Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне лаборатории «Ленфильм-дебют»

12 марта
2026 год

Новости кино >>
12 марта 2026
Киностудия «Ленфильм» объявляет о старте приема заявок на пятый сезон образовательной лаборатории для начинающих режиссеров и сценаристов «Ленфильм-дебют».

фото: пресс-служба лаборатории

Как сообщает пресс-служба «Ленфильма», режиссер должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну завершенную работу (короткометражный, документальный фильм или веб-сериал). Подать заявку можно на сайте лаборатории. К заявке необходимо приложить ссылку на облако с материалами, в числе которых: сценарий полнометражного фильма на русском языке, творческая автобиография, синопсис и аннотация, мотивационное письмо, режиссерская экспликация, одна готовая работа (короткий метр, док или веб-сериал). Прием заявок завершается 5 мая 2026 года.

Лаборатория полностью бесплатна для участников: организаторы обеспечивают проезд и проживание в Санкт-Петербурге на время очных сессий. Программа включает лекции, мастер-классы, практические занятия, а также индивидуальные консультации с кураторами. Итогом работы станет финальный питчинг, где проекты будут представлены ведущим продюсерам и представителям кинокомпаний.

За четыре года существования лаборатория помогла десяткам дебютантов доработать сценарии, подготовиться к питчингам и найти путь к зрителю. Среди успешных выпускников – Игорь Марченко, чей фильм «Счастлив, когда ты нет» стал обладателем гран-при фестиваля «Короче-2025» и выходит в широкий прокат, а также Нина Волова, чей проект «Фейерверки днем» был отмечен в конкурсной программе фестиваля актуального российского кино «Маяк».
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Мишель Ангельская (Омск)   14.03.2026 - 11:48
... Как говорится: бесплатный сыр только в мышеловке. читать далее>>
№ 4
MJ2002 (Пермь)   13.03.2026 - 19:32
Сорян, но сомневаюсь, что лаборатория сможет дать действительно ценные знания. Часто такие проекты больше похожи на формальность, чем на реальную помощь начинающим авторам. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   13.03.2026 - 07:48
Бесплатно - это, конечно, хорошо, но что дальше? Представить проект продюсерам - это только полдела. А как быть с производством фильма, поиском финансирования? Об этом лаборатория тоже позаботится? Сомневаааюсь... читать далее>>
№ 2
Тульский парень   12.03.2026 - 21:54
... Увидел - желание пропало навсегда. Честно - бред. Зачем столько. В космос летят? читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   12.03.2026 - 13:52
Требования к заявке кажутся завышенными: сценарий, синопсис, аннотация, мотивационное письмо… Мне кажется, для начинающего автора это слишком... читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Ленфильм
персоны
Нина ВоловаИгорь Марченко (II)
фильмы
Счастлив, когда ты нетФейерверки днём

анонс

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Амвросий Бучма
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Кармен Галин
Дэниел Гиллис
Майкл Кейн
Кори Столл
Рианнон Фиш
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram