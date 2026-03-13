Не стало актера из «Приключений Электроника» Василия Скромного

13 марта
2026 год

13 марта 2026
В возрасте 61 года не стало актера Василия Скромного, сыгравшего Макара Гусева (Гуся) в фильме Константина Бромберга «Приключения Электроника». Об этом сообщают СМИ Одессы, родного города актера. Уточняется, что он умер от онкологического заболевания.

фото: uznayvse.ru

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В возрасте 15 лет его случайно нашли в одной из школ и выбрали на роль Макара Гусева. Как говорил Скромный, в фильме он не играл, а просто жил, как безбашенный мальчишка.

Он окончил студию киноактера при Одесской киностудии, после чего снялся в нескольких фильмах, в частности, картинах «Школа», «Третье измерение» и «Комбаты». Затем принял решение связать жизнь с мореплаванием, окончил Одесское мореходное училище и служил боцманом на судах дальнего плавания.
№ 21
ДаринаКароль   16.03.2026 - 18:28
... Онкология и в 20 забирает, и в 5 лет к сожалению...Никого не щадит. Скорее всего стадия была такая, что вылечить не возможно. читать далее>>
№ 20
Елена К/Л (Лабинск)   16.03.2026 - 12:22
61 год, еще можно было жить и жить. Но у судьбы свои планы на нас. Соболезнования близким. читать далее>>
№ 19
Александр Васильевич Суворов   15.03.2026 - 20:35
Печаль( Яркий и незабываемый образ советского детства читать далее>>
№ 18
Стэфани   15.03.2026 - 18:54
Да,такой яркий образ в Электронике создал.В дальнейшем,связал свою судьбу с флотом.Так рано,но онкология.....Царствие небесное! читать далее>>
№ 17
Матвей Брикун   15.03.2026 - 18:18
проклятая болячка никого не бережет. читать далее>>
Всего сообщений: 21
анонс

Скорбим

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

