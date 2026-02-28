Эд Скрейн схватится с Кратосом

Эд Скрейн
получил роль Бальдра в телевизионной адаптации игровой серии God of War, уверяет Deadline
.
Старший сын Одина (Мэнди Патинкин
) является богом света и мира. В оригинале можно было наблюдать эпичную схватку Бальдра с Кратосом.
Ранее к адаптации присоединились Райан Хёрст
, Тереза Палмер
, Олафур Дарри Олафссон
и Макс Паркер
. Также недавно публике представили первый кадр из грядущего шоу, вызвавший у многих геймеров недоумение и смех.
Сюжет сериала основан на перезапуске 2018 года, в котором Кратос (Хёрст) и его десятилетний сын Атрей (Каллум Винсон) отправляются в путешествие, чтобы развеять прах своей жены и матери. Сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером сериала «Бог войны» выступает Рональд Д. Мур
. За производство телевизионной версии отвечают Amazon Prime Video, Sony Pictures Television и PlayStation Productions.
God of War повествует о полубоге — спартанском генерале Кратосе, уничтожающем из мести пантеон древнегреческих, а впоследствии и скандинавских богов. Его основным оружием являются клинки Хаоса и топор.
Читать
«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
На счету серии девять игр для консолей, выполненных в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Первую часть студия Santa Monica Studio выпустила в 2005 году на PlayStation 2. В 2018-м на свет появился перезапуск серии, который спустя четыре года перестал быть эксклюзивом PlayStation 4, выйдя на ПК. Сюжет этой игры был продолжен в приключенческом экшене God of War: Ragnarök, вышедшем в 2022-м.
обсуждение >>