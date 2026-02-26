В сети вышел док о реверсе и роли человека в эпоху сложных цифровых систем

анонс

«Пророк. История Александра Пушкина» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

В кино с 5 марта

«Как был иждивенец, так иждивенцем и остался»: Мария Аронова конфликтует с Гариком Харламовым в трейлере «Новой тещи»

26 февраля

Я (не) договорил: новый «Евангелион» доверили создателю NieR Automata (есть тизер)

Легендарной меха-франшизе о роботах и травмах 30 лет, но точку ставить рано