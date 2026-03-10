Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев сыграют в криминальной драме «Пёс»

Начались съемки полнометражной криминальной драмы «Пёс» с Сергеем Гармашом и Рузилем Минекаевым. Режиссером-постановщиком новой криминальной драмы выступит Константин Смирнов, а за производство отвечают кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Это криминальная драма, но несмотря на экшн, проект достаточно многогранный. Это история про невозможность уйти от себя, про прошлое, которое тебя всегда достанет. В то же время, это история про дружбу и мужество, про ценность близких и поиск Бога, даже в самые тёмные времена», — говорит режиссер.
Старик Олег Баторов (Сергей Гармаш) тихо доживает свой век в дальневосточной глуши, когда внезапно к нему приезжает внучка Вера (Варвара Володина) в компании своего парня Коли (Рузиль Минекаев). Последний раз Баторов видел Веру, когда она была совсем малышкой, но он едва успевает познакомиться с ней заново ― утром следующего дня ее и Колю похищают бандиты. Выясняется, что в попытках раздобыть легких денег Колян согласился перегнать машину с грузом запрещенных веществ, но по дороге её угнали. Бандиты решают взять Веру в заложницы, чтобы Колян возвращал долг.
«Мне нравится сценарий, сама идея, нравится работать с режиссером и оператором. За несколько первых смен, я убедился в профессионализме команды. Есть достаточно твёрдая уверенность в том, что всё получится и мы не зря работаем. Зрители это увидят, когда придут в кино», — отмечает Сергей Гармаш.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету Вера ― не просто единственная внучка Баторова, она ― единственное светлое воспоминание в его тихо затухающей памяти. Старик давно мучается от Альцгеймера и каждый новый день начинает с блокнота, в который записывает свой предыдущий день, чтобы потом вспомнить. Понимая, что на бестолкового Коляна надеяться нечего, Баторов решает сам вернуть Веру. Он вступает в жестокое противостояние с местными бандитами, а потом и с китайской мафией по ту сторону реки Хайхэ. Во время разборок старик проявляет неожиданное мастерство во владении оружием, жестокость и изобретательность, вызывая все больший интерес к своему прошлому.
«Команда собралась прекрасная, очень слаженная работа, очень профессиональные ребята. Я очень рад, что познакомился с Сергеем Леонидовичем Гармашом. С первого дня у нас как-то задалась работа, мы нашли контакт сразу, я немного переживал до начала съемок, как мы сработаемся, но всё просто замечательно. Наши герои отличаются: у Сергея Леонидовича герой бывший киллер, у которого похитили внучку, и он готов убить любого, кто ее обидел, мой же герой трусливый, инфантильный. Интересный дуэт», — говорит Рузиль Минекаев.
«Проект зацепил, в первую очередь, мощным, очень ярким главным героем — он живой, противоречивый, с характером. Плюс дуэт наших двух героев даёт ту самую "химию", когда на них просто невозможно не смотреть — сцены начинают дышать сами по себе. И сама история сегодня звучит довольно свежо, таких не так много. Нам вообще важно делать кино не по шаблону, а искать интонацию "не как у всех"», — добавляет Давид Цаллаев.
