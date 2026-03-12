Екатерина Панасюк и Светлана Ляпунова сразятся за «Общего сына»

что почитать?

В ночь с 9 на 10 марта, 01:00, Дом Кино

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

А на следующий день историческую драму покажет телеканал «Россия»

«Князь Андрей» с Александром Голубевым выйдет в сети 15 марта

В кино с 24 сентября

«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты»

Нулевые глазами авторов «Мира! Дружбы! Жвачки!» и «Полицейского с Рублевки»

Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма

Актёры развелись в прошлом году

Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц

Все дети актрисы прошли через математическую школу

«Я измучила их математикой»: Виктория Толстоганова о будущих профессиях своих детей

Интервью

Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех»

Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде