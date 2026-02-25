Кинопортал FILM.ru обновил Личный кабинет пользователей. В нем объединены кино-дневник, инструменты персональной статистики и социальные функции, что позволит выстроить собственную киноисторию и стать частью сообщества киноманов. Подробности других изменений опубликованы на сайте
.
По словам издателя FILM.ru Владислава Потехина, «во всем мире становится все более популярной практика фиксировать свои кинопросмотры – сохранять оценки, впечатления, возвращаться к ним со временем. Такие сервисы, как Letterboxd, показали, что зрителю важно видеть собственную историю отношений с кино. Мы хотели дать нашим пользователям на FILM.ru такую же возможность – в привычной среде и с опорой на сообщество киноманов».
После регистрации на сайте пользователям доступны выставление оценок фильмам и сериалам, написание отзывов с возможностью делиться ими в социальных сетях, добавление просмотренных и запланированных к просмотру фильмов и сериалов в отдельные папки, создание собственных тематических подборок, сохранение редакционных материалов и киноколлекций в закладки, подписка на уведомления о выходе ожидаемых фильмов и сериалов, подписка на авторов FILM.ru, друзей и других пользователей с возможностью следить за их оценками, подборками и комментариями, а также удобная лента комментариев с быстрыми ответами и фильтрацией.
Кроме того, в этом году FILM.ru запустил новый раздел Личного кабинета под названием «Кинометрия», благодаря которому можно узнать, как именно пользователь смотрит кино. Среди доступных функций — счетчик просмотренных фильмов и сериалов, кинотаймер, визуальная статистика жанровых предпочтений, персональные топы фильмов, актеров и режиссеров, хронология и география кино.
