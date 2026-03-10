Рептилоид — это не шутка: первый трейлер продолжения «Дорохэдоро»

У второго сезона «Дорохэдоро
», анонсированного
зимой 2024-го, появился долгожданный ролик, который вновь погружает зрителей в безумный мир — с дикими драками, абсурдным юмором и бесконечными словесными перепалками. Премьера состоится 1 апреля. А вот дайджест минувшей недели
.
В мрачный мегаполис с красноречивым названием Дыра регулярно наведываются маги из другого измерения, чтобы проводить жестокие опыты над людьми. Одной из жертв колдовского произвола становится Кайман
: теперь он щеголяет мордой ящера вместо человеческого лица и полностью утратил память. Вместе с подругой Никайдо
рептилоид методично выслеживает и жестоко расправляется с обидчиками в городских трущобах, надеясь найти того, кто наложил на него проклятие. Тем временем влиятельный маг Эн
узнает о загадочном убийце подопечных и отправляет в Дыру убийственный тандем — хладнокровного Сина
и его могучую напарницу Ной
. В продолжении история приблизится к разгадке прошлого Каймана, а вихрь хаоса вокруг лишь усилится.
Читать
В чем прикол сюрреального фэнтези-боевика «Дорохэдоро»
Чешуйчатого фаната гёдза по-прежнему озвучивает Ватару Такаги
(Бро Санта из «Гатиакуты
»), а Никайдо — Рэйна Кондо
(Кармилла
из «Фарса убитой нежити
»). Среди новых персонажей — члены организации Крестоглазых, связанных с Кайманом и организацией Эна:
🦎 Докуга — один из лидеров группировки, чья слюна обладает смертельным эффектом, — Коки Утияма
(Дзайцу
из «Стометровки
»).
🦎 Мечник Тэцудзё — Дайки Хамано
(Гэн Кинокура из аниме «Соло-кемпинг на двоих
»).
🦎 Педантичный казначей Садзи — Томокадзу Косимура
(роль второго плана в игровой «Тетради смерти
»).
🦎 Беззаботный метатель ножей Тон — Кацухито Номура
(бармен из короткого метра «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»).
🦎 Громила Усисимада — Ацуcи Имaруока
(Смог из «Класса убийц
»).
🦎 Новичок Нацуки — Сара Мацумото
(Хонока Сава
из «Избрания божества
»).
Постановку вновь доверили Юитиро Хаяси
(«Гаро: Божественное пламя
», «Атака титанов
»), а анимацию — хайповой
студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Ранма 1/2
»). Как и в первом сезоне, за музыкальные темы отвечает (K)NoW_NAME
: коллектив исполняет опенинг Zettai Must Danmen
и эндинг Return to Head
(их можно услышать в трейлере).
