Юлия Серина и Александр Яценко получат миллионы в сериале «Шик»

В городе Вышний Волочек Тверской области стартовали съемки ироничной комедии Иви и START «Шик», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатров.
фото: Иви / START
По словам режиссера сериала Софьи Райзман, «съемки начались с самого важного и объемного по количеству сцен объекта — дома, в котором живут главные герои. Мы снимали здесь восемь дней, и это было прекрасно. Так быстро складывается жанр, отношения, язык проекта. Безусловно, когда экспедиция и детали места, в котором вы снимаете, диктуют свою фактуру — это подарок для любого визуального произведения. Наша история наполнена событиями, и для меня практически каждая сцена — небольшой короткий метр. И все эти кусочки мозаики сложатся в один рассказ о счастье и о том, какое оно близкое и недостижимое одновременно».
Главной героине Ане, по прозвищу «Мамка» (Юлия Серина), почти 30 лет, она живет в Вышнем Волочке, воспитывает четырех братьев и сестер, решает проблемы непутевого отчима (Александр Яценко) и работает в местной конторе микрозаймов на жадного Константина Георгиевича, известного как Кэгэ. За всю жизнь у нее просто не было шанса подумать о себе, но все меняется, когда из-за банковской ошибки в распоряжении Ани появляются совершенно немыслимые деньги — 100 миллионов рублей. Впервые в жизни Мамка чувствует вкус свободы и безрассудства и начинает жить на широкую ногу. «Съемки — это всегда трепетно и волнительно. Первый день был холодный: минус двадцать восемь градусов, но Вышний Волочек встретил нас добродушно: я как будто вернулась в прошлое, в детство. Здесь все очень просто и по-настоящему. Кстати, лично мне эта атмосфера очень помогает — такая некая аскеза от московской действительности. Моя героиня Аня, она же "Мамка", находится в трудной ситуации — у нее, по сути, четверо детей (два брата и две сестры) и отчим, который пьет и никак не помогает. Поэтому моя Аня все тащит на себе. Она очень трогательная героиня и при этом сильная! Я бы сказала, это роль моей мечты и один из лучших сценариев, что я читала. Скажу с уверенностью: сериал будет очень крутым», — говорит Серина.
фото: Иви / START
«Съемки начались со сцены на натуре. В тот день в Вышнем Волочке утром было минус двадцать восемь. Бодрее старта трудно придумать. Сам городок — небольшой, уютный, здесь от любой точки до любой другой не больше десяти минут на машине, и группе такая логистика очень удобна. Кроме того, здесь пекут вкусный хлеб, и кондитерские изделия на уровне, это нашу жизнь дополнительно украшает. На днях ко мне приезжал агент, мы отлично посидели с ним и Сашей Палем в ресторане "Подберезовик" и узнали вышневолоцкую жизнь еще и с этой стороны. Кстати, наша самая юная актриса Кристина — тоже местная достопримечательность, играет в здешнем театре, тут ее и нашли для съемок. Она по сюжету моя дочь, но я ее уважительно зову Кристиной Сергеевной, потому что она хоть и юная, но очень взрослая, и с ней интересно. Мой герой Толя Тарелкин — образ собирательный, я собрал его из черт своего деда, у которого, как у Толи, тоже не было одной ноги и отца. Сын зовет Толю в фильме гедонистом, а дед с отцом были гедонисты еще те. Мои черты в Толе, конечно, есть, это ведь я его играю, но главное — мои добрые воспоминания о деде Андрее Исаевиче Яценко и Викторе Андреевиче — его сыне и моем отце», — рассказал Александр Яценко.
«Съемки начались прекрасно, поскольку практически всю команду я хорошо знал еще до мотора. С оператором Андреем Лунинским мы вместе работали на проекте "Все в твоих руках", с Соней Райзман мы тоже давно знакомы, я снимался у нее в фильме "Картины дружеских связей", и мы вместе играем в театре "Озеро", с Юлей Сериной и Сашей Палем мы давно дружим — из-за всего этого случился очень плавный вход в съемки "Шика", не было никакого волнения. К сожалению, пока я не успел погулять по Вышнему Волочку, но в какой-то мере прочувствовать его атмосферу удалось. Мы заселились в гостиницу вместе с Домиником Марой, и нам сразу посоветовали кафе напротив для обеда. Там нас любезно встретила девушка по имени Оксана, накормила соляночкой с лимончиком, картошечкой, жареной по-домашнему, Доминик еще взял две котлетки, а еще нам сделали апельсиновый фреш! В общем, можно даже сказать, что мы отведали местную кухню. Еще мы успели пройтись по местным магазинам. К сожалению, пока этим мое знакомство с Вышним Волочком ограничилось, но я надеюсь, что, когда у меня будет выходной, мне удастся полноценно погулять и познакомиться с местным колоритом. Конечно, сама атмосфера города очень помогает съемочному процессу, потому что все снимается в натуре. Та же квартира Мамки и ее семьи — это реальная квартира, в которой живут реальные местные жители, такую не придумаешь и не построишь», — поделился Игорь Царегородцев.
