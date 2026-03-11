Таисья Калинина предстанет в образе Сони Ростовой в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

«Соня (Софья Александровна) — добрая, милосердная, жертвенная, порядочная, но эти качества так и не помогли ей обрести счастье. Прекрасная Таисья Калинина в роли Сони. "Война и мир" с 18 февраля во всех кинотеатрах», — написал Андреасян.
Адаптация была анонсирована в 2024 году, кастинг прошел весной 2025-го, однако актерский состав раскрывается постепенно. Ранее режиссер сообщил, что роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко. В образе Анатоля Курагина предстанет Матвей Лыков. А Наташу Ростову будет играть Полина Гухман.
