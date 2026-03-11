Кино-Театр.Ру
Ольга Кабо стала супругой Николая Добрынина во втором сезоне «Границы миров»

11 марта
2026 год

11 марта 2026
На СТС 23 марта в 19:00 выйдет 16-серийное продолжение фантастической комедии «Граница миров» производства Арт Пикчерс Вижн и Black Box Production. Согласно пресс-службе телеканала, режиссером второго сезона стал Алексей Зотов, а к команде присоединились Ольга Кабо и Анна Глаубэ.

«Граница миров-2». ТВ-ролик

«В этом сезоне больше экшена и динамики. Помню два плодотворных дня с участием рыцаря, от которого скрываются наши с Ольгой Кабо герои. Вот это было здорово, набегался в свое удовольствие», — рассказал Николай Добрынин, сыгравший главу секретной службы «Граница миров» Никитича.

В новых сериях герои столкнутся с древними вампирами, японской лисой-оборотнем, суккубом, болотницей, рыцарем, безголовой нечистью, банным духом, домовым, великаном, эльфом и другими существами из Темного мира. Трудностей добавят и личные проблемы: Никитич (Добрынин) ищет компромиссы с женой (Кабо), Людмила Николаевна получает новое тело (Глаубэ), Серёга (Денис Нурулин) становится отцом, а Лёха (Даня Киселёв) прячется от настырной ведьмы Наташи (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у вампирши Илоны (Ангелина Поплавская). «Согласилась сразу, когда узнала, что Николай играет мужа моей героини. Просто очень важно, чтобы партнер был профессиональным, талантливым и настоящим, как Коля, — признается Ольга Кабо. — Думаю, сказочность должна присутствовать в каждой истории, а "Граница миров" еще и добрая история. Хочется жить с позитивом и смотреть такое же кино».

Ольга Кабо стала супругой Николая Добрынина во втором сезоне «Границы миров»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Мне очень важно было сохранить образ, созданный Аней Снаткиной. Конечно, мы совсем не похожи, но, кажется, получилось уловить ее внутренний стержень, стать и характер. Внешне я тоже изменилась, ведь моя героиня — голубоглазая блондинка с выдающимися формами. К парику и линзам привыкла быстро, а пушап добавлял неудобств, но и комплиментов тоже», — говорит Анна Глаубэ.

Погони в Темнолесье, вампирская коронация, ритуалы на ведьминой горе, разгадки древних рун, поиски пещеры с саркофагами и другие приключения ждут героев. Среди самых массовых и зрелищных сцен сезона — бал нечисти при участии ста человек и турнир по стрельбе из лука, в котором пятьдесят актеров примерили эльфийские уши. Съемки проходили в бизнес-центре, где воссоздали новый офис «Границы миров», в кинопарке «Москино» и Подмосковье. В числе локаций также дворец в музее-заповеднике «Царицыно», ставший вампирской резиденцией, и ротонда усадьбы Братцево в роли портала Темного мира. «Мы искали наиболее кинематографичные локации и порой заглядывали в непроходимые места, которые не находят и приложения для поиска такси. Снимали и в лесах, и на болоте, и в заброшенных усадьбах, — вспоминает продюсер Константин Маньковский. — История стала еще зрелищнее и драматургически интереснее. Ведь у сотрудников "Границы" появилось больше проблем и финальная угроза, когда нужно спасти мир».
№ 4
Фаризон (среднеуральск)   13.03.2026 - 16:41
... При нынешней системе никогда у нас фантастики хорошей не будет, как ни пытайся. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   13.03.2026 - 07:53
... Но пробовать то нужно снимать фантастику, фэнтези, ужасы. Оттачивать мастерство, так скажем!) Если не пробовать, не пытаться, никогда у нас не получится снять достойную фантастику. читать далее>>
№ 2
vikapikaa (Самара)   12.03.2026 - 13:54
Судя по описанию, во втором сезоне будет еще больше экшена и интересных сюжетных поворотов - я в ожидании) читать далее>>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   12.03.2026 - 11:47
Не жалую я нашу фантастику, хоть убей... Пока что у нас фиговенько получается снимать подобного жанра фильмы. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram