Комплементация удалась: короткий метр по «Евангелиону» выложили онлайн (уже больше четырех миллионов просмотров)

12 марта
2026 год

12 марта 2026
В сети появилась 15-минутный фильм «Евангелион: 30+», приуроченный к юбилею франшизы. Изначально студия KharaОтиби», «Драконий дантист») не собиралась выкладывать его онлайн, сделав эксклюзивом для гостей праздничного мероприятия, прошедшего 21–23 февраля в Yokohama Arena. Однако всё пошло не по плану. А вот дайджест минувшей недели.


Сюжет коротыша строится вокруг встречи двух версий Аски — Сорью из оригинального сериала и Сикинами из так называемых ребилдов. Обсуждая пережитые травмы и по-разному сложившиеся судьбы, героини перебирают альтернативные варианты: от побед над Ангелами до спокойной жизни с Синдзи. В финале Аска отвергает идеальный «сон» о счастливом будущем и выбирает реальность. Режиссером выступил Наоюки Асано (аниматор «Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз»), а сценарий написал демиург серии Хидэаки АнноГанбастер: Дотянись до неба!», «Его и её обстоятельства»).

Читать «Евангелион» — история о том, как трудно быть человеком
Вскоре после премьеры в соцсетях начали появляться экранки фильма, сделанные на смартфоны во время показа. Организаторы напомнили о запрете съемки и стали отправлять жалобы за нарушение авторских прав. Одна из таких процедур обернулась сливом: к обращению по ошибке прикрепили исходный файл — качественную версию короткометражки в 4К-разрешении. Из-за особенностей системы оригинал оказался доступен пользователю, выложившему пиратскую запись, и быстро разошелся по интернету.

Сохранить эксклюзивность показа не удалось, и студия решила официально опубликовать фильм на YouTube. За первые сутки ролик собрал более 2,7 миллионов просмотров и тысячи комментариев, а к настоящему моменту счетчик превысил 4,5 миллиона. Напомним, что на юбилейном мероприятии анонсировали новый «Евангелион» с рабочим подзаголовком «Следующее поколение».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го, а также обстоятельное интервью Хидэаки Анно или разговор с не менее легендарной Ёко Такахаси, исполняющей заглавную тему сериала.
№ 9
Мария_2191   15.03.2026 - 21:32
... Ой даже не знаю. чем может понравиться такая короткометражка...Объясните таким не понимающим, как я. читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   15.03.2026 - 19:21
Не понимаю как люди фанатеют аниме. Смотреть все форматы, жанры. С ума можно сойти. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   14.03.2026 - 18:15
4 миллиона на пустом месте не вырастают. читать далее>>
№ 6
Ярослав Пахомов   14.03.2026 - 17:19
Возможно это сможет привлечь новых людей к просмотру данного аниме. Данный короткий метр лично мне зашел читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   13.03.2026 - 21:54
Столько миллионов рвануло смотреть трейлер, но не факт что всем четырём понравился "коротки метр". читать далее>>
Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

