Елену Валюшкину и Алёну Коломину ждут новые «Загадки»

По сюжету новых серий детектива, Ольге Барковской (Алёна Коломина) и ее подруге следователю СК Светлане Карташовой (Елена Валюшкина) сначала предстоит раскрыть загадочное убийство айтишника и геймдизайнера Валерия Лыткина, а затем тайну смерти известного математика и нумеролога Петра Борисова, незадолго до этого предсказавшего самому себе скорую гибель.
«В новых сериях зрители увидят сына и внука моей героини, подполковника Светланы Карташовой. С любимым внучком и сыном Светлана Васильевна уже немного другая, более теплая и домашняя, но при этом она всё равно остается строгой. Отмечу, что героиня изначально была мне близка. Конечно, читая сценарий, мы можем что-то немного поправить, предложить свои идеи, но все обычно придумывают и тщательно просчитывают сценаристы. Так как зритель у нас очень внимательный и наблюдательный, он всё подмечает. Знаю, что наш сериал людям нравится. Когда я в своих соцсетях опубликовала пост про продолжение «Загадок», то в комментариях сразу стали спрашивать о том, когда будет эфир, писать, что проект очень ждут. Людям нравится разбираться в математических загадках, во всех этих формулах. Да и вообще зрители любят детективы. Если говорить про меня, то мне нравятся разные жанры, я даже ужастики полюбила. Ведь если сценарий интересный и персонаж хорошо прописан, то уже не так важно: комедия это или трагедия – поплакать в кадре мы тоже умеем!», — рассказывает Елена Валюшкина.
Зрителей будут ждать и другие сюрпризы. Например, в продолжении проекта Ольга Барковская выходит замуж. «Каждый раз, когда актриса готовится сниматься в свадебном наряде, - это всегда для нее что-то особенное. Трепетно подбирается образ: наряд, прическа... И если даже в этот момент на площадке нет фотографа, то мы сами делаем селфи на телефон. Так вот я могла бы составить уже лет на пять календарь со своими "невестами". Их я сыграла очень много, и фасонов свадебных платьев перемерила тоже предостаточно: начиная от кринолинов и заканчивая самыми экстравагантными. Наряд ведь всегда подбирается под образ и характер героини. В "Загадках" мы остановились на нежном, но сдержанном и элегантном платье, без пышной фаты – всё же Ольга выходит замуж не первый раз», — отмечает Алёна Коломина.
фото: пресс-служба ТВЦ
Активно в сериале также будут развиваться и личные отношения оперативника Кирилла Жданова (Сергей Загребнев) и следователя Полины Лихачёвой, чью роль исполнила молодая актриса Мария Астахова, дочь известного артиста Сергея Астахова.
«Я очень ждала продолжения проекта: хотелось узнать, куда выведет история наших героев, ведь моя Полина влюблена в капитана Жданова. Для меня самой было много неожиданностей, непредсказуемых поворотов в сценарии. Ведь отношения пары будут развиваться параллельно с расследованиями. Кстати, в этом сезоне моя героиня еще больше раскроется зрителям: она отличница, перфекционист, трудоголик – и это все не только про Полину, но и про меня, поэтому я ее очень хорошо понимаю. Я всегда с восхищением смотрела сериалы про полицию и думала, как мне самой хочется сыграть следователя. Они все такие собранные, носят форму. И в "Загадках" моя мечта сбылась. Большую часть времени на проекте я хожу в форме. Она мне идет, я чувствую себя в ней очень комфортно», — признается Мария Астахова.
обсуждение >>