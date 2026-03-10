Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битва у Красной скалы»
Фестиваль «Дух огня» объявил участников и жюри конкурсных программ

10 марта
2026 год

10 марта 2026
XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта, объявил участников и состав жюри конкурсных программ «Дебют — короткий метр» и «Фильм в работе», а также представил фильмы специальной программы «Жаль, что вас не было с нами».

Фестиваль «Дух огня» объявил участников и жюри конкурсных программ
фото: кадр из фильма «Варвара святая»

Как сообщает пресс-служба смотра, в этом году программа короткого метра объединила 18 картин. Это фильмы, снятые в самых разных жанрах и интонациях — от мистической сказки, психологической драмы и подросткового кино до черной комедии и авторских жанровых экспериментов. В конкурсе соседствуют дебютные работы и фильмы авторов, уже заявивших о себе на фестивалях, а сами истории обращаются к темам взросления, семьи, памяти, любви, страха, вины и поиска себя.

Среди участников конкурса: «Ukko» Арины Мадо, «Варвара святая» Полины Капантиной, «Как в старой сказке» Никиты Лычева, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Молочная девочка» Ольги Добромысловой, «Наш год» Николая Коваленко, «Нюня» Анны Аун, «Омнивор» Дарьи Гароника, «Песня для юного голоса» Майи Гитер, «Последняя» Софьи Косажевской, «Птичка» Анастасии Романюк, «Пустота» Елены Заводновой, «Пустые места» Алексея Чамина, «СЖДП» Влада Шкуренко, «Сны Нины» Дианы Беловой, «Уязвимость» Екатерины Чопенко, «ХэппиЭнд» Таси Лапшиной, «Юля для Вити» Макара Хлебникова.

Оценивать программу будут режиссер и сценарист Зака Абдрахманова, киновед, редактор, продюсер, программный директор кинофестивалей «Горький fest» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов, актриса театра и кино Софья Лебедева.

Программа «Фильм в работе» — это индустриальная секция фестиваля, в рамках которой режиссеры и продюсеры представляют коллегам еще не завершенные фильмы. Помимо профессионального обсуждения, проект дает участникам возможность получить партнерскую поддержку на этапах постпродакшна и будущего проката, установить новые профессиональные связи и привлечь внимание к картине еще до ее премьеры. Победитель конкурса получает грант на завершение проекта благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В этом году в программу «Фильм в работе» вошли девять проектов — игровые и документально-игровые картины, представляющие широкий спектр тем, жанров и авторских интонаций: от социальной и семейной драмы до сказки, исторического кино и документально-игрового роуд-муви.

Фестиваль «Дух огня» объявил участников и жюри конкурсных программ
фото: кадр из фильма «Бо-бо»

Среди участников программы: «Автосервис» Ильи Носкова, «Бо-Бо» Анастасии Кузиной, «Друг» Марины Калецкой, «Другой мир» Николая Коваленко, «На краю детства» Владимира Захаренко, «Падает снег» Евгении Громовой, «Северный край» Марии Миць, «Снегурочка» Ольги Добромысловой и «Щекотун» Сергея Февралева.

В состав жюри программы «Фильм в работе» вошли сценарист, продюсер и режиссер Сергей Члиянц, который выступит председателем жюри, а также директор программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» Ярина Сугакова, продюсер и супервайзер визуальных эффектов, основатель студии CGF Александр Горохов, киновед и продюсер, бывший руководитель сети кинотеатров «Москино» и департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, киновед, куратор и программный директор конкурса «Святая Анна» Виктор Прокофьев, а также главный редактор портала ProfiCinema.ru, доцент ВГИКа Нина Ромодановская.

Кроме того, фестиваль объявил участников специальной программы «Жаль, что вас не было с нами», посвященной сильным дебютным работам, уже открытым и отмеченным на других кинофестивалях. В программу вошли «Инстинкт» Филиппа Устинова, «Картины дружеских связей» Сони Райзман, «Приключения реального самурая в мире катастроф» Дмитрия Воробьева, Лиды Канашовой и «Фейерверки днем» Нины Воловой.
