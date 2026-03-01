Кино-Театр.Ру
Фильм «Битва за битвой» получил главный приз премии Гильдии продюсеров США

1 марта
2026 год

1 марта 2026
В Лос-Анджелесе объявили победителей 37-й ежегодной церемонии вручения наград премии Гильдии продюсеров США (PGA Awards). Главный приз имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма взяла картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». Полный список победителей доступен на сайте премии.

Фильм «Битва за битвой» получил главный приз премии Гильдии продюсеров США
фото: Warner Bros.

Победитель в номинации имени Дэррила Ф. Занука чаще всего выигрывает и «Оскар». В прошлом году Гильдия продюсеров наградила «Анору», которая и получила в конечном итоге главную оскаровскую статуэтку.

В анимационной категории продюсеры отметили фильм «Кей-поп-охотницы на демонов». Лучшим драматическим сериалом назвали «Питт», а комедийным — «Киностудию». В категории мини-сериалов выделили «Переходный возраст».
