«На выброс», «Доктор Динозавров» и «Три кота» претендуют на анимационную премию «Икар»

что почитать?

Главная тема «Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

Спутник телезрителя «Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру В ночь с 10 на 11 марта, 01:25, СТС

Главная тема Шотландские горы, музыка Queen и русский антагонист: 40 лет культовому фильму «Горец» Вспоминаем, как Коннор Маклауд покорил мир

Спутник телезрителя «О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась В ночь с 9 на 10 марта, 01:00, Дом Кино

Рецензии на фильмы «Чебурашка 2»: (Бес)славные гены Как пушистик и крокодил справляются с травмами прошлого