«Ведьмина любовь» с Ксенией Роменковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

1 марта
2026 год

1 марта 2026
Линейка премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви» стартует 2 марта в 19:00 на «Dомашнем». В этот день, а также 3 марта, в эфире покажут мелодраму «Ведьмина любовь». Главные роли в сериале исполнили Ксения Роменкова, Алексей Вакулов, Анастасия Денисова, Иван Кощеев, Виталий Сладов и Стефания Аренина, сообщает пресс-служба телеканала.

«Ведьмина любовь» с Ксенией Роменковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету прекрасная жизнь кандидата наук Юли Воробьевой изменилась, когда сын Миша оказался прикован к инвалидной коляске, муж бросил их и ушел к молодухе, а из универа пришлось уволиться. Теперь кандидат наук работает то уборщицей, то гардеробщицей, то выгуливает собак. Но Юля не ноет, а делает все, чтобы поставить Мишу на ноги. Невероятное происшествие раз и навсегда изменило ее жизнь – она начала предвидеть будущие события.

Продолжит неделю премьер 4 и 5 марта в 19:00 мелодрама «Горький шоколад». В главных ролях – Александра Бурьянова, Кирилл Дыцевич, Александр Песков и Сергей Селин. Главная героиня Соня Мельникова живет с матерью и сестрой в небольшом городке. В разгар семейного праздника выясняется, что она – неродная дочь. Соня решает отправиться в Неречинск на поиски родителей. Туда же приезжает столичный бизнесмен Борис Протасов с приемным сыном Олегом, который пытается разобраться в тайне гибели своих родителей. Когда он узнает историю Сони, их прошлое начинает переплетаться.

Завершает неделю премьер 6 марта в 19:00 мелодрама «Вспоминай меня», в которой сыграли Анастасия Панова, Олег Назаров и Александр Гурьев. По сюжету Вика Гордеева и Иван Прохоров – полные противоположности: она – дочь богатого бизнесмена, он – простой работник. Но именно Иван спасает жизнь Вики и протягивает руку помощи. Мезальянс, начавшийся с взаимного презрения и непонимания, перерастает в большое чувство.
