У Дениса Васильева появится напарник из Китая

Им придется столкнуться с похищением и китайской мафией

Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев сыграют в криминальной драме «Пёс»

Сериал выйдет в 2027 году

Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»

«Критик – это народ»: к 100-летию Александра Зацепина

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

Интервью

Марина Федункив: «Благодаря кино я освоила много профессий»

Актриса и телеведущая – о сериале «Гуляй, шальная», роли в погонах, работе с Ольгой Бузовой и мечте всей жизни