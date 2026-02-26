В сети вышел док о реверсе и роли человека в эпоху сложных цифровых систем

В онлайн-кинотеатре PREMIER и на видеосервисе RUTUBE 26 февраля вышел научно-популярный документальный фильм «Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг», посвященный феномену реверс-инжиниринга и роли человека в эпоху сложных цифровых систем. Проект доступен на PREMIER бесплатно, сообщает пресс-служба платформы. Режиссером фильма выступил Владимир Аршинин, а автором идеи значит Денис Баранов.
фото: пресс-служба PREMIER
Реверс–инжиниринг – это процесс исследования готового изделия или программного обеспечения для понимания принципов его работы, анализа структуры и создания документации, копии или аналога исследуемого продукта. Фильм понятным и простым языком рассказывает о принципах работы этого метода, и будет интересен не только специалистам, но и зрителям, которые интересуются последними новостями о современных технологиях.
Картина прослеживает историю советского и российского реверс-инжиниринга на протяжении ста лет — от промышленного анализа зарубежных технологий и первых больших ЭВМ до современной эпохи искусственного интеллекта. Авторы рассматривают этот процесс не только как техническую практику, но и как особый тип мышления — стремление разобрать сложную систему, понять её внутреннюю логику и восстановить замысел создателя. Материалы фильма собраны на основе исторических документов, а также с привлечением экспертов из крупных технологических компаний, для которых реверс-инжиниринг – один из способов развития и повышения безопасности собственных решений: Positive Technologies, Лаборатория Касперского, Т-Банк, Иви, Росатом, SR Space.
«Мы хотели показать профессию, о которой почти не говорят, но без которой невозможно развитие современных технологий. Наша задача — расширить представление о реверс-инжиниринге и показать, что это не узкая техническая практика, а фундаментальный навык анализа и понимания сложных систем. Если хотя бы несколько молодых людей после просмотра поймут, что им близок этот тип мышления, значит, фильм снят не зря», — считает руководитель направления исследований безопасности аппаратных решений Positive Technologies Алексей Усанов.
В фильме также затронута важная и насущная тема трансформации технологий в эпоху ИИ. Если традиционный реверс позволял деконструировать программу или устройство и воспроизвести принцип их работы, то современные алгоритмы машинного обучения становятся все менее прозрачными даже для специалистов. В этом контексте создатели фильма говорят о «киберпанке нашего времени» — реальности, в которой цифровые системы управляют инфраструктурой, финансами и коммуникациями, а доступ к их пониманию требует всё более глубокой экспертизы.
обсуждение >>