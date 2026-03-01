«Ведьмина любовь» с Ксенией Роменковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

что почитать?

«Частная жизнь» с Джоди Фостер, «Наследник» с Гленом Пауэллом-младшим, «Тюльпаны» с Гошей Куценко и еще 7 фильмов марта

В ночь с 26 на 27 февраля, 03:55, СТС

«Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу

В этом году актёру исполнится 75 лет

«В мыслях мы молоды, а тело всё равно берёт своё»: Виктор Сухоруков об ощущении возраста

Рецензии на фильмы

Дважды в одну лужу: «Возвращение в Сайлент Хилл» — беспомощная экранизация главного хоррора в видеоигровой истории

Кристоф Ган наступает на те же грабли, что можно было простить 20 лет назад, но не сегодня