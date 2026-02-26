«Пророк. История Александра Пушкина» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств представила шорт-лист Национальной кинематографической премии «Ника» за 2025 год. Лидером по количеству номинаций стал «
Пророк. История Александра Пушкина
»
Феликса Умарова
, представленный в 11-ти категориях, в том числе в главной — «Лучший игровой фильм». Полный список номинантов доступен на
сайте премии
.
фото: Централ Партнершип
За награду в категории «Лучший игровой фильм» также поборются «
Август
» режиссеров
Никиты Высоцкого
и
Ильи Лебедева
, «
Ветер
»
Сергея Члиянца
, «
Здесь был Юра
»
Сергея Малкина
и «
Лермонтов
»
Бакура Бакурадзе
. За режиссерскую работу могут наградить Бакура Бакурадзе, Феликса Умарова или Сергея Члиянца. В сценарной номинации заявлены
Юрий Арабов
,
Евгений Водолазкин
(«
Авиатор
»), Бакур Бакурадзе («Лермонтов»),
Пётр Луцик
,
Алексей Саморядов
(«Ветер»). В операторской категории представлены
Данила Горюнков
(«Ветер»),
Павел Фоминцев
(«Лермонтов»),
Михаил Хасая
(«Пророк. История Александра Пушкина»).
За лучшую мужскую роль могут отметить
Сергея Безрукова
(«Август»),
Юру Борисова
(«Пророк. История Александра Пушкина») и
Константина Хабенского
(«Здесь был Юра»). За женскую роль могут наградить
Дарью Екамасову
(«
Ганди молчал по субботам
»),
Светлану Крючкову
(«
Двое в одной жизни, не считая собаки
») и
Юлию Снигирь
(«
Мой сын
»). В номинациях за актерские работы второго плана представлены
Даниил Воробьёв
(«Август»),
Сергей Гилёв
(«Пророк. История Александра Пушкина»),
Владимир Машков
(«
В списках не значился
»),
Софья Гершевич
(«Лермонтов»),
Елена Лядова
(«
Чистый лист
») и
Аня Чиповская
(«Пророк. История Александра Пушкина»).
Фильмы «Здесь был Юра», «Август» и «Пророк. История Александра Пушкина» также могут отметить за музыку. В сериальной категории заявлены «
Аутсорс
», «
Бар "Один звонок"
», «
Дыши
», «
Константинополь
», «
Подслушано в Рыбинске
», «
Хроники русской революции
». В документальной секции представлены «
В поисках Андрея Рублева
», «
К другому берегу. Станиславский в Новом Свете
» и «
Киноязык эпохи: Лев Кулешов
». За приз в анимационной номинации поборются «
Булгаковъ
»
Станислава Соколова
, «
На выброс
»
Константина Бронзита
и «
Отель "Онегин"
»
Ирины Евтеевой
. В категории «Открытие года» представлены
Рауль Гейдаров
(«
День рождения Сидни Люмета
»), Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).
обсуждение >>