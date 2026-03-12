Стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне лаборатории «Ленфильм-дебют»

Киностудия «Ленфильм» объявляет о старте приема заявок на пятый сезон образовательной лаборатории для начинающих режиссеров и сценаристов «Ленфильм-дебют».
фото: пресс-служба лаборатории
Как сообщает пресс-служба «Ленфильма», режиссер должен быть дебютантом в полном метре, но иметь хотя бы одну завершенную работу (короткометражный, документальный фильм или веб-сериал). Подать заявку можно на сайте лаборатории. К заявке необходимо приложить ссылку на облако с материалами, в числе которых: сценарий полнометражного фильма на русском языке, творческая автобиография, синопсис и аннотация, мотивационное письмо, режиссерская экспликация, одна готовая работа (короткий метр, док или веб-сериал). Прием заявок завершается 5 мая 2026 года.
Лаборатория полностью бесплатна для участников: организаторы обеспечивают проезд и проживание в Санкт-Петербурге на время очных сессий. Программа включает лекции, мастер-классы, практические занятия, а также индивидуальные консультации с кураторами. Итогом работы станет финальный питчинг, где проекты будут представлены ведущим продюсерам и представителям кинокомпаний.
За четыре года существования лаборатория помогла десяткам дебютантов доработать сценарии, подготовиться к питчингам и найти путь к зрителю. Среди успешных выпускников – Игорь Марченко, чей фильм «Счастлив, когда ты нет» стал обладателем гран-при фестиваля «Короче-2025» и выходит в широкий прокат, а также Нина Волова, чей проект «Фейерверки днем» был отмечен в конкурсной программе фестиваля актуального российского кино «Маяк».
обсуждение >>