Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта

1 марта
2026 год

Новости кино >>
1 марта 2026
Премьера остросюжетного детектива «Новая земля» состоится 3 марта в эфире НТВ. Это первый сериал телеканала, действие которого развернётся на территории нового субъекта Российской Федерации – в Запорожской области. Главный герой – оперативник в отставке Тимофей Забелин, роль которого исполнил Александр Константинов – возвращается в Бердянск, где ему предстоит жить и работать по новым правилам, уточняет пресс-служба НТВ.

Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта
фото: пресс-служба НТВ

Сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин (Александр Константинов) прибывает на службу в Бердянск Запорожской области. Он осознаёт, что попал в совершенно другой мир, где всё отличается от привычных условий: здесь практически нет уличных камер наблюдения, а проверка своей машины на наличие взрывных устройств – ежедневная необходимость. Задержание обычного хулигана тут запросто может обернуться перестрелкой с применением тяжёлого оружия, а выезд на место преступления – засадой вражеских диверсантов.

«Мой герой персонаж неоднозначный, конечно. Отчасти похож на меня, ведь я тоже был рожден на юге. Он возвращается домой спустя некоторое время. Эта территория оказалась новой не только для него, но и для местных жителей, и для тех, кто недавно переехал сюда. В итоге получается, что эта земля — новая для всех. Для моего персонажа, несмотря на то, что он родился здесь, это место становится новым домом, с новыми правилами и новыми людьми», — рассказывает Александр Константинов.

Приехав, Забелин сразу берётся за расследование преступлений, но в ходе одного из дел сам становится подозреваемым. Начальник местного ФСБ Александр Тютюник (Алексей Анищенко) уверен в виновности главного героя и всеми силами пытается это доказать. Забелин же отрицает свою причастность к произошедшему и продолжает поиск настоящего убийцы.

«Новая земля». ТВ-ролик


«При подготовке к роли я выделил для себя два важных пункта. Во-первых, в своём персонаже хотел отразить, что для него служба государству, Родине и народу — превыше всего. У него есть свои высокие цели, которым он следует, а всё остальное становится второстепенным. Во-вторых, мой персонаж должен был обладать большим терпением. Часто на передовой или линии соприкосновения ему хочется поступить резко, даже злобно, по совести. Но у него есть приказ, понимание общего замысла, в котором задействовано большое количество людей. Он должен терпеть, во имя всех. Эти два тезиса помогали мне создать образ офицера, для которого слова: "Служу России" превыше всего. Он способен убрать свои эмоции, личные дела, запросы и многое другое на второй план», — говорит Алексей Анищенко.

Съёмки сериала проходили в Крыму, Запорожской области, а также в Санкт-Петербурге. Александр Константинов поделился, что в Крыму работать было особенно приятно. По словам актёра, местные жители во всём помогали съёмочной группе, приняли максимально тепло и дружелюбно. «Больше всего меня порадовало то, что съёмки "Новой земли" проходили в Крыму, в Керчи. Я сам родился в Джанкое, на севере полуострова, поэтому работа над проектом вызвала особенно тёплые чувства. Я несколько раз встретился с мамой, проехался по родным краям и заехал в школу, в которой учился. Каждые травинка и холмик, запах морского бриза — всё это оставило невероятно приятные впечатления. Любые проблемы, которые, по мнению команды, возникали во время съёмок, для меня таковыми не являлись, ведь я был дома», – добавляет Константинов.

Режиссерами проекта выступили Михаил Вассербаум и Арменак Назикян. В сериале также снялись Олег Назаров, Андрей Богданов, Дарья Паутова, Андрей Аладьин, Влад Демьяненко и другие.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Айда!», «Законник» и восьмой сезон «Невского»: НТВ поделился планами на Новый Год
Александр Константинов оказался на «Новой земле»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Андрей АладьинАлексей АнищенкоАндрей БогдановМихаил ВассербаумВладислав ДемьяненкоАлександр КонстантиновОлег НазаровАрменак НазикянДарья Паутова
фильмы
Новая земля

фотографии >>
Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта фотографии
Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта фотографии
Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта фотографии
Александр Константинов попадет на «Новую землю» 3 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.
Николай Стуликов
27 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Стуликов.
Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Дмитрий Лавров (III)
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Лана Вуд
Тим Дэйли
Клод Жансак
Люк Мабли
Робинсон Стевенен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен