Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»

12 марта
2026 год

Новости кино >>
12 марта 2026
Начались съемки исторической драмы «Держаться за землю» по мотивам одноименного романа Сергея Самсонова, лауреата конкурса «Ясная поляна»-2019. Главные роли в проекте исполняют Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко, Андрей Гальченко, Александра Никифорова и другие. Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим» в 2027 году. Телепремьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Узнав, что мой роман будет экранизироваться, я испытал безмерное изумление и огромнейшее любопытство. В конце концов, раньше такого с моими сочинениями не происходило никогда. Но совершенно не могу представить, как это может выглядеть на экране, и тем сильнее хочется увидеть и процесс, и результат. Надеюсь, что получится как с двумя параллельными прямыми в пространстве Лобачевского: две авторские реальности – литературная и кинематографическая – каким-то таинственным образом встретятся. В работе над сценарием я не принимал участие: это скверно закончилось бы для сценария. Это совсем другой язык, и я им не владею. Когда я сочинял эту книжку, то вовсе не соотносил своих героев с какими бы то ни было актерскими персоналиями, так что выбор артистов мне еще предстоит осмыслить. Одно могу сказать определенно: кастинг показался мне оригинальным, в чем-то парадоксальным и оттого тем более многообещающим. Случайных лиц и личностей, по-моему, тут нет. На площадку, конечно, приезжал: надо же было посмотреть, как делают кино. Абсолютно сюрреалистическое зрелище. Театр Беккета в сравнении с ним – апофеоз нормальности», — отмечает автор романа Сергей Самсонов.

Действие разворачивается в 2014 году. Братья Шалимовы – продолжатели рабочей шахтерской династии на Донбассе. Старший Пётр (Евгений Ткачук) – жесткий, как пружина, и такой же прямолинейный. Его жена Татьяна (Карина Андоленко) воспитывает сына и дочку. Жену Пётр любит, но и гульнуть налево не прочь. Младший Валёк (Андрей Гальченко) – обаятельный балагур, но за внешним шутовством скрывается душа художника. Братья плечом к плечу трудятся под землей, но все меняется после того, как в городе появляется красавица Лара (Александра Никифорова). Валёк влюбляется в девушку с первого взгляда, но и Пётр сражен наповал столичной незнакомкой. Так Лара невольно становится причиной вражды двух братьев: некогда дружная семья Шалимовых рушится на глазах. Тем временем вокруг разворачиваются события Русской весны. Первый артиллерийский обстрел с украинской стороны разрубает жизнь героев на до и после, а Пётр и Валёк уходят в ополчение.

«Этот фильм – попытка осознать действительность сегодняшнего дня через драму одной обычной семьи, которая пытается выжить в рамках военного времени, так неожиданно пришедшего в их город, дом. Мой герой Пётр Шалимов, персонаж романа Самсонова "Держаться за землю", – человек, привыкший добиваться желаемого. И у него довольно хорошо и успешно это получалось до определенного момента, до того, когда все рухнуло. Но утраты, которые всегда несет с собой любая война, как ни странно, помогают ему собрать себя и обрести смысл жизни», — говорит Евгений Ткачук.

Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

За производство проекта отвечает продюсерский центр «КЕДР», при участии телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Сергей Виноградов.

«Этой картиной мы хотим раскрыть зрителю драму Донбасса, истоки противостояния и лишний раз подчеркнуть одну из первопричин СВО. Еще в конце 2010-х, оглядываясь по сторонам, мы думали о художественном выражении и осмыслении происходящих процессов. При этом достойного экранного воплощения материала нам как-то не попадалось. Роман Сергея Самсонова попал в руки по совету коллег из книжной сферы. Книга привлекла сразу несколькими качествами. Текст сочетает в себе правдивое и многослойное изложение судьбоносных событий Русской весны 2014 года, безупречную стилистику и прекрасный русский язык. Особенно важно для нас было, что роман отражал сложность происходящего, давая богатую пищу для размышлений, и рассказывал историю людей, которые волей судьбы оказались вовлечены в круговорот трагического исторического процесса. С Сергеем мы общались неоднократно, он даже приезжал на съемочную площадку проекта. В процессе написания сценария авторы неоднократно с ним консультировались в отношении сюжетных линий, характеров персонажей и, конечно, горняцкой терминологии», — добавляет продюсер Владимир Дубровин.

По словам режиссера Сергея Виноградова, проект не про политику, а про людей: «И я хочу, чтобы наша картина чуть-чуть всколыхнула обывательское сознание, поколебала статичность в сердцах, показала, что беда рядом, что в нескольких десятках километров параллельно с нашей тихой, как бы нормальной жизнью уже давно гибнут люди, происходит несправедливость, рушатся судьбы, совершаются подвиги. Надеюсь, у нас это получится».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Князь Андрей» с Александром Голубевым выйдет в сети 15 марта
Амнезия и краденые алмазы: состоялась премьера мелодрамы «Я буду помнить» с Ольгой Павловец и Андреем Фроловым
Александру Никифорову затянуло в «Омут»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Карина АндоленкоСергей ВиноградовАндрей ГальченкоВладимир ДубровинАлександра НикифороваЕвгений ТкачукЕлена Яковлева
фильмы
Держаться за землю

фотографии >>
Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю» фотографии
Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю» фотографии
Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю» фотографии
Елена Яковлева, Евгений Ткачук и Карина Андоленко окажутся на Донбассе в драме «Держаться за землю» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.
Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Елена Кондратьева
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Сергей Яценюк
Альфред Абель
Маньи Кишш
Гордон МакРей
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Титус Уэлливер
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен