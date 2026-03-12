Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый»

В Ярославе стартовали съёмки четвёртого сезона исторического детектива «Алекс Лютый» – «Алекс Лютый. Золото войны» – с Антоном Хабаровым в главной роли. Как и предыдущие части, новый сезон будет создан по мотивам реальной истории, а его действие развернётся в двух временах – 1979 и в 1951 годах, уточняет пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба НТВ
1979 год. В Брянске убит известный антиквар Тропарев, из его квартиры пропали ценности, среди которых – небольшой старинный предмет из церкви, ограбленной в своё время бывшими пособниками СС – знаменитой бандой Козича. К делу подключают Елисеева (Антон Хабаров): его командируют в Брянскую область, где как раз и орудовала банда, и где погибает один из немногих выживших бандитов. Он оставляет послание «К. жив». Неужели речь о том самом Козиче, который долгое время считается погибшим?
«Моя задача в этом сезоне, как и в предыдущих, — через Елисеева показать, как раскрывается преступление, то есть продемонстрировать на экране аналитические способности моего героя. В детективах этого часто не хватает, а в нашем сериале мы стараемся выстроить именно такой подход к работе. Немало времени у нас уходит на проработку речи советского человека — она подразумевает другие интонации и иную манеру говорить. Для лучшей подготовки я слушаю записи советских радиопередач 1969 года. Если сегодня включить их, сразу становится понятно, что в то время люди говорили немного по-другому», — рассказывает Антон Хабаров.
Елисеев обращается за помощью к бывшему следователю МГБ Тарасову (Эдуард Флёров), который занимался ликвидацией банды Козича. Проведя эксгумацию останков членов банды, Елисеев понимает, что Козича среди них нет, и что тот, скорее всего, ищет награбленное им и его бандой более четверти века назад. В поисках главаря банды, Елисееву предстоит не только «вернуться» в послевоенные годы и узнать судьбу многих жертв Козича, но и столкнуться с неожиданными «подводными камнями».
фото: пресс-служба НТВ
По словам режиссёра Леонида Белозоровича, в новом сезоне герои столкнутся не только с опасным и запутанным расследованием, но и с серьёзными внутренними испытаниями. «Им придётся принимать решения, где граница между долгом, правдой, доверием и личной совестью становится всё менее очевидной. Постепенно напряжение внутри команды нарастает, и это заставляет каждого по-новому взглянуть на себя и на тех, кто рядом с ним. Для многих, и в первую очередь для главных героев сериала, это прежде всего история переоценки собственных принципов», – поделился режиссёр-постановщик.
Главной натурной локацией выступит Ярославль. А вот основным экстерьерным объектом станет отделение КГБ: оно было построено специально для нового сезона на территории бывшей ТЭЦ. «Само здание ТЭЦ очень атмосферное и интересное для съёмок детектива, так что многие события нового сезона будут разворачиваться в антуражных помещениях этого объекта», – добавил Леонид Белозорович.
