«Привязанность» признана лучшим фильмом 2025 года по версии премии «Сезар»

Драме Карин Тардье «Привязанность
» вручили премию «Сезар» за лучший фильм 2025 года, женскую роль второго плана (Вимала Понс
) и адаптированный сценарий. Полный список лауреатов опубликован
на сайте французской Академии кинематографических искусств.
Исследуя проблемы современной семьи, картина Тардье рассказывает об отце-одиночке, библиотекарше-феминистке и ребенке, который ищет свое место в жизни. В ней ставится вопрос о том, что значит быть семьей.
«Новая волна
» Ричарда Линклейтера
, номинированная в десяти категориях, отмечена за режиссуру, монтаж, костюмы и операторскую работу. В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержала лента «Как заработать на убийстве
». Лучшим зарубежным фильмом назвали «Битву за битвой
» Пола Томаса Андерсона
.
Лучшей актрисой признали Леа Дрюкер
, сыгравшую в «Деле №137
», среди актеров победил Лоран Лафитт
(«Самая богатая женщина в мире»), а за мужскую роль второго плана наградили Пьера Лоттена
из «Постороннего
». Почетный приз за вклад в киноискусство получил Джим Керри
.
обсуждение >>