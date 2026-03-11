У Дениса Васильева появится напарник из Китая

Зрителям расскажут про китайского полицейского Дэшэна из семьи потомственных служителей закона. Как и его отец, он член Коммунистической партии Китая и очень уважает правила, юрисдикции и протоколы. Дэшэна учили драться, но в его районе почти нет преступности; его учили стрелять, но он ни разу не доставал пистолет вне тира; его учили вести переговоры о заложниках, но в его карьере не было ни одного захвата. Зато, как истинный отличник, он прекрасно выучил русский и разбирается в культуре нашей страны. Как выясняется, разбирается лучше, чем Костя ― оперативник из Москвы, к которому Дэшен попадает в напарники. В личном деле Кости записано, что он знает китайский язык, хотя это не так. Он просто пошутил, но именно из-за этого прикола ему и достался китайский напарник по обмену. Сам же Костя знает по-китайски несколько фраз и парочку иероглифов, подсмотренных в бесчисленных гонконгских боевиках, на которые в детстве его подсадил отец. Поэтому он может без труда отличить Чоу Юн Фата от Дэнни Ли или Джеки Чана. Поэтому он знает марки любого оружия. Поэтому он носит темные очки. В конце концов, поэтому он работает в полиции. Правда, реальная служба немного приземлила Костю, но он всеми силами старается добавить в ежедневную рутину экшна, которого ему здесь так не хватает.
По словам шоуранера, автора сценария и продюсера Ильи Куликова, у создателей сериала «была цель – сделать смешно, честно и по-настоящему. Без перегибов, без шаржей, без стереотипов. Мы хотели столкнуть две абсолютно разные системы координат, русского «авось» и китайского протокола ― и посмотреть, что из этого родится. Родилась лавина юмора, приключений и неожиданной человечности. Дэшэн ― идеальный полицейский, который никогда не сталкивался с реальной преступностью, но знает о России больше любого местного. Костя Щёголев ― реальный полицейский, который мечтает о гонконгских боевиках, а получает выговоры за экшн на ровном месте. Вместе они ―гремучая смесь, которая взрывается каждую серию. Но главное здесь ― не погони и не перестрелки. Главное ― как два таких разных человека становятся братьями. Дэшэн учит Костю дисциплине и вниманию к деталям. Костя учит Дэшэна тому, что не всё измеряется протоколом и что иногда правила существуют, чтобы их немного нарушать. Ради друга. Ради правды. Ради дела. И, конечно, у каждого из них будет своя история любви».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Каждый эпизод «Полицейского по обмену» представляет собой отдельную законченную комедийно-детективную историю, в которой Костя и Дэшэн попытаются одолеть непобедимый криминальный мир, а заодно наш полицейский наглядно объясняет восточному брату, что значит быть русским. «Эти 16 историй ― про то, как два мира перестают быть чужими. Про дружбу, которая возникает там, где ее совсем не ждешь. И про то, что настоящий полицейский ― не тот, кто идеально знает устав, а тот, кто готов прикрыть спину напарника. Даже если этот напарник прилетел из другой страны и до сих пор не понимает, почему раз в году надо перед всеми извиняться. Сериал получился живым, смешным и очень теплым. Именно таким, каким я его видел, когда писал первую страницу сценария», — считает Илья Куликов.
Главного героя Костю сыграет Денис Васильев, а в роли его напарника выступит китайский актнр и аспирант факультета международных отношений Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета Гу Хаосун. Также в сериале участвуют Олег Тактаров, Ингрид Олеринская, Чжен Ханьи и другие. Для Васильева «это безумно обаятельная и драйвовая история! Благодаря нашему китайскому брату Хаосуну у меня постоянное ощущение, что я нахожусь внутри фильма с Джеки Чаном, и это очень крутое ощущение. Мой герой Костя будет один из самых обаятельных героев, которых я играл. При условии, что у меня все получится. У нас прекрасная атмосфера на площадке благодаря тому, что есть абсолютная химия с моими партнерами и нашим режиссером Полиной Ануфриевой, с которой мы работаем уже второй раз. В общем я получаю огромное удовольствие на площадке, а это самое главное».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Этот проект имеет для меня огромное значение ― это не только важный вызов в моей актерской карьере, но и уникальная возможность, за которую я очень благодарен. Возможность создать образ китайского полицейского в другой стране, показать российским зрителям, какими бывают китайские стражи порядка, и в то же время познакомить китайскую аудиторию с культурой российской полиции ― само это культурное столкновение делает моего персонажа невероятно интересным. У меня и у Дэша много общего ― например, серьезное отношение к делу и острое чувство справедливости. Он ответственный, добросовестный полицейский, который даже в незнакомой обстановке остается верен своим профессиональным принципам. Интересно, что у него очень сильная связь с Россией: он любит русскую поэзию, интересуется русской культурой и даже говорит по-русски почти без акцента. В своей игре я стараюсь передать это чувство культурной близости в каждой детали, чтобы зрители увидели живого человека, который, оставаясь китайским полицейским, органично вписывается в российскую жизнь. Я уверен, что "Полицейский по обмену" глазами моего персонажа Дэша покажет, что общего и в чем различия между нашими культурами», — делится Гу Хаосун.
Автором идеи сериала выступил Вячеслав Муругов, а за визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Веренёв и художник-постановщик Константин Романов. «"Полицейский по обмену" ― это в первую очередь история про дружбу, про человеческие отношения. Очень забавно и трогательно наблюдать, как с каждым съемочным днем "обрусевает" наш Дэш, как начинает шутить в нашем стиле, как складываются их отношения с Костей-Денисом (не только в кадре, но и за ним), как проявляется химия между всеми актерами. Мы все с огромной любовью и теплом делаем этот проект, и, надеюсь, это передастся зрителю через экран. Вообще такого опыта работы с иностранными актерами у меня еще не было. И это все безумно интересно», — говорит режиссер Полина Ануфриева.
