«Этот господин напоминает мне одного человека»: Олег Гаас в первом тизере детектива «Дубровский. Русский Зорро».

В сети появился первый тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаасом в главной роли. Проект создаётся ТВ-3 и онлайн-кинотеатром PREMIER, а производством занимается студия GEN Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), добавляет пресс-служба телеканала.
«Дубровский. Русский Зорро». Тизер
«Этот господин напоминает мне одного человека. Мне кажется, он вернулся», — говорит Маша Троекурова в трейлере, догадываясь, что перед ней человек, которого она когда-то любила. Однако больше никто не узнаёт под густой бородой и чёрной маской Владимира Дубровского. В трейлере герой возвращается в заснеженное поместье и пытается выяснить, кто стоит за убийствами местных девушек.
«Наш проект — это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает. Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба — благородные разбойники, которые борются за справедливость. Мой герой возвращается, чтобы отомстить за смерть отца и попытаться вернуть свою любовь — Марию Троекурову», — говорит Олег Гаас.
По сюжету сериала Владимир Дубровский, после долгих скитаний по Калифорнии, возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро. Ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться вернуть любовь Маши Троекуровой, к которой он когда-то испытывал сильные чувства.
«Когда Дубровский уехал, Маша чувствовала себя потерянной и словно перестала ощущать себя живой. Но она оживает, когда появляется Дон Диего. Мне уже доводилось играть Машу Троекурову, поэтому этот персонаж мне очень близок. Надеюсь, зрители почувствуют романтическую и страстную историю любви между героями», — добавляет Марина Ворожищева.
