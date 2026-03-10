Фестиваль «Дух огня» объявил участников и жюри конкурсных программ

XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта, объявил участников и состав жюри конкурсных программ «Дебют — короткий метр» и «Фильм в работе», а также представил фильмы специальной программы «Жаль, что вас не было с нами».
фото: кадр из фильма «Варвара святая»
Как сообщает пресс-служба смотра, в этом году программа короткого метра объединила 18 картин. Это фильмы, снятые в самых разных жанрах и интонациях — от мистической сказки, психологической драмы и подросткового кино до черной комедии и авторских жанровых экспериментов. В конкурсе соседствуют дебютные работы и фильмы авторов, уже заявивших о себе на фестивалях, а сами истории обращаются к темам взросления, семьи, памяти, любви, страха, вины и поиска себя.
Программа «Фильм в работе» — это индустриальная секция фестиваля, в рамках которой режиссеры и продюсеры представляют коллегам еще не завершенные фильмы. Помимо профессионального обсуждения, проект дает участникам возможность получить партнерскую поддержку на этапах постпродакшна и будущего проката, установить новые профессиональные связи и привлечь внимание к картине еще до ее премьеры. Победитель конкурса получает грант на завершение проекта благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В этом году в программу «Фильм в работе» вошли девять проектов — игровые и документально-игровые картины, представляющие широкий спектр тем, жанров и авторских интонаций: от социальной и семейной драмы до сказки, исторического кино и документально-игрового роуд-муви.
В состав жюри программы «Фильм в работе» вошли сценарист, продюсер и режиссер Сергей Члиянц, который выступит председателем жюри, а также директор программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» Ярина Сугакова, продюсер и супервайзер визуальных эффектов, основатель студии CGF Александр Горохов, киновед и продюсер, бывший руководитель сети кинотеатров «Москино» и департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, киновед, куратор и программный директор конкурса «Святая Анна» Виктор Прокофьев, а также главный редактор портала ProfiCinema.ru, доцент ВГИКа Нина Ромодановская.
