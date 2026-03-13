Не стало актера из «Приключений Электроника» Василия Скромного

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В возрасте 15 лет его случайно нашли в одной из школ и выбрали на роль Макара Гусева. Как говорил Скромный, в фильме он не играл, а просто жил, как безбашенный мальчишка.
Он окончил студию киноактера при Одесской киностудии, после чего снялся в нескольких фильмах, в частности, картинах «Школа», «Третье измерение» и «Комбаты». Затем принял решение связать жизнь с мореплаванием, окончил Одесское мореходное училище и служил боцманом на судах дальнего плавания.
