Ольга Кабо стала супругой Николая Добрынина во втором сезоне «Границы миров»

На СТС 23 марта в 19:00 выйдет 16-серийное продолжение фантастической комедии «Граница миров» производства Арт Пикчерс Вижн и Black Box Production. Согласно пресс-службе телеканала, режиссером второго сезона стал Алексей Зотов, а к команде присоединились Ольга Кабо и Анна Глаубэ.
«Граница миров-2». ТВ-ролик
«В этом сезоне больше экшена и динамики. Помню два плодотворных дня с участием рыцаря, от которого скрываются наши с Ольгой Кабо герои. Вот это было здорово, набегался в свое удовольствие», — рассказал Николай Добрынин, сыгравший главу секретной службы «Граница миров» Никитича.
В новых сериях герои столкнутся с древними вампирами, японской лисой-оборотнем, суккубом, болотницей, рыцарем, безголовой нечистью, банным духом, домовым, великаном, эльфом и другими существами из Темного мира. Трудностей добавят и личные проблемы: Никитич (Добрынин) ищет компромиссы с женой (Кабо), Людмила Николаевна получает новое тело (Глаубэ), Серёга (Денис Нурулин) становится отцом, а Лёха (Даня Киселёв) прячется от настырной ведьмы Наташи (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у вампирши Илоны (Ангелина Поплавская). «Согласилась сразу, когда узнала, что Николай играет мужа моей героини. Просто очень важно, чтобы партнер был профессиональным, талантливым и настоящим, как Коля, — признается Ольга Кабо. — Думаю, сказочность должна присутствовать в каждой истории, а "Граница миров" еще и добрая история. Хочется жить с позитивом и смотреть такое же кино».
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Мне очень важно было сохранить образ, созданный Аней Снаткиной. Конечно, мы совсем не похожи, но, кажется, получилось уловить ее внутренний стержень, стать и характер. Внешне я тоже изменилась, ведь моя героиня — голубоглазая блондинка с выдающимися формами. К парику и линзам привыкла быстро, а пушап добавлял неудобств, но и комплиментов тоже», — говорит Анна Глаубэ.
Погони в Темнолесье, вампирская коронация, ритуалы на ведьминой горе, разгадки древних рун, поиски пещеры с саркофагами и другие приключения ждут героев. Среди самых массовых и зрелищных сцен сезона — бал нечисти при участии ста человек и турнир по стрельбе из лука, в котором пятьдесят актеров примерили эльфийские уши. Съемки проходили в бизнес-центре, где воссоздали новый офис «Границы миров», в кинопарке «Москино» и Подмосковье. В числе локаций также дворец в музее-заповеднике «Царицыно», ставший вампирской резиденцией, и ротонда усадьбы Братцево в роли портала Темного мира. «Мы искали наиболее кинематографичные локации и порой заглядывали в непроходимые места, которые не находят и приложения для поиска такси. Снимали и в лесах, и на болоте, и в заброшенных усадьбах, — вспоминает продюсер Константин Маньковский. — История стала еще зрелищнее и драматургически интереснее. Ведь у сотрудников "Границы" появилось больше проблем и финальная угроза, когда нужно спасти мир».
обсуждение >>