«Этот господин напоминает мне одного человека»: Олег Гаас в первом тизере детектива «Дубровский. Русский Зорро».

13 марта 2026
В сети появился первый тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро» с Олегом Гаасом в главной роли. Проект создаётся ТВ-3 и онлайн-кинотеатром PREMIER, а производством занимается студия GEN Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), добавляет пресс-служба телеканала.

«Дубровский. Русский Зорро». Тизер


«Этот господин напоминает мне одного человека. Мне кажется, он вернулся», — говорит Маша Троекурова в трейлере, догадываясь, что перед ней человек, которого она когда-то любила. Однако больше никто не узнаёт под густой бородой и чёрной маской Владимира Дубровского. В трейлере герой возвращается в заснеженное поместье и пытается выяснить, кто стоит за убийствами местных девушек.

«Наш проект — это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает. Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба — благородные разбойники, которые борются за справедливость. Мой герой возвращается, чтобы отомстить за смерть отца и попытаться вернуть свою любовь — Марию Троекурову», — говорит Олег Гаас.

По сюжету сериала Владимир Дубровский, после долгих скитаний по Калифорнии, возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро. Ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться вернуть любовь Маши Троекуровой, к которой он когда-то испытывал сильные чувства.

фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

В проекте также снялись Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева.

«Когда Дубровский уехал, Маша чувствовала себя потерянной и словно перестала ощущать себя живой. Но она оживает, когда появляется Дон Диего. Мне уже доводилось играть Машу Троекурову, поэтому этот персонаж мне очень близок. Надеюсь, зрители почувствуют романтическую и страстную историю любви между героями», — добавляет Марина Ворожищева.

Идея проекта принадлежит Константину Обухову и Денису Карышеву, а режиссером выступает Кирилл Кузин.
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   16.03.2026 - 12:21
... А мне наоборот показалось, очень как-то по-новому. Я вообще ценитель фильмов и сериалов тех времен. читать далее>>
№ 8
Мария_2191   15.03.2026 - 21:28
Может первые впечатления ложные (хотелось бы верить), но пока что-то не очень вдохновлена так званым детективом. читать далее>>
№ 7
Мишель Ангельская (Омск)   14.03.2026 - 11:52
Мне по трейлеру показалось, что сюжет слишком перегружен элементами: Калифорния, Дон Диего, Зорро… Все это может запутать зрителя и отвлечь от основной линии. читать далее>>
№ 6
Kritikan   14.03.2026 - 07:15
... Тем более роль эта весьма условная :) Пробежался сейчас подробнее по анонсу… Опять «ретро-детектив» с убийствами каких-то девушек, что ж ничего другого-то наши придумать не в состоянии? Короче, скорее... читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   13.03.2026 - 21:47
... Я тоже так думаю, что спешить с выводами не стоит. Я сама лично не в восторге от Гааса, но кажись мне что зайдёт он в роли Дубровского-Зорро. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

День рождения >>

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
все родившиеся 17 марта >>

