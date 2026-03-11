Ангелина Пахомова и Владислав Ценёв познакомятся через дейтинг-приложение

START разрабатывает десятисерийный ромком «Люби меня, люби» с Ангелиной Пахомовой и Владиславом Ценёвым в главных ролях. Мини-сериал расскажет, как найти идеальную пару в приложении для знакомств и сохранить взаимность в реальной жизни, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Люби меня, люби». Тизер
Зрителей ожидает мелодрама в экспериментальном формате — каждая серия будет длиться семь минут.
По сюжету у блогера Вики, несмотря на миллион подписчиков и рекламные контракты, не складывается личная жизнь. Ее отношения раз за разом рушатся, и подруги убеждены: все дело в том, что мужчины видят в ней только красивую картинку. Вместе они решают провести своеобразный социальный эксперимент в дейтинг-приложении, который приводит к знакомству с парнем мечты и запускает череду нелепых событий.
