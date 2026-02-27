Даниил Пугаёв и Марина Калецкая станут друзьями

Это рассказ о молодых людях, чьи судьбы оказываются переплетены, несмотря на обстоятельства. Они могли бы быть идеальной парой, но снова и снова упускают друг друга, пока не случается событие, изменяющее жизни обоих. Возвращаясь в родной город, Маша встречает Пашу, с которым не виделась много лет. Вместе переживая потерю близкого человека, они сближаются, но их такая разная жизнь, полная мечтаний и потерь, снова и снова разводит их. Каждая новая встреча возвращает былую искру, но никто из них не может решиться на что-то большее. Переживая травмы, справляясь с неудачами, они взрослеют, учатся любить – и пытаются разобраться, кто они друг для друга.
фото: пресс-служба киностудии Bosfor Pictures
Сценарий «Друга» вырос из одноименного короткометражного фильма, который получил спецприз жюри на фестивале «Короче» в 2023 году. «В 2023 году мы сняли короткий метр "Друг, эпизод 7", и самым популярным комментарием от зрителей после просмотра стал: "и у меня есть такой друг, с которым мы почему-то не становимся кем-то большим". Вот и у меня был такой друг. Этот фильм – важная для меня история про не случившуюся любовь и такое сложное и вынужденное взросление поколения миллениалов. То, что сейчас со мной происходит – это дебют мечты: независимый, с огромной командой неравнодушных профессионалов и с продюсером Иваном Яковенко, которого я считаю героем нашего времени. С Ваней меня познакомил Даня Пугаёв, который играет в "Друге" главную роль, и у нас сразу случился мэтч ценностей, взглядов и вкуса», — рассказала режиссер, автор сценария и исполнительница главной роли Марина Калецкая.
«Это не только пятый фильм для нас, как для киностудии Bosfor Pictures, но пятый дебютный фильм. Мы знали Марину Калецкую как актрису, потом – как сценариста, а теперь узнаем ее как режиссера. "Друг" – это история любви, постулирующая хоть и банальную, но искреннюю мысль о том, что человеку нужен человек. Нас влюбил в себя актерский ансамбль, который, надеемся, полюбится и зрителям нашего фильма», — говорит генеральный продюсер Иван Яковенко.
обсуждение >>