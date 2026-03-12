Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый»

12 марта
2026 год

Новости кино >>
12 марта 2026
В Ярославе стартовали съёмки четвёртого сезона исторического детектива «Алекс Лютый» – «Алекс Лютый. Золото войны» – с Антоном Хабаровым в главной роли. Как и предыдущие части, новый сезон будет создан по мотивам реальной истории, а его действие развернётся в двух временах – 1979 и в 1951 годах, уточняет пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера проекта.

Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый»
фото: пресс-служба НТВ

1979 год. В Брянске убит известный антиквар Тропарев, из его квартиры пропали ценности, среди которых – небольшой старинный предмет из церкви, ограбленной в своё время бывшими пособниками СС – знаменитой бандой Козича. К делу подключают Елисеева (Антон Хабаров): его командируют в Брянскую область, где как раз и орудовала банда, и где погибает один из немногих выживших бандитов. Он оставляет послание «К. жив». Неужели речь о том самом Козиче, который долгое время считается погибшим?

«Моя задача в этом сезоне, как и в предыдущих, — через Елисеева показать, как раскрывается преступление, то есть продемонстрировать на экране аналитические способности моего героя. В детективах этого часто не хватает, а в нашем сериале мы стараемся выстроить именно такой подход к работе. Немало времени у нас уходит на проработку речи советского человека — она подразумевает другие интонации и иную манеру говорить. Для лучшей подготовки я слушаю записи советских радиопередач 1969 года. Если сегодня включить их, сразу становится понятно, что в то время люди говорили немного по-другому», — рассказывает Антон Хабаров.

Елисеев обращается за помощью к бывшему следователю МГБ Тарасову (Эдуард Флёров), который занимался ликвидацией банды Козича. Проведя эксгумацию останков членов банды, Елисеев понимает, что Козича среди них нет, и что тот, скорее всего, ищет награбленное им и его бандой более четверти века назад. В поисках главаря банды, Елисееву предстоит не только «вернуться» в послевоенные годы и узнать судьбу многих жертв Козича, но и столкнуться с неожиданными «подводными камнями».

Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый»
фото: пресс-служба НТВ

По словам режиссёра Леонида Белозоровича, в новом сезоне герои столкнутся не только с опасным и запутанным расследованием, но и с серьёзными внутренними испытаниями. «Им придётся принимать решения, где граница между долгом, правдой, доверием и личной совестью становится всё менее очевидной. Постепенно напряжение внутри команды нарастает, и это заставляет каждого по-новому взглянуть на себя и на тех, кто рядом с ним. Для многих, и в первую очередь для главных героев сериала, это прежде всего история переоценки собственных принципов», – поделился режиссёр-постановщик.

Главной натурной локацией выступит Ярославль. А вот основным экстерьерным объектом станет отделение КГБ: оно было построено специально для нового сезона на территории бывшей ТЭЦ. «Само здание ТЭЦ очень атмосферное и интересное для съёмок детектива, так что многие события нового сезона будут разворачиваться в антуражных помещениях этого объекта», – добавил Леонид Белозорович.

В сериале также играют Николай Козак, Егор Сазыкин, Анастасия Белова, Олег Кузнецов, Дмитрий Павленко, Вадим Медведев и другие. За производство проекта отвечает «Амедиа Продакшн» по заказу НТВ.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Антон Хабаров займется расследованием «Дела сирот» в середине июня
Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»
Антон Хабаров и Екатерина Олькина начнут расследовать «Дело Шульца» 10 мая
Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
Исторический детектив «Алекс Лютый» получил продолжение
Антон Хабаров познакомится с «Алексом Лютым»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Анастасия Белова (II)Леонид БелозоровичНиколай КозакОлег КузнецовВадим Медведев (II)Дмитрий ПавленкоЕгор СазыкинЭдуард ФлёровАнтон Хабаров
фильмы
Алекс ЛютыйАлекс Лютый. Дело сиротАлекс Лютый. Дело Шульца

фотографии >>
Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый» фотографии
Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый» фотографии
Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый» фотографии
Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.
Вера Казаковцева
10 марта ушла из жизни актриса Вера Казаковцева.
Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.
Валерий Бочкин
7 марта ушёл из жизни актёр Валерий Бочкин.

День рождения >>

Наталия Антонова
Елена Аросьева
Елена Кондратьева
Татьяна Лютаева
Александра Мареева
Владимир Мсрян
Сергей Селин
Андрей Смирнов
Сергей Яценюк
Альфред Абель
Маньи Кишш
Гордон МакРей
Лайза Миннелли
Лесли Мэнвилл
Титус Уэлливер
Аарон Экхарт
все родившиеся 12 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен