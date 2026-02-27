Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Привязанность» признана лучшим фильмом 2025 года по версии премии «Сезар»

27 февраля
2026 год

Новости кино >>
27 февраля 2026
Драме Карин Тардье «Привязанность» вручили премию «Сезар» за лучший фильм 2025 года, женскую роль второго плана (Вимала Понс) и адаптированный сценарий. Полный список лауреатов опубликован на сайте французской Академии кинематографических искусств.

Исследуя проблемы современной семьи, картина Тардье рассказывает об отце-одиночке, библиотекарше-феминистке и ребенке, который ищет свое место в жизни. В ней ставится вопрос о том, что значит быть семьей.

«Привязанность» признана лучшим фильмом 2025 года по версии премии «Сезар»
фото: 20minutes.fr

«Новая волна» Ричарда Линклейтера, номинированная в десяти категориях, отмечена за режиссуру, монтаж, костюмы и операторскую работу. В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержала лента «Как заработать на убийстве». Лучшим зарубежным фильмом назвали «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона.

Лучшей актрисой признали Леа Дрюкер, сыгравшую в «Деле №137», среди актеров победил Лоран Лафитт («Самая богатая женщина в мире»), а за мужскую роль второго плана наградили Пьера Лоттена из «Постороннего». Почетный приз за вклад в киноискусство получил Джим Керри.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Лидия Мартин   27.02.2026 - 19:24
... У него уже ТАКОЙ вклад в кино, что человек заслуживает Оскара! А лучше двух! читать далее>>
№ 1
sweet poison   27.02.2026 - 18:29
Почетный приз Джиму Керри - это круто! Его вклад в кино действительно заслуживает признания. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар»
«Анатомии падения» Жюстин Трие вручили шесть «Сезаров»
«Таинственное убийство» удостоено шести «Сезаров»
Кейт Бланшетт вручат почётного «Сезара»
Фильм Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться» назван лучшим на премии «Сезар»
Роман Полански стал лучшим режиссёром по версии французской киноакадемии
«Отверженные» Ладжа Ли получили четыре «Сезара»
«Офицер и шпион» Полански стал лидером по числу номинаций на премию «Сезар»
Жак Одиар назван лучшим режиссером на премии «Сезар»
На французский «Оскар» претендуют «Братья Систерс» и «Холодная война»
Поиск по меткам
Сезар
персоны
Пол Томас АндерсонЛеа ДрюкерДжим КерриЛоран ЛафиттРичард ЛинклейтерПьер ЛоттенВимала Понс
фильмы
Битва за битвойДело №137Как заработать на убийствеНовая волнаПостороннийПривязанность

фотографии >>
"Новая волна" (2025)
"Как заработать на убийстве" (2024)
"Посторонний" (2025)
«Привязанность» признана лучшим фильмом 2025 года по версии премии «Сезар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Алиса Руденко
Иван Рысин
Евгений Урбанский
Елизавета Шакира
Джоан Беннетт
Фриц Диц
Донал Лог
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Мангул
триллер
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен