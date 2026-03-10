Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты»

10 марта
2026 год

Новости кино >>
10 марта 2026
В сети появился первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинга», при поддержке Фонда Кино выйдет в прокат 24 сентября. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».



По сюжету после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие – обычные армейские – воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету.

Режиссером выступает Николай Рыбников. В фильме также играют Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов, Игорь Грабузов, Даниил Спиваковский, Андрей Ургант и другие. Съемки проекта проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра.

«Мы с командой снимали в двух интересных локациях. Одна в Марокко, в горах. Мы там были с ребятами, которые играли друзей моего героя: Даня Стеклов, Семен Литвинов, Костя Белошапка, Макс Емельянов. Это непростая экспедиция, но очень интересная, мы все вместе что-то придумывали, преодолевали сложности. Все жили в одном большом доме и сильно сроднились за короткое время. Вторая экспедиция была на Сокотру. Это остров невероятной красоты, на котором никто до этого еще не снимал. Он достаточно дикий, и мы почти месяц жили в палатках. Там мы снимались с Ирой Старшенбаум, она прекрасный партнер и классная актриса. Эти съемки были еще более непростыми: обычно даже находясь в каких-то относительно экстремальных условиях на площадке, потом можно вернуться в номер и там как-то прийти в себя. Здесь такой возможности не было, вокруг только дикая природа, насекомые, палящее солнце, постоянные переезды и так далее. Это был первый в моей жизни опыт съемок в настолько неподготовленных не только для кинематографистов, а вообще для людей местах», — рассказывает Юра Борисов.

«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты»
фото: Централ Партнершип


О необычной локации рассказывает и Ирина Старшенбаум. «Сокотра — это как впечатления, так и вызов, потому что это полный выход из зоны комфорта, когда ты спишь в палатке в течение двух недель и у тебя очень ограниченные бытовые комфортные условия. С одной стороны, это очень здорово, потому что ты засыпаешь под звездами, на какой-то полуобитаемой планете, с очень красивыми деревьями, невероятными фантастическими пейзажами. И это какое-то очень особенное место. Но, с другой стороны, вдали от цивилизации, без связи и всего того, к чему мы так привыкли. Но в этом есть очень много плюсов, и, я думаю, что такие места тебя сильно меняют. С Юрой мы уже не в первый раз работаем вместе. На съемках мы всегда договаривались, обсуждали, читали, смотрели, рассуждали, друг за друга цеплялись. Мне очень ценен такой вид партнерства. Командность в этой картине — не просто слово, а главный фактор, во имя чего и благодаря чему все состоялось», — добавляет актриса.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
vikapikaa (Самара)   10.03.2026 - 14:38
Вот такую фантастику я бы с радостью посмотрела. По крайней мере, описание и трейлер заинтересовали. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   10.03.2026 - 13:52
Я помню про поездку снимать кино в Марокко, писали в прошлом году. Не часто заносит дальше Дубаёв. Получилось почти голливудское кино. Лучшая фантастика года. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«День откровения» Стивена Спилберга, «Мандалорец и Грогу» и «Одиссея» Кристофера Нолана: 30 интригующих фантастических фильмов 2026 года
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»
Юра Борисов и Ирина Старшенбаум отправились на «Девятую планету»
персоны
Константин БелошапкаЮра БорисовИгорь ГрабузовМаксим ЕмельяновСемён ЛитвиновНиколай Рыбников (III)Алексей СеребряковДаниил СпиваковскийИрина СтаршенбаумДанил СтекловАндрей Ургант
фильмы
Девятая планета

фотографии >>
«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты» фотографии
«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты» фотографии
«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты» фотографии
«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Тути Юсупова
Джон Бридделл
Ойген Клёпфер
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram