Миннелли, Миядзаки, Антониони и Лунгин: главные трейлеры за неделю

СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«СВОи дети»
Новый документальный проект онлайн-кинотеатра Okko — это первое по-настоящему большое и подробное исследование темы детей из новых регионов России, лицом к лицу столкнувшихся с боевыми действиями. Авторы фильма расскажут о том, как изменилась их жизнь после начала конфликта в Донбассе, и о тех, кто помогает детям вернуться к мирной жизни.
«СВОи дети». Тизер-трейлер
«Время Счастливых»
5 марта в онлайн-кинотеатрах Okko и Start состоится премьера драматичной истории одной семьи, которая развернётся перед зрителями одновременно в трёх эпохах. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, а потом приходит 2012 год, и энергия нового времени.
«Время Счастливых»
«Коммерсант»
В сети состоялась премьера трейлера драмы с Александром Петровым
в главной роли. Фильм является экранизацией автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главный герой — начинающий предприниматель Андрей — в погоне за лёгкими деньгами ввязывается в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком.
«Коммерсант»
«Остров»
К 20-летию самого загадочного фильма Павла Лунгина
пронзительная история о поиске прощения возвращается на экраны 19 марта. По сюжету монах Анатолий всю жизнь искупает грех предательства товарища во время войны, обретая покой только благодаря чудесному шансу на прощение. Главные роли исполнили Пётр Мамонов
, Виктор Сухоруков
, Дмитрий Дюжев
, Юрий Кузнецов
, Виктория Исакова
и Тимофей Трибунцев
.
«Чёрная графиня»
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер-трейлер детективного триллера с Кириллом Кяро
, Юрием Чурсиным
, Екатериной Волковой
и Олегом Васильковым
. После непредвиденной гибели актёра во время эксклюзивного спектакля в изолированном лесном особняке уникальный театральный эксперимент с одним зрителем превращается в суровое испытание, раскрывающее истинную природу человеческих пороков и личной ответственности.
«Чёрная графиня». Тизер-трейлер
«Гордость»
Онлайн-кинотеатр Wink представил тизер-трейлер романтической комедии. Талантливая повар Алана, чтобы избежать нежеланного замужества в Осетии, привозит домой из Москвы «неудачного жениха» — бармена Макса, но их брачная авантюра оборачивается неожиданными последствиями и настоящими чувствами. Главные роли в сериале исполнили: Алана Чочиева
и Алексей Онежен
, Александр Робак
, Любовь Толкалина
и другие.
«Гордость»
«Алла-такси. Продолжение»
26 февраля подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям второго сезона многосерийной мелодрамы со Светланой Колпаковой
в главной роли. Таксистка Алла, разрываясь между работой, личными отношениями и заманчивым деловым предложением от вернувшегося Ворохова (Марат Башаров
), пытается сохранить и любимое дело, и дорогих ей людей.
«Алла-такси. Продолжение». ТВ-ролик
«Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг»
На PREMIER и RUTUBE вышел первый документальный фильм о реверсе в России. Реверс-инжиниринг – это процесс исследования готового изделия или программного обеспечения для понимания принципов его работы, анализа структуры и создания документации, копии или аналога исследуемого продукта. Фильм понятным и простым языком рассказывает о принципах работы этого метода.
«Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг». Тизер
«Петрушка»
Кинокомпания «Наше кино» представляет официальный постер и трейлер новой семейной комедии. Ожившая кукла Петрушка помогает молодому, талантливому, но невезучему повару поверить в себя и сразиться за звание лучшего шефа. В аппетитной комедии также приняли участие Александр Метёлкин
, Гарик Харламов
, Никита Кологривый
, Стася Милославская
, Виктор Логинов
и Людмила Артемьева
.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Мальчик и птица»
Повторный прокат оскароносного шедевра Хаяо Миядзаки
состоится в 4К. По сюжету мальчик Махито тоскует по исчезнувшей матери и однажды на прогулке по окрестностям встречает серую цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в загадочный и неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Мультфильм вошёл в топ-30 самых кассовых аниме всех времён и завоевал «Оскар».
«Мальчик и птица». Трейлер №2
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Закулисье реальности»
4 июня в прокате стартует новый хоррор от продюсера Джеймса Вана
(«Астрал
»). Фильм основан на уникальном интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте, которая зародилась на веб-форуме 4chan и органически разрослась до настоящей вселенной из рассказов, фанатских веб-сериалов и популярных видеоигр. В главных ролях — номинанты на премию «Оскар» Чиветел Эджиофор
и Ренате Реинсве
.
«Закулисье реальности». Тизер
«Хильма аф Клинт: За гранью видимого»
Новый фильм проекта «АртЛекторийВКино» — документальная история художницы, опередившей время. В 1906 году Хильма аф Клинт создала первую абстрактную картину — раньше Кандинского — и завещала не открывать более 1200 своих работ в течение 20 лет после смерти. Почему её имя оказалось забыто и как сегодня её выставки собирают миллионы зрителей по всему миру?
«Хильма аф Клинт: За гранью видимого». Трейлер с русскими субтитрами
«Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история»
Документальный фильм, релиз которого приурочен к 80-летию легендарной певицы и актрисы, обзавёлся трейлером. Юная Лайза Миннелли
, дочь голливудской суперзвезды Джуди Гарланд
, строит карьеру в шоу-бизнесе и ищет наставников, которые превратят её природный, необузданный талант в истинное мастерство. Автором сценария, режиссёром и продюсером фильма выступил Брюс Дэвид Клейн
.
«Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история»
«Секретный агент»
Кинокомпания A-ONE опубликовала трейлер криминальной драмы Клебера Мендонсы Филью
, номинированного на премию «Оскар»-2026 в четырёх категориях. В 1977 году вдовец и бывший научный сотрудник (Вагнер Моура
) прибывает в Ресифи, где, скрываясь от преследования, устраивается в бюро удостоверений личности, чтобы найти документы матери и воссоединиться с маленьким сыном.
«Секретный агент»
«Приключение»
5 марта компания «Иноекино» выпустит в российский прокат «Приключение» Микеланджело Антониони
, один из ключевых фильмов мирового кинематографа XX века. В главной роли — Моника Витти
, муза Антониони и икона европейского кино. Во время круиза после таинственного исчезновения Анны на необитаемом острове её возлюбленный Сандро и подруга Клаудия, отправившись на поиски, поддаются взаимному влечению, постепенно забывая о судьбе пропавшей.
«Приключение». Трейлер с русскими субтитрами
