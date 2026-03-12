Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»

что почитать?

Лайфстайл «Она не пыталась увидеться с сыном»: Павел Прилучный рассказал о судебной тяжбе с Агатой Муцениеце Всё как на духу

Лайфстайл «Я вычеркнул её из своей жизни»: Павел Прилучный впервые ответил на обвинения Агаты Муцениеце в домашнем насилии Актёр решил оправдаться спустя 6 лет

Новости кино Ольга Кабо стала супругой Николая Добрынина во втором сезоне «Границы миров» Продолжение фантастической комедии покажет СТС

Лайфстайл «Мне казалось, я смогу её перевоспитать»: Павел Прилучный впервые рассказал о причинах развода с Агатой Муцениеце Амбициозная жена — горе в семье

Спутник телезрителя «Не лечи меня»: Пациент скорее мертв 12 марта, 23:55, Дом Кино

Лайфстайл Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц Актёры развелись в прошлом году

Интервью Марина Федункив: «Благодаря кино я освоила много профессий» Актриса и телеведущая – о сериале «Гуляй, шальная», роли в погонах, работе с Ольгой Бузовой и мечте всей жизни