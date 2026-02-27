Юлия Серина и Александр Яценко получат миллионы в сериале «Шик»

что почитать?

Лайфстайл «Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца Родители актрисы умерли с разницей в один год

Лайфстайл СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине Актёр нашёл свою музу

Интервью Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь» Продюсер «Ландышей» – о сложностях второго сезона, важности сценария и файлах Эпштейна

Новости кино Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» Режиссер приступил в Ленинградской области к съемкам четырехсерийной масштабной историко-политической драмы о генералиссимусе

Спутник телезрителя «Тренер»: Юра, мы все проиграли В ночь с 25 на февраля, 00:05, ТНТ

Новости кино Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного» Кто наведет порядок в городе?