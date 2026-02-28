Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

28 февраля
2026 год

28 февраля 2026
«Мальчик и птица» возвращаются в Россию, «Моя геройская академия» отмечает юбилей, а Юдзиро Ханма стал вешалкой: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новом «Евангелионе» со сценарием от Ёко Таро или глобальных планах студии ufotable), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

Одной строкой


🔘 «Русский репортаж» выпустит «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки в повторный прокат с 26 марта.

🔘 За три недели в прокате Северной Америки «Скарлет» Мамору Хосоды заработала $626,8 тысяч (мировые сборы — $2 миллиона).

🔘 Экранизация визуальной новеллы «Гносия» напоминает промороликом о сегодняшнем трехсерийном финале.

🔘 «Троецарствия Японии» начнется 5 апреля, а пока штудируем новый трейлер.

🔘 Первая часть финальной дилогии «Звучи, эуфониум!» выйдет в Японии 24 апреля, а пока — свежее видео.

🔘 Русалочье фэнтези «Прощай, Лара», чье премьера ожидается в июле, радует новым промороликом.


🔘 После череды переносов четвертый фильм «Девочка-волшебница Мадока» обещает выйти 28 августа.

🔘 Научно-фантастическая манга «Некий научный Рейлган» завершится 27 марта.

🔘 «Малышка Маруко» и «Син-тян», отмечающие юбилеи (40 и 35 лет вещания), совместно отметят праздник на страницах манги, которая выйдет 3 апреля в журнале Ribon.

🔘 MAPPA поглотит родственную студию Contrail, которую с их поддержкой в 2019 году основал режиссер «В этом уголке мира» Сунао Катабути. По итогам шестого фискального года компания показала убытки в ¥68 миллионов (около $435 тысяч). В MAPPA намерены сохранить бренд и команду.

Читать «Мальчик и птица» — аниме Миядзаки, выигравшее «Оскар»

Номинанты премии имени Осаму Тэдзуки


Оргкомитет 30-й премии имени Осаму ТэдзукиДороро», «Жар-птица»), учрежденной газетой Asahi Shimbun, объявил десять финалистов в категории «Лучшая манга». В перечень вошли тайтлы, изданные в прошлом году и получившие наибольшую поддержку независимых членов жюри, а также лидеры по числу рекомендаций от книготорговцев, специалистов индустрии и читателей. Имена лауреатов станут известны в конце апреля, торжественная церемония пройдет 11 июня в Токио.

Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

Список номинантов:

🏆 «Повесть о хранителе дома» (Iemori Kitan) — манга Ёко Кондо по оригиналу Кахо Насики
🏆 «С тобой сквозь космос» (Kimi to Uchuu wo Aruku Tame ni) — Инухико Доронода
🏆 «Нарисуй это, потом умри» (Kore Kaite Shine) — Минору Тоёда
🏆 «Сюто» (Shuto) — Акира Ямагути
🏆 «Щель» (Sukima) — Янь Гао
🏆 «Солярис» (Solaris) — Такэто Моридзуми по оригиналу Станислава Лема
🏆 «Полукровки» (Hanbun Kyodai) — Ёико Фудзими
🏆 «Оковы» (Ball and Chain) — Q-ta Minami
🏆 «Столько книг — хоть продавай» (Hon nara Uru Hodo) — Ао Кодзима
🏆 «Рока» (ROCA) — Хисаити Исии

Обладатель Гран-при получит бронзовую статуэтку и ¥2 миллиона (примерно $13,300 или ₽1,2 миллиона). Остальным лауреатам также вручат статуэтку и ¥1 миллион (около $6,600 или ₽600,000). В прошлогодний шорт-лист вошли семь работ. Главную награду тогда присудили автобиографической манге Ринтаро «Моя жизнь в 24 кадрах в секунду».

Читать «Невеста Деймоса» — демоническая романтика 80-х от легендарного Ринтаро

Продолжение сериала «Добро пожаловать в класс превосходства»


Четвертый сезон аниме «Добро пожаловать в класс превосходства» от студии LercheХакумэй и Микоти», «Класс убийц») стартует 1 апреля. В день премьеры зрителям покажут сразу четыре серии общим хронометражем в 90 минут. В новом трейлере — протагонист и его одноклассники, а также новички, среди которых скрывается агент секретной программы «Белая комната».


Киётака Аянокодзи поступает в токийскую старшую школу Кодо Икусэй, чьи выпускники, по официальным данным, 100% либо продолжают образование в вузах, либо без труда находят работу. Однако он попадает в класс 1-D, где собраны самые трудные ученики. Каждый месяц школьникам начисляют баллы с денежным эквивалентом ¥100 тысяч, а на занятиях действует максимально свободный режим: допускаются разговоры, сон и даже попытки ухудшить позиции соперников. Спустя месяц Аянокодзи и его товарищи раскрывают истинные правила системы. Новый сезон экранизирует арку первого семестра второго года обучения. Опенинг MONSTER исполняет Эйр АойКод Гиас: Восставший Лелуш»), а эндинг Liar VeilZAQКосмический линкор Ямато 2199»).

Читать Аниме «Безумный азарт» об элитной школе, где не существует правил

«Сказание об Аканэ» в новом ролике


Драма о сценическом мастерстве «Сказание об Аканэ» выйдет 4 апреля — менее чем через год после анонса. В трейлере звучит опенинг Hitotarashi в исполнении мультиинструменталиста Кэйсукэ Куваты — лидера и фронтмена рок-группы Southern All Stars. Производством занимается студия ZEXCSЦветы зла», «Дьявольские возлюбленные»), режиссер — Аюму ВатанабэЛетнее время», «Ты — горничная»).


С ранних лет Акэнэ Осаки сидела в зале и видела, как её отец — признанный артист ракуго — держит публику одним лишь голосом и движением веера. Без декораций и партнеров он заставлял людей смеяться и замирать. Однако во время решающего экзамена на звание синути всё рушится: выступление оборачивается скандалом, и родителя исключают из школы, не присвоив высший ранг. Шесть лет спустя уже старшеклассница Акэнэ выходит на подмостки и начинает собственный путь в ракуго, чтобы вернуть семье утраченный статус. В главной роли — Анна Нагасэ (Итиэ Оно из «Санды»).

Читать «Девушки из оперы» — драма о воспитанницах театральной школы

Аниме по дебютной работе создателя «Гинтамы»


«Одуванчик» (Dandelion), первый ваншот создателя «Гинтамы» Хидэаки Сорати, станет мини-сериалом на семь эпизодов. Мангака с юмором заметил: «Я стараюсь лишний раз не перечитывать эту работу — уж больно неловко. А тут её вдруг раскопали, сделали аниме, еще и расширили новыми деталями». Режиссером проекта стал Дайсукэ МатагаID: Вторжение», «Легенда о голодных волках: Путь одинокого волка»), а производство ведется на студии NAZМоя первая гяру», «Детективное агентство «Хаматора»). Премьера состоится на Netflix в апреле.

Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

Тэцуо Танба и Мисаки Куроганэ служат в 21-й дивизии Отдела сопровождения Федерации японских ангелов. Они разыскивают тех, кто застрял между мирами из-за незавершенных дел, и помогают обрести покой. Грубоватый и хмурый Танба поначалу кажется черствым, однако в решающие моменты проявляет искреннее участие. Его командирша Мисаки при внешней хрупкости обладает внушительной силой и репутацией: ходят слухи, что ей удалось упокоить даже легендарную душу Мусаси Миямото. Одна из операций приводит их к пожилому призраку, мчащемуся без оглядки. Пытаясь выяснить причину бегства, они вновь убеждаются: даже после смерти человека удерживают не страхи, а чувства, без принятия которых невозможно сделать последний шаг. Напарников озвучивают Тикахиро Кобаяси (Танака из «Лета, когда погас свет») и Мэгуми Хан (Кана Арима из «Звездного дитя»).

Читать «Трапеция» — психотерапевтический абсурд о борьбе с собственными тараканами

Концерт и обновление игры по «МГА»


Сёнэн о причудах и взрослении «Моя геройская академия» отметит десятилетие концертным туром My Hero Academia in Concert, который этой осенью охватит десять европейских городов. Юбилейная программа с живым оркестром стартует 30 мая на площадке Pacifico Yokohama. На большом экране зрителям покажут сцены из всех восьми сезонов, синхронизированные с партитурой композитора Юки ХаясиВолейбол!!», «Медалистка»).


Тем временем франшиза продолжает развиваться и в видеоигровой сфере. В файтинге My Hero Academia: All's Justice появился первый из пяти DLC-персонажей: Звезда и Полоса (Star and Stripe). Игра вышла 6 февраля на PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC (в Японии — днем ранее). Сюжет фокусируется на финальной арке оригинальной истории — масштабном столкновении героев и злодеев, где Деку с союзниками борется против сил Всех За Одного.

Читать «Моя геройская академия»: чем закончился самый комфортный сёнэн десятилетия
Бонус: «Баки» расширяет мерч-линейку необычной новинкой: компания Banpresto представила вешалку для одежды в виде легендарного шпагата Юдзиро Ханмы. Анонс сопроводили подписью: «Если хочешь стать сильнее — повесь меня!!» Плечики длиной около 50 сантиметров, повторяющие знаменитую позу сильнейшего человека Земли, появятся в кран-автоматах Японии этой осенью.

Главные новости аниме за неделю: Россия смотрит Миядзаки на большом экране, а Япония выбирает нового бога манги

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или вновь актуальной моде из спортивной драмы «Бей эйс!».
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.02.2026 - 13:31
Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест недели. Все аниме-проекты из новостного аниме-дайджеста недели принял к сведению. Будем в общем когда-либо, возможно позже, в каком-нибудь году,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
