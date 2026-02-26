Кино-Театр.Ру
«Как был иждивенец, так иждивенцем и остался»: Мария Аронова конфликтует с Гариком Харламовым в трейлере «Новой тещи»

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
В сети появился трейлер продолжения семейного фильма «Теща» под названием «Новая теща». Картина Аскара Узабаева с Гариком Харламовым и Марией Ароновой в главных ролях выйдет в российский прокат 5 марта 2026 года. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».

«Новая тёща». Трейлер №2


Сюжет картины разворачивается спустя шесть лет после событий первого фильма. Герой Гарика Харламова — Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Харламов выступает креативным продюсером и соавтором сценария «Новой тещи». В фильме также играют Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Арина Бурцева и другие.

За производство отвечают кинокомпания ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд»), при участии ГПМ РТВ и онлайн-кинотеатра Иви.
