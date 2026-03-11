Кино-Театр.Ру
Таисья Калинина предстанет в образе Сони Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

11 марта
2026 год

11 марта 2026
Таисья Калинина получила роль Сони Ростовой в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», над которой работает режиссер Сарик Андреасян. Об этом сообщил постановщик в своих социальных сетях.

фото: Телеграм-канал «Сарик и Моряк»

«Соня (Софья Александровна) — добрая, милосердная, жертвенная, порядочная, но эти качества так и не помогли ей обрести счастье. Прекрасная Таисья Калинина в роли Сони. "Война и мир" с 18 февраля во всех кинотеатрах», — написал Андреасян.

Адаптация была анонсирована в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков. А Наташу Ростову будет играть Полина Гухман.
№ 2
Киноман1985   11.03.2026 - 18:44
Простое личико. Как и нужно. Хоть с актерами Сарик не подкачал. Мне кажутся удачными. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 18:18
Не знаю как кому, а мне Калинина вообще не нравится не только внешне, но и как актриса. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Полина Гухман воплотит образ Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
Матвей Лыков сыграет Анатоля Курагина в «Войне и мире» Сарика Андреасяна
персоны
Сарик АндреасянСтанислав БондаренкоПолина ГухманТаисья КалининаМатвей Лыков
фильмы
Война и мир

