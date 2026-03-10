«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар»

Объявлены номинанты XII Национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится в Москве 6 апреля 2026 года в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Всего на соискание премии было подано 142 заявки, сообщает пресс-служба «Икара». Полный список претендентов можно найти на сайте премии.
В номинации «Стартап» представлены «Мастер Витя и Мотор» (серия «Мотор и пчёлы») Владимира Герасимова и Артура Меркулова, «Очень неудобный Крокодил» (пилотная серия) Аси Филипповой, «Помойный Патруль» (серия «Полосатка») Екатерины и Владимира Томиных, «Сыщик Добрынин» (серия «Сыщик Добрынин и несносные сандалии») Карины Газизовой, «Чебурашка» (серия «Особенный день») Марии Овчинниковой и Елены Черновой.
фото: кадр из фильма «Сын»
Среди эпизодов номинированы «Дело об эмпатии» (сериал «Приключения Пети и Волка») Джангира Сулейманова, «Облачные технологии» (сериал «Бодо-Бородо. Бодо-IT») Марии Дудиной, «Овощной оркестр» (сериал «Три кота») Дмитрия Высоцкого, «Предсказание» (сериал «Оранжевая корова») Анны Кузиной и Алины Жураковской, «Предсказание» (сериал «Первобытный папа») Аллы Вартанян и Владимира Сахновского. Лучшим актером могут признать Ларису Брохман («Глупая собака»), Георгия Штиля («На выброс») или Юрия Энтина («Светлячок»). За режиссуру могут наградить Светлану Андрианову («Связи»), Жанну Бекмамбетову («Сын»), Константина Бронзита («Три сестры»), Дмитрия Геллера («Алешенька»), Анастасию Жакулину («Неясыть») или Марию Якушину («Ремарки»). В сценарной категории заявлены Жанна Бекмамбетова («Сын»), Константин Бронзит («Три сестры»), Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий («На выброс»), Владимир Геллер («Алешенька»), Дарья Ищейкина («Глупая собака») и Алексей Лебедев («Приключения Пети и Волка. Дело об эмпатии»).
Аниматором года могут признать Алексея Бовкуна, Дмитрия Бондаря («12 дня»), Константина Бронзита, Светлану Замостян («Три сестры»), Анастасию Жакулину («Неясыть»), Дениса Афанасьева («Сын»), Анну Карпову, Светлану Зимину («Алёшенька») и Максима Литвинова («Ода парфюму»).
