Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»

Начались съемки исторической драмы «Держаться за землю» по мотивам одноименного романа Сергея Самсонова, лауреата конкурса «Ясная поляна»-2019. Главные роли в проекте исполняют Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Андрей Гальченко, Александра Никифорова и другие. Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2027 году. Телепремьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«Узнав, что мой роман будет экранизироваться, я испытал безмерное изумление и огромнейшее любопытство. В конце концов, раньше такого с моими сочинениями не происходило никогда. Но совершенно не могу представить, как это может выглядеть на экране, и тем сильнее хочется увидеть и процесс, и результат. Надеюсь, что получится как с двумя параллельными прямыми в пространстве Лобачевского: две авторские реальности – литературная и кинематографическая – каким-то таинственным образом встретятся. В работе над сценарием я не принимал участие: это скверно закончилось бы для сценария. Это совсем другой язык, и я им не владею. Когда я сочинял эту книжку, то вовсе не соотносил своих героев с какими бы то ни было актерскими персоналиями, так что выбор артистов мне еще предстоит осмыслить. Одно могу сказать определенно: кастинг показался мне оригинальным, в чем-то парадоксальным и оттого тем более многообещающим. Случайных лиц и личностей, по-моему, тут нет. На площадку, конечно, приезжал: надо же было посмотреть, как делают кино. Абсолютно сюрреалистическое зрелище. Театр Беккета в сравнении с ним – апофеоз нормальности», — отмечает автор романа Сергей Самсонов.
Действие разворачивается в 2014 году. Братья Шалимовы – продолжатели рабочей шахтерской династии на Донбассе. Старший Пётр (Евгений Ткачук) – жесткий, как пружина, и такой же прямолинейный. Его жена Татьяна (Карина Андоленко) воспитывает сына и дочку. Жену Пётр любит, но и гульнуть налево не прочь. Младший Валёк (Андрей Гальченко) – обаятельный балагур, но за внешним шутовством скрывается душа художника. Братья плечом к плечу трудятся под землей, но все меняется после того, как в городе появляется красавица Лара (Александра Никифорова). Валёк влюбляется в девушку с первого взгляда, но и Пётр сражен наповал столичной незнакомкой. Так Лара невольно становится причиной вражды двух братьев: некогда дружная семья Шалимовых рушится на глазах. Тем временем вокруг разворачиваются события Русской весны. Первый артиллерийский обстрел с украинской стороны разрубает жизнь героев на до и после, а Пётр и Валёк уходят в ополчение.
«Этот фильм – попытка осознать действительность сегодняшнего дня через драму одной обычной семьи, которая пытается выжить в рамках военного времени, так неожиданно пришедшего в их город, дом. Мой герой Пётр Шалимов, персонаж романа Самсонова "Держаться за землю", – человек, привыкший добиваться желаемого. И у него довольно хорошо и успешно это получалось до определенного момента, до того, когда все рухнуло. Но утраты, которые всегда несет с собой любая война, как ни странно, помогают ему собрать себя и обрести смысл жизни», — говорит Евгений Ткачук.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
За производство проекта отвечает продюсерский центр «КЕДР», при участии телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Сергей Виноградов.
«Этой картиной мы хотим раскрыть зрителю драму Донбасса, истоки противостояния и лишний раз подчеркнуть одну из первопричин СВО. Еще в конце 2010-х, оглядываясь по сторонам, мы думали о художественном выражении и осмыслении происходящих процессов. При этом достойного экранного воплощения материала нам как-то не попадалось. Роман Сергея Самсонова попал в руки по совету коллег из книжной сферы. Книга привлекла сразу несколькими качествами. Текст сочетает в себе правдивое и многослойное изложение судьбоносных событий Русской весны 2014 года, безупречную стилистику и прекрасный русский язык. Особенно важно для нас было, что роман отражал сложность происходящего, давая богатую пищу для размышлений, и рассказывал историю людей, которые волей судьбы оказались вовлечены в круговорот трагического исторического процесса. С Сергеем мы общались неоднократно, он даже приезжал на съемочную площадку проекта. В процессе написания сценария авторы неоднократно с ним консультировались в отношении сюжетных линий, характеров персонажей и, конечно, горняцкой терминологии», — добавляет продюсер Владимир Дубровин.
По словам режиссера Сергея Виноградова, проект не про политику, а про людей: «И я хочу, чтобы наша картина чуть-чуть всколыхнула обывательское сознание, поколебала статичность в сердцах, показала, что беда рядом, что в нескольких десятках километров параллельно с нашей тихой, как бы нормальной жизнью уже давно гибнут люди, происходит несправедливость, рушатся судьбы, совершаются подвиги. Надеюсь, у нас это получится».
