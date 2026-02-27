В Минске снимают «Двойную жизнь Ми» с Миланой Хаметовой

«Идея сериала пришла в 2022 году, Милана была младше, но в перспективе взросления хотелось раскрыть ее тайные стороны, которые она не раскрывала аудитории. Возможно, покажется странным сравнением, но как поклоннику Басты и музыкальных проектов его альтер эго, хотелось создать что-то подобное, чтобы у Миланы была возможность свободно развиваться в различных музыкальных направлениях. Конечно, не буду скрывать, что вдохновение пришло и от любви к сериалу "Ханна Монтана", где обычная девочка стала звездой, что совершенная правда о пути Миланы Хаметовой. Отчасти, многое сходится с реальной жизнью нашей артистки. Мы ни в коем случае не сравниваем себя с западным сериалом, мы делаем отечественный продукт с упором на наш рынок, который несомненно точно будет радовать зрителей», — говорит продюсер Анна Ясюкевич-Маковская.
По сюжету шестнадцатилетняя Мила (Хаметова) скрывает от всех, что она — популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору (Дава), у которого назревает роман с ее главным врагом — чиновницей Анжелой (Каштанова). «Действительно с нетерпением ждала возобновления съемочного периода сериала, потому что в нем я могу лучше раскрыть свое альтер эго Ми и показать зрителям и слушателям себя с необычных ракурсов. Не хочу спойлерить, но в сериале есть моменты, которые перекликаются с моей реальной жизнью — самые внимательные смогут это заметить. Делаем с командой много музыки, которую в скором времени споет Ми, готовим концерты и много всего другого. Так что ждите, не только на экранах, но и в реальной жизни», — поделилась Милана Хаметова.
«Продюсируя молодые таланты, мы внимательно следим за трендами и тенденциями индустрии кино, развлечений и медиа. Настроения аудитории ощущаем как желание поностальгировать и окунуться в добрые воспоминания о подростковом периоде, а подростков — окунуться в вайб 2010-х и задать новые тренды, опираясь на эту эстетику. Когда осенью вышли новости о сравнении нашего проекта с культовым сериалом "Ханна Монтана", несомненно это польстило. Изначально идеи сериала и альтер эго Миланы родились из огромной любви к этому проекту, но хочу обратить внимание, что в сериале мы делаем упор на нашу аудиторию, напоминаем о близких нам ценностях и прививаем желание молодому поколению заниматься творчеством и любить музыку, нашу музыку», — рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей Давид Манукян.
Под псевдонимом Ми главная героиня выпускает музыкальные треки, часть из которых была написана специально для сериала. «Поскольку в проекте участвует Милана Хаметова и ее альтер эго Ми, музыки будет много. Мы покажем не только выступления, но и сам процесс от идеи в комнате до популярного трека: как Мила придумывает песни, сомневается, радуется первым откликам, переживает из-за хейта. При этом сериал — не социальная лекция. Это мир первых надежд, первой любви, первых серьезных ошибок. Когда взрослым проблемы кажутся "не такими уж страшными", для подростков они — целая вселенная», — отметил продюсер Андрей Липов.
Съемки продлятся еще несколько месяцев и будут полностью проходить в Минске. Помимо типичных для подросткового сериала локаций (школьные классы, коридоры, квартиры и комнаты героев), зрители смогут увидеть и эффектные пространства. «Мы покажем танцевальные и музыкальные конкурсы, сценический мир с неоном, микрофонами и шоу-настроением, съемки рекламных роликов, квесты, закулисье школьной жизни и жизни популярных блогеров. Важно, что каждая серия не заперта в одной декорации. Пространство меняется, зритель будет регулярно попадать в новую среду. Для отечественного ситкома это довольно богатая география. Мы сознательно сделали так, чтобы каждая серия удивляла не только поворотами сюжета, но и локациями», — поделилась постановщица Анна Соловьева-Карпович, ранее сотрудничавшая с Хаметовой на съемочной площадке трилогии «Не одна дома» в качестве второго режиссера.
Помимо заявленного каста создатели обещают много сюрпризов для зрителей — неожиданные камео и ярких антагонистов главных героев. «В "Двойной жизни Ми" будут по-настоящему сильные злодеи. Мы вообще уверены, что классные герои работают только тогда, когда им противостоят не картонные антагонисты, а яркие личности со своей логикой и мотивацией. Главная охотница на Ми — Анжела, будущая мачеха. Холодная, расчетливая и очень внимательная к деталям чиновница ненавидит блогеров. Но на этом все не заканчивается. В сериале постоянно будут появляться новые антагонисты: конкурирующая певица, журналист, охотящийся за сенсацией, бывшая подруга, новые одноклассники и так далее», — рассказал продюсер Максим Максимов.
«У всех сценаристов и продюсеров есть дети разного возраста, поэтому мы сознательно искали темы, которые реально их волнуют, а не просто "подростковую атрибутику". В сериале есть линия про влияние ИИ на учебу — можно ли писать сочинение с помощью нейросети, это жульничество или новый инструмент? Есть разговор про успех в соцсетях, про давление лайков и подписчиков, про страх не соответствовать ожиданиям. Сериал про двойную жизнь и по сути — про взросление. Про то, как не потерять себя, когда вокруг слишком много шума и чужих ожиданий», — говорит шоураннер Максим Казанцев.
