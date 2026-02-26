Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер)

26 февраля
2026 год

Новости кино >>
26 февраля 2026
Культовая франшиза «Евангелион» пополнится новым сериалом под рабочим названием «Следующее поколение» (Evangelion: Next Genesis). Объявление сделали на юбилейном фестивале Evangelion:30+ в Иокогаме. Сюжетные подробности держатся в секрете, а короткий ролик лишь добавляет интриги. А вот дайджест минувшей недели.


Оригинальный сериал 1995 года рассказывает о мире после глобальной катастрофы — Второго удара, когда человечество оказывается на грани гибели из-за атак таинственных инопланетных Ангелов. Единственная защита — гигантские биомеханические роботы «Евы», которыми могут управлять лишь избранные подростки. 14-летний Синдзи Икари по воле отца, главы секретной организации NERV, становится пилотом Евангелиона-01. Вместе с молчаливой Рей Аянами и вспыльчивой Аской Лэнгли он вступает в череду сражений, постепенно осознавая, что настоящая битва разворачивается не только снаружи, но и внутри. Страх одиночества, потребность в принятии, травмы детства и невозможность понять друг друга становятся не менее губительными, чем потомки Адама.

Читать Чем очаровывает франшиза «Евангелион»
Над проектом трудится «команда мечты», объединившая ветеранов франшизы и авторов игровой серии NieR Automata. За драматургию отвечает эксцентричный геймдизайнер Ёко ТароНиер: Автомата — версия 1.1а», «Избрание божества»). Постановкой руководят Кадзуя Цурумаки (ребилды «Евы», «Фури-кури») и Токо ЯтабэЧеловек-бензопила», «Гандам: Джи-квакс»). Музыку пишет Кэйити Окабэ, известный по сериям Drakengard и Tekken. Производством занимается Studio KharaДраконий дантист», «Отиби») совместно с CloverWorksСемья шпиона», «Ветролом»).

Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер)

Как и обещал создатель франшизы Хидэаки Анно, на праздновании показали 15-минутную короткометражку, режиссером которой выступил Наоюки Асано (аниматор «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз»). «Отец «Евангелиона» признался со сцены, что финальные правки вносились вплоть до шести утра в день премьеры. Это метаистория, в которой среди прочего показано возможное будущее Аски:
[спойлер >>]её и Синдзи связывают узы брака и общая дочь.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или интервью с исполнительницей легендарной темы «Евангелиона» и создателем франшизы Хидэаки Анно.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новая легенда: «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — захватывающая история про гигантских роботов
2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время
А во лбу — утюг горит: FLCL — гротескное аниме о том, как быть взрослым
Зуб за зуб: «Драконий дантист» напоминает, что оседлать смерть невозможно
Поиск по меткам
CloverWorksKharaАнимацияанимеТрейлер
персоны
Хидэаки Анно
фильмы
ВетроломДраконий дантистЕвангелионЕвангелион 3.0+1.0Избрание божестваМобильный воин Гандам: GQuuuuuuXНиер: Автомата — Версия 1.1аОтибиСемья шпионаФури-КуриЧеловек-бензопила

фотографии >>
Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер) фотографии
Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер) фотографии
Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер) фотографии
Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.

День рождения >>

Мярт Аванди
Оксана Базилевич
Яков Волков
Евгений Жариков
Илья Ильин
Марина Кондратьева
Иван Мартынов
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Джеки Глисон
Марк Дакаскос
Маделин Кэрролл
Мирослава
Тереза Палмер
Бетти Хаттон
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Соблазн
драма, мелодрама, триллер
США, Франция, 2001
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?