Олег Савостюк влюбится в «Капитанскую дочку»

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
Начались съемки многосерийной эпической драмы «Капитанская дочка» – экранизации одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Главные роли в картине режиссера Димы Литвиненко исполняют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко. Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН», сообщает пресс-служба платформы. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Олег Савостюк влюбится в «Капитанскую дочку»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

«Сниматься в фильме по классическому произведению – это, конечно, ответственность, вызов. И неподдельный интерес: воспроизводить в жизни картинки, которые возникали при прочтении, – космические ощущения. Так что я очень рад тому, что теперь могу сыграть Петра Гринёва не только в спектакле в Московском губернском театре, но и в кино. Это открывает большие возможности: персонажа можно расширять, привносить ему еще больше подтекстов, открывать для себя какие-то новые ощущения, искать точки соприкосновения с каждым из персонажей, которых здесь, безусловно, больше, чем в спектакле. Конечно, я перечитал заново "Капитанскую дочку", освежил в памяти, посмотрел материалы о том, как Пушкин создавал эту историю. И теперь с новыми силами – вперед!», — говорит Олег Савостюк.

Авторы предлагают современное прочтение классического исторического романа: характеры выведены за рамки приключенческого повествования, психология персонажей приближена к сегодняшнему зрителю, а моральные дилеммы звучат остро и узнаваемо. Отмечается, что создатели бережно отнеслись к первоисточнику, и сериал может стать отличным дополнением к изучению произведения в школе. Повесть, впервые опубликованная Пушкиным в 1836 году в журнале «Современник», вновь становится актуальным обращением к теме личного выбора, ответственности за свои поступки и их последствия в переломные моменты истории.

«Материал, который мы снимаем, немного отличается от произведения Александра Сергеевича. Мы даем возможность не только Пете Гринёву существовать в истории, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачёву. Конечно, Пугачёв у нас такой, каким он был, – человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», — отмечает режиссер.

Олег Савостюк влюбится в «Капитанскую дочку»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

По решению отца шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринёв, тронутый жалостью и по простоте сердца, делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачёва переворачивает судьбы Гринёва и Маши. Впереди выбор – честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.

«Мой процесс погружения в роль Емельяна Пугачёва еще не закончен: слушаю лекции, смотрю документальные фильмы, перечитываю повесть Александра Сергеевича. Съемочный период – всегда процесс, а не результат. Очень интересно, что до сих пор, спустя почти 250 лет, дело Пугачёва покрыто тайнами и несостыковками. Опираться и верить в некие факты не представляется возможным, посему создание образа будет художественным, транслирующим некий собирательный взгляд авторов на эту неоднозначную историю. В любом случае, играть в картине по классике – это возможность прикоснуться к фундаментальным вопросам истории и убедиться в очередной раз, что история – это всего лишь подраздел литературы, ибо действительные сведения либо не нужны, либо опасны, так или иначе», — добавляет Евгений Ткачук.

За производства проекта отвечает ON Студия, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   26.02.2026 - 19:11
Повесть А.С.Пушкина "Капитанская дочка" мне очень нравится! Будет интересно посмотреть, что за сериал получится в итоге. А Савостюк - это отдельный плюсик. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
