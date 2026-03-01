Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта

Премьера остросюжетного детектива «Новая земля» состоится 3 марта в эфире НТВ. Это первый сериал телеканала, действие которого развернётся на территории нового субъекта Российской Федерации – в Запорожской области. Главный герой – оперативник в отставке Тимофей Забелин, роль которого исполнил Александр Константинов – возвращается в Бердянск, где ему предстоит жить и работать по новым правилам, уточняет пресс-служба НТВ.
фото: пресс-служба НТВ
Сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин (Александр Константинов) прибывает на службу в Бердянск Запорожской области. Он осознаёт, что попал в совершенно другой мир, где всё отличается от привычных условий: здесь практически нет уличных камер наблюдения, а проверка своей машины на наличие взрывных устройств – ежедневная необходимость. Задержание обычного хулигана тут запросто может обернуться перестрелкой с применением тяжёлого оружия, а выезд на место преступления – засадой вражеских диверсантов.
«Мой герой персонаж неоднозначный, конечно. Отчасти похож на меня, ведь я тоже был рожден на юге. Он возвращается домой спустя некоторое время. Эта территория оказалась новой не только для него, но и для местных жителей, и для тех, кто недавно переехал сюда. В итоге получается, что эта земля — новая для всех. Для моего персонажа, несмотря на то, что он родился здесь, это место становится новым домом, с новыми правилами и новыми людьми», — рассказывает Александр Константинов.
Приехав, Забелин сразу берётся за расследование преступлений, но в ходе одного из дел сам становится подозреваемым. Начальник местного ФСБ Александр Тютюник (Алексей Анищенко) уверен в виновности главного героя и всеми силами пытается это доказать. Забелин же отрицает свою причастность к произошедшему и продолжает поиск настоящего убийцы.
«Новая земля». ТВ-ролик
«При подготовке к роли я выделил для себя два важных пункта. Во-первых, в своём персонаже хотел отразить, что для него служба государству, Родине и народу — превыше всего. У него есть свои высокие цели, которым он следует, а всё остальное становится второстепенным. Во-вторых, мой персонаж должен был обладать большим терпением. Часто на передовой или линии соприкосновения ему хочется поступить резко, даже злобно, по совести. Но у него есть приказ, понимание общего замысла, в котором задействовано большое количество людей. Он должен терпеть, во имя всех. Эти два тезиса помогали мне создать образ офицера, для которого слова: "Служу России" превыше всего. Он способен убрать свои эмоции, личные дела, запросы и многое другое на второй план», — говорит Алексей Анищенко.
Съёмки сериала проходили в Крыму, Запорожской области, а также в Санкт-Петербурге. Александр Константинов поделился, что в Крыму работать было особенно приятно. По словам актёра, местные жители во всём помогали съёмочной группе, приняли максимально тепло и дружелюбно. «Больше всего меня порадовало то, что съёмки "Новой земли" проходили в Крыму, в Керчи. Я сам родился в Джанкое, на севере полуострова, поэтому работа над проектом вызвала особенно тёплые чувства. Я несколько раз встретился с мамой, проехался по родным краям и заехал в школу, в которой учился. Каждые травинка и холмик, запах морского бриза — всё это оставило невероятно приятные впечатления. Любые проблемы, которые, по мнению команды, возникали во время съёмок, для меня таковыми не являлись, ведь я был дома», – добавляет Константинов.
обсуждение >>