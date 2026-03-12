Кино-Театр.Ру
В проект «История его служанки» объявили народный кастинг

12 марта
2026 год

12 марта 2026
Онлайн-кинотеатр Иви объявил всероссийский народный кастинг в рамках подготовки к съемкам многосерийной костюмированной саги «История его служанки». Сериал производства компании Russian Code погрузит зрителя в антураж Москвы начала XIX века, где за блеском усадеб скрываются интриги, сплетни и настоящие чувства, сообщает пресс-служба платформы.

В проект «История его служанки» объявили народный кастинг
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Команда онлайн-кинотеатра Иви опубликовал в социальный сетях эксклюзивный фрагмент сценария, а актеры записали звуковую дорожку к нему. Участникам конкурса предстоит эмоционально и мимически отыграть диалог за мужскую или женскую партию в зависимости от пола и привнести в него собственное видение сцены. Необходимо записать вертикальное видео, синхронизировав свою игру с предоставленной аудиодорожкой. Творческий подход к созданию образа приветствуется. Это может быть как полное погружение с проработанным костюмом в стиле эпохи, так и современная, изящная интерпретация. Затем нужно опубликовать видео на своей странице в социальной сети с вертикальным форматом контента с обязательным хэштегом #ИсторияЕгоСлужанки.

Работы участников оценит экспертное жюри, в состав которого войдут продюсеры Russian Code и представители съемочной команды проекта. Лучшие кандидаты, отобранные по итогам оценки жюри, смогут «попасть» в другую эпоху. Их ждет приглашение на эксклюзивное закрытое мероприятие — роскошный бал «История его служанки», который состоится в Москве. Финал конкурса пройдет в атмосфере усадьбы, наполненной оркестровой музыкой и бальными танцами, переносящими участников в XIX век. В этот вечер будут определены счастливчики, которые получат роль в сериале «История его служанки».

Прием заявок продлится с 12 марта по 6 апреля 2026 года. К участию приглашаются девушки и молодые люди в возрасте от 18 лет. Трансфер до Москвы и проживание в столице на время проведения бала осуществляется за счет конкурсантов.
№ 1
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 18:27
Хочешь засветиться в кино - плати. Хотя я думала если честно, что трансфер и проживание конкурсантам оплатят. читать далее>>
