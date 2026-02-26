Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер)

Культовая франшиза «Евангелион
» пополнится новым сериалом под рабочим названием «Следующее поколение
» (Evangelion: Next Genesis). Объявление сделали на юбилейном фестивале Evangelion:30+
в Иокогаме. Сюжетные подробности держатся в секрете, а короткий ролик лишь добавляет интриги. А вот дайджест минувшей недели
Оригинальный сериал 1995 года рассказывает о мире после глобальной катастрофы — Второго удара, когда человечество оказывается на грани гибели из-за атак таинственных инопланетных Ангелов. Единственная защита — гигантские биомеханические роботы «Евы», которыми могут управлять лишь избранные подростки. 14-летний Синдзи Икари
по воле отца
, главы секретной организации NERV, становится пилотом Евангелиона-01. Вместе с молчаливой Рей Аянами
и вспыльчивой Аской Лэнгли
он вступает в череду сражений, постепенно осознавая, что настоящая битва разворачивается не только снаружи, но и внутри. Страх одиночества, потребность в принятии, травмы детства и невозможность понять друг друга становятся не менее губительными, чем потомки Адама
.
Чем очаровывает франшиза «Евангелион»
Над проектом трудится «команда мечты», объединившая ветеранов франшизы и авторов игровой серии NieR Automata
. За драматургию отвечает эксцентричный геймдизайнер Ёко Таро
(«Ниер: Автомата — версия 1.1а
», «Избрание божества
»). Постановкой руководят Кадзуя Цурумаки
(ребилды «Евы»
, «Фури-кури
») и Токо Ятабэ
(«Человек-бензопила
», «Гандам: Джи-квакс
»). Музыку пишет Кэйити Окабэ
, известный по сериям Drakengard
и Tekken
. Производством занимается Studio Khara
(«Драконий дантист
», «Отиби
») совместно с CloverWorks
(«Семья шпиона
», «Ветролом
»).
Как и обещал
создатель франшизы Хидэаки Анно
, на праздновании показали 15-минутную короткометражку, режиссером которой выступил Наоюки Асано
(аниматор «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз
»). «Отец «Евангелиона» признался со сцены, что финальные правки вносились вплоть до шести утра в день премьеры. Это метаистория, в которой среди прочего показано возможное будущее Аски:
