Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ангелина Пахомова и Владислав Ценёв познакомятся через дейтинг-приложение

11 марта
2026 год

Новости кино >>
11 марта 2026
START разрабатывает десятисерийный ромком «Люби меня, люби» с Ангелиной Пахомовой и Владиславом Ценёвым в главных ролях. Мини-сериал расскажет, как найти идеальную пару в приложении для знакомств и сохранить взаимность в реальной жизни, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Люби меня, люби». Тизер

Зрителей ожидает мелодрама в экспериментальном формате — каждая серия будет длиться семь минут.

По сюжету у блогера Вики, несмотря на миллион подписчиков и рекламные контракты, не складывается личная жизнь. Ее отношения раз за разом рушатся, и подруги убеждены: все дело в том, что мужчины видят в ней только красивую картинку. Вместе они решают провести своеобразный социальный эксперимент в дейтинг-приложении, который приводит к знакомству с парнем мечты и запускает череду нелепых событий.

Ангелина Пахомова и Владислав Ценёв познакомятся через дейтинг-приложение
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

Режиссерские кресла сериала займут Антон Риваль и Дмитрий Власкин. Генеральными продюсерами выступяют Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский, а креативным — Василий Куценко. За сценарий отвечают Ольга Симонова, Татьяна Эрдемир, Полина Качалина и Айнур Мубарова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анастасия Сиваева вернулась к семейным будням в продолжении «Папиных дочек»
Юлия Серина и Александр Яценко получат миллионы в сериале «Шик»
START поделился итогами 2025 года
Поиск по меткам
START
персоны
Дмитрий ВласкинДенис ЖалинскийЭдуард ИлоянВасилий КуценкоАнгелина ПахомоваАнтон РивальОльга Симонова (III)Владислав ЦенёвВиталий ШляппоТатьяна Эрдемир
фильмы
Люби меня, люби

фотографии >>
Ангелина Пахомова и Владислав Ценёв познакомятся через дейтинг-приложение фотографии
Ангелина Пахомова
Владислав Ценёв
"Тень Чикатило" (2024)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Заза Чантурия
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Антон Ельчин
Юнас Карлссон
Алекс Кингстон
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
Главная тема
«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу
О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв
9 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен