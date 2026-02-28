Кино-Театр.Ру
Екатерина Гусева и Виктор Васильев присоедиились к актерскому составу «Истории его служанки»

28 февраля
2026 год

28 февраля 2026
Екатерина Гусева и Виктор Васильев сыграют супругов Елену и Илью Авериных в исторической мелодраме Иви «История его служанки», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Екатерина Гусева и Виктор Васильев присоедиились к актерскому составу «Истории его служанки»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В центре сюжета — возвращение в светское общество молодого и завидного холостяка графа Николая Шереметьева. Его приезд производит настоящий фурор: матери с дочерьми плетут интриги, надеясь заполучить богатого жениха. Однако сам Николай связан жестким условием завещания — он должен жениться в течение года, иначе потеряет наследство. В это же время семья Авериных балансирует на грани разорения из-за карточных долгов главы семьи. Их дочь Анна — упрямая и остроумная дворянка — решается лично встретиться с графом, рассчитывая добиться прощения долга. Вместо снисхождения Шереметьев предлагает сделку: год службы в его усадьбе. Так Анна становится самой необычной служанкой в доме графа, а вынужденное соседство постепенно перерастает в чувство, которое обоим все сложнее скрывать.

На фоне основной линии разворачиваются и другие истории. Одна из них — трогательная первая любовь между Романом Авериным (Михаил Сотников) и Юлией Спицыной (Вероника Журавлёва). Другая — драматичная и глубокая линия старших Авериных, чьи отношения становятся эмоциональным стержнем сериала. Елена — жена Аверина, мать Анны и Романа, женщина с безупречными манерами и прошлым светской львицы. Когда-то она блистала в обществе, легко покоряла сердца и вызывала восхищение — и эта внутренняя стать по-прежнему чувствуется в каждом ее движении. За внешним спокойствием скрывается тревога за будущее семьи. Прагматичная и собранная, Елена стремится вернуть утраченное положение и обеспечить детям достойную судьбу. При этом она продолжает любить своего мужа — с горечью, но и с надеждой на его внутреннее преображение.

Екатерина Гусева и Виктор Васильев присоедиились к актерскому составу «Истории его служанки»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам Екатерины Гусевой, «историческая картина — это всегда подарок для актрисы. Это возможность прожить другую эпоху, почувствовать ее дыхание, ее ритм, ее внутреннюю правду. Это большая ответственность и одновременно вдохновение. Я люблю стиль ампир в искусстве, в архитектуре, в оформлении интерьера и в костюме — он помогает войти в образ, меняет пластику, жесты, интонацию... Когда время задает стиль, это объединяет команду, требуя внимания к деталям. Меня особенно тронула семейная история, лежащая в основе проекта. Как ни странно, ее проблематика совершенно не отличается от современной. Люди не меняются: сто, двести, триста лет назад — и сегодня — мы сталкиваемся с теми же трудностями, проживаем те же чувства, испытываем те же эмоции. Моя героиня — любящая жена и мать, хранительница домашнего очага, но и не без перчинки! Сочетает в себе долготерпение, всепрощение и любовь, но при этом позволяет себе небольшие вольности в силу своей привлекательной натуры и легкого, ироничного характера. Я уверена, что у нас получится история, которая никого не оставит равнодушным. Несмотря на прошедшие столетия, мы все так же любим, ошибаемся, прощаем и продолжаем верить, надеяться и любить».

Илья Аверин — обаятельный игрок, промотавший состояние и поставивший семью на грань краха. Он лёгок, харизматичен, умеет очаровывать, но слишком увлечён азартом и красотой мгновения, чтобы вовремя остановиться. Его цель — выиграть назад родовое имение или хотя бы сохранить последнее. Для него это не только деньги, но и попытка вернуть достоинство. В противостоянии прагматичной Елены и импульсивного Аверина рождается драматургия семьи, где любовь сталкивается с разочарованием, а надежда — с риском потерять все.

Екатерина Гусева и Виктор Васильев присоедиились к актерскому составу «Истории его служанки»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Наша история — это объемный роман о природе любви: от первого робкого чувства до зрелого, выстраданного и осознанного. Это рассказ о том, что за любой сделкой, карточной или брачной, всегда стоят живые люди, которым просто нужно время, чтобы по-настоящему узнать друг друга. Аверин — человек, умеющий ценить красоту момента, но не умеющий строить будущее. Он — уходящая эпоха романтизма, столкнувшаяся с жёстким прагматизмом нового времени и собственных детей. Его линия — это не история падения, а история выбора: остаться собой, даже если это "я" в какой-то момент перестает быть ценностью для окружающих. В тот момент, когда мы застаем героя, он находится на самом дне. Но для сильного духом человека дно — это точка опоры. Он дворянин, он внутренне силен, и именно из этой точки начинается его переосмысление и движение вперед. Я с нетерпением жду старта съемок. А будущим зрителям могу сказать одно: такого на наших экранах еще не было», — считает Виктор Васильев

В режиссерскую команду «Истории его служанки» входят Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов. Съемки стартуют в середине марта. Создатели обещают зрителям масштабную костюмную историю о любви, долге, страсти и цене выбора. Премьера состоится на Иви.
№ 1
Тульский парень   28.02.2026 - 16:31
Гусева актриса, Васильев не дотягивает до её уровня, могли порыскать по сусекам в поисках актера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
