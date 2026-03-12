Комплементация удалась: короткий метр по «Евангелиону» выложили онлайн (уже больше четырех миллионов просмотров)

В сети появилась 15-минутный фильм «Евангелион: 30+
», приуроченный к юбилею франшизы
. Изначально студия Khara
(«Отиби
», «Драконий дантист
») не собиралась выкладывать его онлайн, сделав эксклюзивом для гостей праздничного мероприятия, прошедшего 21–23 февраля в Yokohama Arena
. Однако всё пошло не по плану. А вот дайджест минувшей недели
.
Сюжет коротыша строится вокруг встречи двух версий Аски
— Сорью из оригинального сериала и Сикинами из так называемых ребилдов
. Обсуждая пережитые травмы и по-разному сложившиеся судьбы, героини перебирают альтернативные варианты: от побед над Ангелами до спокойной жизни с Синдзи
. В финале Аска отвергает идеальный «сон» о счастливом будущем и выбирает реальность. Режиссером выступил Наоюки Асано
(аниматор «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз
»), а сценарий написал демиург серии Хидэаки Анно
(«Ганбастер: Дотянись до неба!
», «Его и её обстоятельства
»).
Вскоре после премьеры в соцсетях начали появляться экранки фильма, сделанные на смартфоны во время показа. Организаторы напомнили о запрете съемки и стали отправлять жалобы за нарушение авторских прав. Одна из таких процедур обернулась сливом: к обращению по ошибке прикрепили исходный файл — качественную версию короткометражки в 4К-разрешении. Из-за особенностей системы оригинал оказался доступен пользователю, выложившему пиратскую запись, и быстро разошелся по интернету.
Сохранить эксклюзивность показа не удалось, и студия решила официально опубликовать фильм на YouTube. За первые сутки ролик собрал более 2,7 миллионов просмотров и тысячи комментариев, а к настоящему моменту счетчик превысил 4,5 миллиона. Напомним, что на юбилейном мероприятии анонсировали
новый «Евангелион» с рабочим подзаголовком «Следующее поколение
».
