«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты»

В сети появился первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли. Картина производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинга», при поддержке Фонда Кино выйдет в прокат 24 сентября. Дистрибьютором выступает компания «Централ Партнершип».
По сюжету после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие – обычные армейские – воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету.
«Мы с командой снимали в двух интересных локациях. Одна в Марокко, в горах. Мы там были с ребятами, которые играли друзей моего героя: Даня Стеклов, Семен Литвинов, Костя Белошапка, Макс Емельянов. Это непростая экспедиция, но очень интересная, мы все вместе что-то придумывали, преодолевали сложности. Все жили в одном большом доме и сильно сроднились за короткое время. Вторая экспедиция была на Сокотру. Это остров невероятной красоты, на котором никто до этого еще не снимал. Он достаточно дикий, и мы почти месяц жили в палатках. Там мы снимались с Ирой Старшенбаум, она прекрасный партнер и классная актриса. Эти съемки были еще более непростыми: обычно даже находясь в каких-то относительно экстремальных условиях на площадке, потом можно вернуться в номер и там как-то прийти в себя. Здесь такой возможности не было, вокруг только дикая природа, насекомые, палящее солнце, постоянные переезды и так далее. Это был первый в моей жизни опыт съемок в настолько неподготовленных не только для кинематографистов, а вообще для людей местах», — рассказывает Юра Борисов.
фото: Централ Партнершип
О необычной локации рассказывает и Ирина Старшенбаум. «Сокотра — это как впечатления, так и вызов, потому что это полный выход из зоны комфорта, когда ты спишь в палатке в течение двух недель и у тебя очень ограниченные бытовые комфортные условия. С одной стороны, это очень здорово, потому что ты засыпаешь под звездами, на какой-то полуобитаемой планете, с очень красивыми деревьями, невероятными фантастическими пейзажами. И это какое-то очень особенное место. Но, с другой стороны, вдали от цивилизации, без связи и всего того, к чему мы так привыкли. Но в этом есть очень много плюсов, и, я думаю, что такие места тебя сильно меняют. С Юрой мы уже не в первый раз работаем вместе. На съемках мы всегда договаривались, обсуждали, читали, смотрели, рассуждали, друг за друга цеплялись. Мне очень ценен такой вид партнерства. Командность в этой картине — не просто слово, а главный фактор, во имя чего и благодаря чему все состоялось», — добавляет актриса.
