В Москве летом 2026 года пройдет Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами»

11 марта
2026 год

Новости кино >>
11 марта 2026
В Москве с 8 по 12 июля 2026 года пройдет Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами», посвященный фильмам, созданным женщинами-кинематографистами. Организаторами смотра выступила Ассоциация женщин кинопродюсеров в России (WRAP). Фестиваль, инициированный продюсерами Катериной Михайловой, Тамарой Богдановой, Анной Шалашиной, Полиной Шлихт и Екатериной Голубевой-Польди, пройдет в сети кинотеатров «КАРО 11 Октябрь» и объединит российских и международных авторов, чьи фильмы сняты при ключевом участии женщин — режиссеров, продюсеров, сценаристов, операторов и композиторов. В рамках кинофестиваля будет показано десять полнометражных игровых фильмов, а также пройдет деловая программа, посвященная актуальным вопросам современной киноиндустрии, уточняет пресс-служба смотра.

фото: пресс-служба фестиваля

Киносмотр создается как новая площадка для демонстрации актуального кино и профессионального диалога о роли женщин в киноиндустрии. Показы будут сопровождаться обсуждениями с участием создателей фильмов и экспертов индустрии. «Наша основная задача — повысить уровень публичной видимости и профессионального осмысления деятельности женщин-кинематографистов. Потому что не только в нашей стране, но и во всем мире женщины создают смелое, свежее, актуальное кино. И с каждым годом наши ряды пополняются», — отмечает продюсер Тамара Богданова, организатор фестиваля.

По словам Катерины Михайловой, «фестиваль "Сделано женщинами" призван стать важной площадкой для профессионального диалога о роли женщин в кинопроизводстве. Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля будет проводиться деловая программа. Мы уверены, что обмен опытом и поддержка талантливых кинематографисток будут способствовать развитию инновационного и актуального кино».

фото: пресс-служба фестиваля

I Международный кинофестиваль «Сделано женщинами» проводится впервые и станет новой культурной площадкой для показа актуального кино и профессионального общения представителей индустрии. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Генеральными партнерами фестиваля выступают интернет-портал Кино-Театр.Ру и сеть кинотеатров «КАРО». «Для нас очень важно, что первый фестиваль "Сделано женщинами" проходит именно в сети кинотеатров КАРО, где уже сформирована сильная команда, в том числе с большим количеством женщин на руководящих позициях. Мы благодарим КАРО за доверие, поддержку инициативы и готовность развивать современное кино и профессиональное сообщество вместе с нами», — подчеркивает продюсер Полина Шлихт.

Прием заявок на участие в фестивале откроется 15 марта и продлится до 1 июня. Информация о подаче фильмов будет размещена на официальном сайте Ассоциации женщин кинопродюсеров в России. К участию допускаются полнометражные игровые фильмы, завершенные производством не ранее 1 января 2023 года, в создании которых женщины занимали не менее двух ключевых творческих должностей — режиссера, продюсера, сценариста, оператора-постановщика, композитора или монтажера. Программную дирекцию фестиваля возглавляет Ная Гусева, которая формирует программу фестиваля и осуществляет отбор фильмов. «Сегодня женщины все чаще занимают ключевые роли в создании фильмов. Фестиваль "Сделано женщинами" создается как пространство, где эти фильмы можно увидеть, обсудить и открыть для широкой аудитории. Мы хотим, чтобы зрители познакомились с разнообразием современного кино, созданного женщинами, и чтобы такие проекты становились заметной частью культурной жизни», — говорит Ная Гусева.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Тамара Богданова (II)Екатерина Голубева-ПольдиКатерина МихайловаАнна ШалашинаПолина Шлихт

