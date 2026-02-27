Кино-Театр.Ру
«Это все еще спектакль?»: Юрий Чурсин и Кирилл Кяро в тизер-трейлере «Черной графини»

27 февраля
2026 год

27 февраля 2026
Опубликован тизер-трейлер восьмисерийного детективного триллера Ильи Куликова и Ивана Корвина «Черная графиня» с Кириллом Кяро, Юрием Чурсиным, Екатериной Волковой и Олегом Васильковым.

«Чёрная графиня». Тизер-трейлер

По сюжету сериала в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие. Несмотря на многомиллионную стоимость билета и всего одно место в зале от желающих нет отбоя. Еще бы, ведь уникальный формат смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Здесь можно быть, а не казаться. Здесь можно смело обличать проблемы общества и находиться внутри социума. Каждый спектакль ― штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актеров под руководством талантливого режиссера (Чурсин), поставившего уже 11 успешных представлений подряд.

Действие разворачивается в старинном особняке начала 19 века, вдали от цивилизации, куда зритель доставляется на вертолете. 12-е шоу начинается, но в этот раз все идет не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актеров. Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости. Начинается совсем новый спектакль, в котором нет главных и второстепенных действующих персонажей, а на первый план выходит каждый отдельно взятый человек, его личная ответственность за себя и судьбу окружающих.

«Это все еще спектакль?»: Юрий Чурсин и Кирилл Кяро в тизер-трейлере «Черной графини»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«"Черная графиня" — это эксперимент, который мы рискнули провести на территории зрительского сознания. Мы задались вопросом: что остается от человека, когда исчезают декорации, гаснет свет и стирается грань между игрой и реальностью? Где заканчивается роль и начинаешься ты сам? Вы не сможете просто смотреть. Вы будете искать ответы вместе с героями, подозревать, ошибаться, снова подозревать. Каждая серия как удар током: новый поворот, новый смысл, новый вопрос к самому себе. Это дорогое, красивое, зрелищное и вместе с тем умное кино. И оно требует от вас одного — включенности. Все остальное мы сделали за вас», — говорит режиссер Илья Куликов.

В сериале также заняты Екатерина Симаходская, Алина Чернобровкина, Евгений Кананыхин, Денис Васильев, ⁠Елена Алфёрова, ⁠Дамир Миркамилов, ⁠Марина Калецкая, ⁠Мария Кулик, Тамара Адамова, ⁠Александра Власова, Ульяна Чжан, ⁠Евгений Серзин и другие актеры. Сценарий написали Куликов и Варвара Бородина, а за визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Верийский и художник-постановщик Иван Кузьменков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko.
Мишель Ангельская (Омск)   27.02.2026 - 16:01
Ой, Волкова так достала за последнее время, так глаза людям замозолила и столько фигни наговорила, что чисто из-за ее присутствия в данном проекте люди смотреть не станут... читать далее>>
Александра1029   27.02.2026 - 15:57
По трейлеру чем-то "10 негритят" напомнило. Выглядит интересно, актеры прекрасные. читать далее>>
Киноман1985   27.02.2026 - 15:05
Симпатично, словно по старым легендам. У каждого особняка, замка есть свои призраки. Черная графиня, Кровавая графиня, какая угодно. читать далее>>
