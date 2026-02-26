Кино-Театр.Ру
«Пророк. История Александра Пушкина» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
Российская академия кинематографических искусств представила шорт-лист Национальной кинематографической премии «Ника» за 2025 год. Лидером по количеству номинаций стал «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, представленный в 11-ти категориях, в том числе в главной — «Лучший игровой фильм». Полный список номинантов доступен на сайте премии.

Пророк. История Александра Пушкина (2024)
фото: Централ Партнершип

За награду в категории «Лучший игровой фильм» также поборются «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Ветер» Сергея Члиянца, «Здесь был Юра» Сергея Малкина и «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. За режиссерскую работу могут наградить Бакура Бакурадзе, Феликса Умарова или Сергея Члиянца. В сценарной номинации заявлены Юрий Арабов, Евгений ВодолазкинАвиатор»), Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), Пётр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер»). В операторской категории представлены Данила Горюнков («Ветер»), Павел Фоминцев («Лермонтов»), Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).

За лучшую мужскую роль могут отметить Сергея Безрукова («Август»), Юру Борисова («Пророк. История Александра Пушкина») и Константина Хабенского («Здесь был Юра»). За женскую роль могут наградить Дарью ЕкамасовуГанди молчал по субботам»), Светлану КрючковуДвое в одной жизни, не считая собаки») и Юлию СнигирьМой сын»). В номинациях за актерские работы второго плана представлены Даниил Воробьёв («Август»), Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»), Владимир МашковВ списках не значился»), Софья Гершевич («Лермонтов»), Елена ЛядоваЧистый лист») и Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»).

Фильмы «Здесь был Юра», «Август» и «Пророк. История Александра Пушкина» также могут отметить за музыку. В сериальной категории заявлены «Аутсорс», «Бар "Один звонок"», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске», «Хроники русской революции». В документальной секции представлены «В поисках Андрея Рублева», «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» и «Киноязык эпохи: Лев Кулешов». За приз в анимационной номинации поборются «Булгаковъ» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель "Онегин"» Ирины Евтеевой. В категории «Открытие года» представлены Рауль ГейдаровДень рождения Сидни Люмета»), Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).
