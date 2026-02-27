Кино-Театр.Ру
Трухин, Стулова и Медынич встретят «Цезаря» 10 марта

27 февраля
2026 год

27 февраля 2026
На СТС 10 марта в 19:00 состоится премьера восьмисерийной комедии Ильи Фарфеля «Цезарь». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале, съемки которого проходили в Беларуси, исполнили Михаил Трухин, Екатерина Стулова и Ольга Медынич.

По сюжету Геша Коростылёв работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей (Стулова). Всю жизнь он подстраивается под других и терпит насмешки, пока в сорок пять не узнает, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведет от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, сталкивается с непреодолимыми препятствиями в виде сельской владелицы кафе Веры (Ксения Теплова) и эффектной Клеопатры (Медынич), но главное — встречает новых друзей и находит призвание — помогать деревенским. «В моей жизни такая ситуация случилась в тридцать три, когда я поменял очень многое, — вспоминает Михаил Трухин. — И для меня "Цезарь" — это история человека, начавшего думать, человека, который ранее был погружен в быт, малооплачиваемую работу, неурядицы в семье, но потом решает разорвать этот порочный круг».

Герой Трухина пройдет путь от охранника в джинсах и старой куртке Геши Коростылёва до уважаемого чиновника Геннадия Юрьевича Цезаря в деловом костюме. Актер примерил образ и самого римского полководца, который появляется в кадре как видение, проводник и внутренний голос персонажа. Именно Цезарь вдохновляет Гешу стать народным супергероем: ему предстоит догонять нарушителей на мотобайке, организовывать исторический фестиваль и приготовление самой большой окрошки в стране, зарывать яму раздора, спасать день рождения участкового игрой на аккордеоне, объяснять бабушкам, как пользоваться интернетом, и совершать другие полезные дела.

Трухин, Стулова и Медынич встретят «Цезаря» 10 марта
фото: пресс-служба телеканала СТС

Трухин не изучал историю своей фамилии, а его партнерша и давний друг Ольга Медынич, напротив, провела целое исследование. «Как оказалось, моя фамилия очень редкая и есть только у дальних родственников, о которых я узнала благодаря своим поискам. Конечно, мне приятно быть обладателем такой редкой фамилии», — говорит Ольга.

Актриса также порадовалась яркому образу, который ей удалось примерить в сериале: Ольга перевоплотилась в жгучую брюнетку по имени Клеопатра. По словам Медынич, ей «очень нравится быть разной, поэтому в юности часто меняла цвет волос. Я была и рыжей, и брюнеткой, и стриглась налысо на первом курсе, в общем, перепробовала миллион вариантов, но потом киношная жизнь затянула в типаж блондинки. И сейчас какое счастье, что появились прекрасные возможности и проекты, где можно смело менять образ».
Мишель Ангельская (Омск)   27.02.2026 - 15:58
О, ну Трухин мне нравится. Я чисто из-за него и посмотрю этот мини-сериальчик. читать далее>>
Киноман1985   27.02.2026 - 15:07
Трухин хорошо, умеет и любит играть дурачков. На другие роли даже н смотрит, а СТС исправно предлагает работу. Прописался там с концами. читать далее>>
