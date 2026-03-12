Антон Хабаров вернется к образу подполковника КГБ в продолжении сериала «Алекс Лютый»

что почитать?

А на следующий день историческую драму покажет телеканал «Россия»

«Князь Андрей» с Александром Голубевым выйдет в сети 15 марта

Все дети актрисы прошли через математическую школу

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей

Интервью

Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех»

Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде