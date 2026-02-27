Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями

27 февраля
2026 год

Новости кино >>
27 февраля 2026
В Москве стартовали съемки полнометражного режиссерского дебюта Марины Калецкой «Друг». Согласно пресс-службе киностудии Bosfor Pictures, отвечающей за производство картины, главные роли исполняют сама режиссер, Даниил Пугаёв, Мила Ершова, Александр Мизёв, Марианна Шульц, Игорь Царегородцев и Дарья Повереннова.

Это рассказ о молодых людях, чьи судьбы оказываются переплетены, несмотря на обстоятельства. Они могли бы быть идеальной парой, но снова и снова упускают друг друга, пока не случается событие, изменяющее жизни обоих. Возвращаясь в родной город, Маша встречает Пашу, с которым не виделась много лет. Вместе переживая потерю близкого человека, они сближаются, но их такая разная жизнь, полная мечтаний и потерь, снова и снова разводит их. Каждая новая встреча возвращает былую искру, но никто из них не может решиться на что-то большее. Переживая травмы, справляясь с неудачами, они взрослеют, учатся любить – и пытаются разобраться, кто они друг для друга.

Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями
фото: пресс-служба киностудии Bosfor Pictures

Сценарий «Друга» вырос из одноименного короткометражного фильма, который получил спецприз жюри на фестивале «Короче» в 2023 году. «В 2023 году мы сняли короткий метр "Друг, эпизод 7", и самым популярным комментарием от зрителей после просмотра стал: "и у меня есть такой друг, с которым мы почему-то не становимся кем-то большим". Вот и у меня был такой друг. Этот фильм – важная для меня история про не случившуюся любовь и такое сложное и вынужденное взросление поколения миллениалов. То, что сейчас со мной происходит – это дебют мечты: независимый, с огромной командой неравнодушных профессионалов и с продюсером Иваном Яковенко, которого я считаю героем нашего времени. С Ваней меня познакомил Даня Пугаёв, который играет в "Друге" главную роль, и у нас сразу случился мэтч ценностей, взглядов и вкуса», — рассказала режиссер, автор сценария и исполнительница главной роли Марина Калецкая.

«Это не только пятый фильм для нас, как для киностудии Bosfor Pictures, но пятый дебютный фильм. Мы знали Марину Калецкую как актрису, потом – как сценариста, а теперь узнаем ее как режиссера. "Друг" – это история любви, постулирующая хоть и банальную, но искреннюю мысль о том, что человеку нужен человек. Нас влюбил в себя актерский ансамбль, который, надеемся, полюбится и зрителям нашего фильма», — говорит генеральный продюсер Иван Яковенко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Лидия Мартин   27.02.2026 - 19:24
Что-то Ершова начинает глаза мозолить... Прости Господи, прям как Пересильд... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Юлия Серина и Александр Яценко получат миллионы в сериале «Шик»
«Это все еще спектакль?»: Юрий Чурсин и Кирилл Кяро в тизер-трейлере «Черной графини»
персоны
Мила ЕршоваМарина КалецкаяАлександр МизёвДарья ПоверенноваДаниил ПугаёвИгорь ЦарегородцевМарианна ШульцИван Яковенко
фильмы
ДругДруг, эпизод 7

фотографии >>
Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями фотографии
Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями фотографии
Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями фотографии
Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Алиса Руденко
Иван Рысин
Евгений Урбанский
Елизавета Шакира
Джоан Беннетт
Фриц Диц
Донал Лог
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Мангул
триллер
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram