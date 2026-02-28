Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Ольга Бобкова, Алексей Анищенко, Максим Битюков и Яна Чигир сделали «Неверный шаг»

28 февраля
2026 год

28 февраля 2026
Подошли к концу съемки четырехсерийной мелодрамы Натальи Хлопецкой «Неверный шаг». Главные роли исполнили Ольга Бобкова, Алексей Анищенко, Александр Чураев, Максим Битюков и Яна Чигир, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала психолог Оксана думала, что худшее позади: разрыв с женихом, увольнение… Но жизнь приготовила ей еще один сюрприз – встречу с Игорем. Молодой, харизматичный, он сразу покоряет ее сердце. Героиня с головой уходит в новые отношения. Все кажется идеальным. Пока она не узнает правду. Игорь связан с криминалом. И теперь Оксана – часть его опасной игры: афера с квартирой, риск, предательство. В момент, когда кажется, что выхода нет, рядом оказываются те, кто действительно готов помочь: верная подруга и бывший возлюбленный, готовый забыть обиды ради ее спасения. По словам Ольги Бобковой, «Оксана – девушка, которая умеет разбираться в чужих отношениях и чувствах, но теряется в собственных: может помочь всем, но не себе. Как и многие, она хочет стабильного счастья – отношений, семьи, ребенка. В моей героине очень много любви, которую ей просто необходимо направлять на другого человека. "Бросившись" в новые отношения, не узнав партнера получше, она сильно обжигается, не понимая, как себе помочь и что с этим делать. Но даже через боль она находит силы посмотреть правде в глаза и впервые не спасать кого-то, а спасаться самой. Оксана идет вперед маленькими шагами, в этом и есть суть: оставаться человеком, даже если больно, уметь отпускать ситуации и прощать людей, перестать быть неудовлетворенным собой и научиться просто жить».

«Мой герой Николай поначалу живет с уверенностью, что мужчина всегда прав. Он действует из эгоизма и теряет ту, кого любит. Но именно эта потеря становится для него поворотной точкой. Николай переосмысливает все: отношение к любви, жизни, людям. Становится мягче, мудрее, меняется, чтобы сделать выбор в пользу свободы той, кого любит, а не своей власти. И только через эту перемену он получает шанс быть по-настоящему счастливым. В начале истории Николай – обычный чиновник, живущий по привычке, а в финале – мужчина, научившийся любить. Главная мысль нашего сериала в том, что любовь – это, прежде всего, самопожертвование, и в ней главное не брать, а отдавать», — говорит Алексей Анищенко.
