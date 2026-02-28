Кино-Театр.Ру
Вышел фильм о создании второго сезона «Ландышей»

28 февраля
2026 год

Новости кино >>
28 февраля 2026
В онлайн-кинотеатре Wink вышел фильм о создании «Ландышей. Второй весны». Согласно пресс-лужбе сервиса, входящий в линейку Wink Originals сериал уже доступен на платформе, а теперь зрители могут увидеть, как рождался проект, — от первых идей до съемок масштабной финальной сцены на концерте.

Вышел фильм о создании второго сезона «Ландышей»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

По словам продюсера Елизаветы Сапроновой, «второй сезон — это прежде всего ответ на зрительскую любовь, ведь первый вызвал огромную волну отклика среди зрителей, и нам было важно не подвести тех, кто поверил в эту историю. Мы чувствовали большую ответственность и работали на пределе — эмоционально и физически. Для нас было важно сохранить то волшебство и ту сказку, за которые "Ландыши" полюбили, и при этом сделать историю глубже и масштабнее. Нам хотелось, чтобы зрители снова почувствовали то самое — тепло, надежду и силу любви, ради которых все и начиналось».

Фильм о фильме не только рассказывает о том, как создавался популярный сериал, объясняет, что для создателей значит этот проект и почему второй сезон стал для них особенно важным. Ника Здорик, Сергей Городничий, Ирина Паутова, Даня Андрущук, Станислав Белослудцев, Владимир Тяптушкин, члены съемочной группы и музыканты, чьи композиции вошли в сериал, делятся воспоминаниями о том, как рождался второй сезон, искались образы, костюмы и создавались музыкальные номера и не только. «Мы сняли кино про людей, которые любят, и про женщин, которые ждут. Для меня это не просто проект — это часть моей жизни. И спасибо за то, что для вас это тоже не просто сериал, а что-то очень личное и важное», — делится Ника Здорик.

Читать Феномен сериала «Ландыши»: почему история про капризную богачку и танкиста покорила сердца зрителей
Производством «Ландышей» занимались компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета, АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино». «Изначально мы задумывали этот проект как своего рода терапевтическое кино — и им он остается. Мы помогаем людям легче проживать реальность, говорить о сложных вещах и чувствовать, что они не одни», — считает автор сценария Василий Павлов.

Сериал не ограничивается художественным повествованием: во втором сезоне затрагиваются важные социальные темы. По сюжету Катя отправляется на поиски пропавшего мужа, и главная интрига первых серий — жив ли Лёха. Когда раненый герой возвращается домой, он сталкивается с последствиями пережитого и ПТСР. Поэтому в каждую серию был интегрирован QR-код на платформу психологической и социальной поддержки своиродные.рф, созданную Фондом «Защитники Отечества» при поддержке АНО «ИРИ», где можно получить информацию о том, как справляться с ПТСР и куда обратиться за помощью. По данным на 25 февраля, по QR-коду из сериала на сайт перешли более 86 тысяч человек. «После выхода первого сезона мы увидели, как сериал отозвался у наших зрителей. Для нас очень важно, чтобы контент, который находит отклик у своей аудитории, мог продолжиться реальной помощью каждому, кому она в данный момент нужна», — говорит руководитель КСО «Национальной Медиа Группы» Мария Залунина.
что почитать?

