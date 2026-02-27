«Это все еще спектакль?»: Юрий Чурсин и Кирилл Кяро в тизер-трейлере «Черной графини»

По сюжету сериала в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие. Несмотря на многомиллионную стоимость билета и всего одно место в зале от желающих нет отбоя. Еще бы, ведь уникальный формат смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Здесь можно быть, а не казаться. Здесь можно смело обличать проблемы общества и находиться внутри социума. Каждый спектакль ― штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актеров под руководством талантливого режиссера (Чурсин), поставившего уже 11 успешных представлений подряд.
Действие разворачивается в старинном особняке начала 19 века, вдали от цивилизации, куда зритель доставляется на вертолете. 12-е шоу начинается, но в этот раз все идет не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актеров. Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости. Начинается совсем новый спектакль, в котором нет главных и второстепенных действующих персонажей, а на первый план выходит каждый отдельно взятый человек, его личная ответственность за себя и судьбу окружающих.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«"Черная графиня" — это эксперимент, который мы рискнули провести на территории зрительского сознания. Мы задались вопросом: что остается от человека, когда исчезают декорации, гаснет свет и стирается грань между игрой и реальностью? Где заканчивается роль и начинаешься ты сам? Вы не сможете просто смотреть. Вы будете искать ответы вместе с героями, подозревать, ошибаться, снова подозревать. Каждая серия как удар током: новый поворот, новый смысл, новый вопрос к самому себе. Это дорогое, красивое, зрелищное и вместе с тем умное кино. И оно требует от вас одного — включенности. Все остальное мы сделали за вас», — говорит режиссер Илья Куликов.
