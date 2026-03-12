Екатерина Панасюк и Светлана Ляпунова сразятся за «Общего сына»

По сюжету одна трагическая ложь на десять лет разлучила мать с сыном. Случайная встреча спустя годы открывает страшную правду: ребенка, которого Маша считала мертвым, растит ее сестра. Начинается борьба за сына, полная предательств, жертв и неожиданных поворотов, где главное оружие – материнская любовь.
«Мне близка стойкость моей героини, ее умение не сдаваться, даже когда кажется, что все рушится. Она идет вперед не из упрямства, а из веры, что жизнь может и должна измениться к лучшему. В Маше есть жажда учиться, меняться, расставлять приоритеты в сторону семьи и близких. И еще моя героиня обладает редким качеством: она – опора для своего партнера, верная, честная и спокойная. При этом, когда нужно, она проявляет по‑женски сильную решимость. Я увидела в героине многое, что близко мне самой: веру в семью, умение слушать себя, доверять интуиции и идти через сложности с открытым сердцем. Это путь от наивной доверчивости к внутренней устойчивости, к умению заново доверять себе и миру. Этот сериал – про нас, про обычных людей со сложными чувствами. Про женщин, которые держат семью, заботятся, выбирают и не сдаются. Он про жизнь, где есть любовь, ошибки, надежда и победа над собой. После просмотра остается чувство тепла и уверенности, что все возможно. Иногда важно просто увидеть, что ты не одна», — говорит Екатерина Панасюк.
Режиссером четырехсерийного проекта выступает Юлия Сатарова. За визуальную составляющую отвечают оператор Олег Иванов и художник-постановщик Наталья Чабаненко.
обсуждение >>