Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

«Мальчик и птица
» возвращаются в Россию, «Моя геройская академия
» отмечает юбилей, а Юдзиро Ханма
стал вешалкой: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом
«Евангелионе
» со сценарием от Ёко Таро
или глобальных планах
студии ufotable
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Русский репортаж
» выпустит «Мальчика и птицу
» Хаяо Миядзаки
в повторный прокат с 26 марта.
🔘 За три недели в прокате Северной Америки «Скарлет
» Мамору Хосоды
заработала $626,8 тысяч (мировые сборы — $2 миллиона).
🔘 Экранизация визуальной новеллы «Гносия
» напоминает промороликом
о сегодняшнем трехсерийном финале.
🔘 «Троецарствия Японии
» начнется 5 апреля, а пока штудируем новый трейлер
.
🔘 Первая часть финальной дилогии «Звучи, эуфониум!
» выйдет в Японии 24 апреля, а пока — свежее видео
.
🔘 Русалочье фэнтези «Прощай, Лара
», чье премьера ожидается в июле, радует новым промороликом.
🔘 После череды
переносов четвертый фильм «Девочка-волшебница Мадока
» обещает выйти 28 августа.
🔘 Научно-фантастическая манга «Некий научный Рейлган
» завершится 27 марта.
🔘 «Малышка Маруко
» и «Син-тян
», отмечающие юбилеи (40 и 35 лет вещания), совместно отметят праздник на страницах манги, которая выйдет 3 апреля в журнале Ribon
.
🔘 MAPPA
поглотит родственную студию Contrail
, которую с их поддержкой в 2019 году основал режиссер «В этом уголке мира
» Сунао Катабути
. По итогам шестого фискального года компания показала убытки в ¥68 миллионов (около $435 тысяч). В MAPPA намерены сохранить бренд и команду.
Читать
«Мальчик и птица» — аниме Миядзаки, выигравшее «Оскар»
Номинанты премии имени Осаму Тэдзуки
Оргкомитет 30-й премии имени Осаму Тэдзуки
(«Дороро
», «Жар-птица
»), учрежденной газетой Asahi Shimbun
, объявил десять финалистов в категории «Лучшая манга
». В перечень вошли тайтлы, изданные в прошлом году и получившие наибольшую поддержку независимых членов жюри, а также лидеры по числу рекомендаций от книготорговцев, специалистов индустрии и читателей. Имена лауреатов станут известны в конце апреля, торжественная церемония пройдет 11 июня в Токио.
Список номинантов:
🏆 «Повесть о хранителе дома
» (Iemori Kitan) — манга Ёко Кондо
по оригиналу Кахо Насики
🏆 «С тобой сквозь космос
» (Kimi to Uchuu wo Aruku Tame ni) — Инухико Доронода
🏆 «Нарисуй это, потом умри
» (Kore Kaite Shine) — Минору Тоёда
🏆 «Сюто
» (Shuto) — Акира Ямагути
🏆 «Щель
» (Sukima) — Янь Гао
🏆 «Солярис
» (Solaris) — Такэто Моридзуми
по оригиналу Станислава Лема
🏆 «Полукровки
» (Hanbun Kyodai) — Ёико Фудзими
🏆 «Оковы
» (Ball and Chain) — Q-ta Minami
🏆 «Столько книг — хоть продавай
» (Hon nara Uru Hodo) — Ао Кодзима
🏆 «Рока
» (ROCA) — Хисаити Исии
Обладатель Гран-при получит бронзовую статуэтку и ¥2 миллиона (примерно $13,300 или ₽1,2 миллиона). Остальным лауреатам также вручат статуэтку и ¥1 миллион (около $6,600 или ₽600,000). В прошлогодний
шорт-лист вошли семь работ. Главную награду тогда присудили автобиографической манге Ринтаро
«Моя жизнь в 24 кадрах в секунду
».
Читать
«Невеста Деймоса» — демоническая романтика 80-х от легендарного Ринтаро
Продолжение сериала «Добро пожаловать в класс превосходства»
Четвертый сезон аниме «Добро пожаловать в класс превосходства
» от студии Lerche
(«Хакумэй и Микоти
», «Класс убийц
») стартует 1 апреля. В день премьеры зрителям покажут сразу четыре серии общим хронометражем в 90 минут. В новом трейлере — протагонист и его одноклассники, а также новички, среди которых скрывается агент секретной программы «Белая комната».
Киётака Аянокодзи
поступает в токийскую старшую школу Кодо Икусэй, чьи выпускники, по официальным данным, 100% либо продолжают образование в вузах, либо без труда находят работу. Однако он попадает в класс 1-D, где собраны самые трудные ученики. Каждый месяц школьникам начисляют баллы с денежным эквивалентом ¥100 тысяч, а на занятиях действует максимально свободный режим: допускаются разговоры, сон и даже попытки ухудшить позиции соперников. Спустя месяц Аянокодзи и его товарищи раскрывают истинные правила системы. Новый сезон экранизирует арку первого семестра второго года обучения. Опенинг MONSTER
исполняет Эйр Аой
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
»), а эндинг Liar Veil
— ZAQ
(«Космический линкор Ямато 2199
»).
Читать
Аниме «Безумный азарт» об элитной школе, где не существует правил
«Сказание об Аканэ» в новом ролике
Драма о сценическом мастерстве «Сказание об Аканэ
» выйдет 4 апреля — менее чем через год после анонса
. В трейлере звучит опенинг Hitotarashi
в исполнении мультиинструменталиста Кэйсукэ Куваты
— лидера и фронтмена рок-группы Southern All Stars
. Производством занимается студия ZEXCS
(«Цветы зла
», «Дьявольские возлюбленные
»), режиссер — Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
», «Ты — горничная
»).
С ранних лет Акэнэ Осаки сидела в зале и видела, как её отец — признанный артист ракуго
— держит публику одним лишь голосом и движением веера. Без декораций и партнеров он заставлял людей смеяться и замирать. Однако во время решающего экзамена на звание синути
всё рушится: выступление оборачивается скандалом, и родителя исключают из школы, не присвоив высший ранг. Шесть лет спустя уже старшеклассница Акэнэ выходит на подмостки и начинает собственный путь в ракуго, чтобы вернуть семье утраченный статус. В главной роли — Анна Нагасэ
(Итиэ Оно
из «Санды
»).
Читать
«Девушки из оперы» — драма о воспитанницах театральной школы
Аниме по дебютной работе создателя «Гинтамы»
«Одуванчик
» (Dandelion), первый ваншот создателя «Гинтамы
» Хидэаки Сорати
, станет мини-сериалом на семь эпизодов. Мангака с юмором заметил: «Я стараюсь лишний раз не перечитывать эту работу — уж больно неловко. А тут её вдруг раскопали, сделали аниме, еще и расширили новыми деталями
». Режиссером проекта стал Дайсукэ Матага
(«ID: Вторжение
», «Легенда о голодных волках: Путь одинокого волка
»), а производство ведется на студии NAZ
(«Моя первая гяру
», «Детективное агентство «Хаматора
»). Премьера состоится на Netflix
в апреле.
Тэцуо Танба и Мисаки Куроганэ служат в 21-й дивизии Отдела сопровождения Федерации японских ангелов. Они разыскивают тех, кто застрял между мирами из-за незавершенных дел, и помогают обрести покой. Грубоватый и хмурый Танба поначалу кажется черствым, однако в решающие моменты проявляет искреннее участие. Его командирша Мисаки при внешней хрупкости обладает внушительной силой и репутацией: ходят слухи, что ей удалось упокоить даже легендарную душу Мусаси Миямото
. Одна из операций приводит их к пожилому призраку, мчащемуся без оглядки. Пытаясь выяснить причину бегства, они вновь убеждаются: даже после смерти человека удерживают не страхи, а чувства, без принятия которых невозможно сделать последний шаг. Напарников озвучивают Тикахиро Кобаяси
(Танака
из «Лета, когда погас свет
») и Мэгуми Хан
(Кана Арима
из «Звездного дитя
»).
Читать
«Трапеция» — психотерапевтический абсурд о борьбе с собственными тараканами
Концерт и обновление игры по «МГА»
Сёнэн
о причудах и взрослении «Моя геройская академия
» отметит десятилетие концертным туром My Hero Academia in Concert
, который этой осенью охватит десять европейских городов. Юбилейная программа с живым оркестром стартует 30 мая на площадке Pacifico Yokohama
. На большом экране зрителям покажут сцены из всех восьми сезонов, синхронизированные с партитурой композитора Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Медалистка
»).
Тем временем франшиза продолжает развиваться и в видеоигровой сфере. В файтинге My Hero Academia: All's Justice
появился первый из пяти DLC-персонажей: Звезда и Полоса
(Star and Stripe). Игра вышла 6 февраля на PlayStation 4
, Xbox Series X|S
и PC
(в Японии — днем ранее). Сюжет фокусируется на финальной арке оригинальной истории — масштабном столкновении героев и злодеев, где Деку
с союзниками борется против сил Всех За Одного.
Читать
«Моя геройская академия»: чем закончился самый комфортный сёнэн десятилетия
Бонус:
«Баки
» расширяет мерч-линейку необычной новинкой: компания Banpresto
представила вешалку для одежды в виде легендарного шпагата Юдзиро Ханмы
. Анонс сопроводили подписью: «Если хочешь стать сильнее — повесь меня!!
» Плечики длиной около 50 сантиметров, повторяющие знаменитую позу сильнейшего человека Земли
, появятся в кран-автоматах Японии этой осенью.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или вновь актуальной моде из спортивной драмы «Бей эйс!».
обсуждение >>