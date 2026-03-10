Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар»

10 марта
2026 год

Новости кино >>
10 марта 2026
Объявлены номинанты XII Национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится в Москве 6 апреля 2026 года в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова. Всего на соискание премии было подано 142 заявки, сообщает пресс-служба «Икара». Полный список претендентов можно найти на сайте премии.

«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар»
фото: ikaraward.ru

За звание лучшего полнометражного мультфильма года поборются «Доктор Динозавров» Максима Волкова, «На выброс» Константина Бронзита и Дмитрия Высоцкого и «Три кота. Зимние каникулы» Дмитрия Высоцкого. В категорию «Короткий метр» включены ленты «12 дня» Полины Бовкун, «Алешенька» Дмитрия Геллера, «Неясыть» Анастасии Жакулиной, «Ремарки» Марии Якушиной, «Сын» Жанны Бекмамбетовой и «Три сестры» Константина Бронзита. В секции «Дело» представлены картины «Spoliarium» Даниила Демченко, «Красная Шапочка» и «Легенда о Сырдоне» Павла Погудина, «Поток силы» Леонида Шмелькова и «Ролик XIX БФМ» Нины Бисяриной.

В номинации «Стартап» представлены «Мастер Витя и Мотор» (серия «Мотор и пчёлы») Владимира Герасимова и Артура Меркулова, «Очень неудобный Крокодил» (пилотная серия) Аси Филипповой, «Помойный Патруль» (серия «Полосатка») Екатерины и Владимира Томиных, «Сыщик Добрынин» (серия «Сыщик Добрынин и несносные сандалии») Карины Газизовой, «Чебурашка» (серия «Особенный день») Марии Овчинниковой и Елены Черновой.

«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар»
фото: кадр из фильма «Сын»

Среди эпизодов номинированы «Дело об эмпатии» (сериал «Приключения Пети и Волка») Джангира Сулейманова, «Облачные технологии» (сериал «Бодо-Бородо. Бодо-IT») Марии Дудиной, «Овощной оркестр» (сериал «Три кота») Дмитрия Высоцкого, «Предсказание» (сериал «Оранжевая корова») Анны Кузиной и Алины Жураковской, «Предсказание» (сериал «Первобытный папа») Аллы Вартанян и Владимира Сахновского. Лучшим актером могут признать Ларису БрохманГлупая собака»), Георгия Штиля («На выброс») или Юрия Энтина («Светлячок»). За режиссуру могут наградить Светлану Андрианову («Связи»), Жанну Бекмамбетову («Сын»), Константина Бронзита («Три сестры»), Дмитрия Геллера («Алешенька»), Анастасию Жакулину («Неясыть») или Марию Якушину («Ремарки»). В сценарной категории заявлены Жанна Бекмамбетова («Сын»), Константин Бронзит («Три сестры»), Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий («На выброс»), Владимир Геллер («Алешенька»), Дарья Ищейкина («Глупая собака») и Алексей Лебедев («Приключения Пети и Волка. Дело об эмпатии»).

Аниматором года могут признать Алексея Бовкуна, Дмитрия Бондаря («12 дня»), Константина Бронзита, Светлану Замостян («Три сестры»), Анастасию Жакулину («Неясыть»), Дениса Афанасьева («Сын»), Анну Карпову, Светлану Зимину («Алёшенька») и Максима Литвинова («Ода парфюму»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мультфильмы «Большое путешествие. Вокруг света» и «На выброс» вошли в конкурсную программу «Суздальфеста»
Галстук, ты сейчас умрешь: «На выброс» — потрепанная «История игрушек» Константина Бронзита
Пришельцы, будущее и Шанхай: гид по Большому фестивалю мультфильмов — 2025
Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»
Богатыри и мы: 10 знаковых российских мультфильмов и анимационных сериалов нового времени
персоны
Светлана АндриановаЖанна БекмамбетоваНина БисяринаКонстантин БронзитЛариса БрохманДмитрий Высоцкий (II)Дмитрий ГеллерАнастасия ЖакулинаАнна Карпова (III)Максим Литвинов (II)Артур МеркуловВладимир СахновскийДжангир СулеймановЕлена Чернова (III)Леонид ШмельковГеоргий ШтильЮрий ЭнтинМария Якушина
фильмы
АлёшенькаБодо БородоГлупая собакаДоктор ДинозавровМастер Витя и МоторНа выбросОранжевая короваОчень неудобный крокодилПриключения Пети и Волка-4СынТри котаТри кота. Зимние каникулы

фотографии >>
«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар» фотографии
«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Тути Юсупова
Джон Бридделл
Ойген Клёпфер
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен