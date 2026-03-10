Рептилоид — это не шутка: первый трейлер продолжения «Дорохэдоро»

10 марта
2026 год

10 марта 2026
У второго сезона «Дорохэдоро», анонсированного зимой 2024-го, появился долгожданный ролик, который вновь погружает зрителей в безумный мир — с дикими драками, абсурдным юмором и бесконечными словесными перепалками. Премьера состоится 1 апреля. А вот дайджест минувшей недели.


В мрачный мегаполис с красноречивым названием Дыра регулярно наведываются маги из другого измерения, чтобы проводить жестокие опыты над людьми. Одной из жертв колдовского произвола становится Кайман: теперь он щеголяет мордой ящера вместо человеческого лица и полностью утратил память. Вместе с подругой Никайдо рептилоид методично выслеживает и жестоко расправляется с обидчиками в городских трущобах, надеясь найти того, кто наложил на него проклятие. Тем временем влиятельный маг Эн узнает о загадочном убийце подопечных и отправляет в Дыру убийственный тандем — хладнокровного Сина и его могучую напарницу Ной. В продолжении история приблизится к разгадке прошлого Каймана, а вихрь хаоса вокруг лишь усилится.

Читать В чем прикол сюрреального фэнтези-боевика «Дорохэдоро»
Чешуйчатого фаната гёдза по-прежнему озвучивает Ватару Такаги (Бро Санта из «Гатиакуты»), а Никайдо — Рэйна Кондо (Кармилла из «Фарса убитой нежити»). Среди новых персонажей — члены организации Крестоглазых, связанных с Кайманом и организацией Эна:

🦎 Докуга — один из лидеров группировки, чья слюна обладает смертельным эффектом, — Коки Утияма (Дзайцу из «Стометровки»).
🦎 Мечник Тэцудзё — Дайки Хамано (Гэн Кинокура из аниме «Соло-кемпинг на двоих»).
🦎 Педантичный казначей Садзи — Томокадзу Косимура (роль второго плана в игровой «Тетради смерти»).
🦎 Беззаботный метатель ножей Тон — Кацухито Номура (бармен из короткого метра «Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона»).
🦎 Громила Усисимада — Ацуcи Имaруока (Смог из «Класса убийц»).
🦎 Новичок Нацуки — Сара Мацумото (Хонока Сава из «Избрания божества»).

Постановку вновь доверили Юитиро ХаясиГаро: Божественное пламя», «Атака титанов»), а анимацию — хайповой студии MAPPAМагическая битва», «Ранма 1/2»). Как и в первом сезоне, за музыкальные темы отвечает (K)NoW_NAME: коллектив исполняет опенинг Zettai Must Danmen и эндинг Return to Head (их можно услышать в трейлере).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го или фантастических городах вроде обиталища магов в «Дорохэдоро».
№ 5
Тульский парень   12.03.2026 - 22:31
Страшненько для детишек. Рейтинг мультика точно не 8+. читать далее>>
№ 4
Angelika77   11.03.2026 - 18:28
... В кино я думаю, даже смотрелся бы лучше. Только надо полнометражку снять, а не сериал. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   11.03.2026 - 14:22
Шикарный боевик, пока в мультяшном виде. Спокойно можно переносить в кино. читать далее>>
№ 2
MJ2002 (Пермь)   10.03.2026 - 16:47
Сюжет с магией, драками и юмором - то, что доктор прописал, как говорится) читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   10.03.2026 - 12:28
Смотрела первый сезон - было круто! Жду теперь второй) Сюжет запутанный, персонажи харизматичные, анимация от Марра вообще на высоте. читать далее>>
Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

