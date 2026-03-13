Александра Ремизова, Феликс Умаров и Никита Волков вошли в состав индустриального жюри фестиваля ORIGINAL+

V юбилейный фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил составы жюри. В рамках смотра будут работать три жюри: индустриальное, куда входят эксперты киноиндустрии; прессы с представителями СМИ и блогерами, а также жюри конкурса технологий в кино «Номинации Инновация».
фото: пресс-служба смотра
Как сообщает пресс-служба фестиваля, председателем индустриального жюри в 2026 году стала продюсер и шоураннер Александра Ремизова. Компанию ей составят продюсер, соучредитель COSMOS studio Наталия Шнейдерова, режиссер Феликс Умаров, актер Никита Волков и эксперт в сфере международной дистрибуции и копродукции Катерина Пшеницына.
Жюри СМИ возглавила кинокритик Татьяна Алёшичева. В команде жюри также работают заместитель редактора отдела потребительского рынка объединенной редакции РБК Евгения Стогова, редактор российского направления медиа Кинопоиска Никита Демченко, кинообозреватель журнала «Профиль» Анастасия Гладильщикова, анонимный Telegram-канал Кино_Ёж.
В состав третьего жюри конкурса технологий в кино «Номинации Инновация» вошли председатель жюри, генеральный продюсер CGF Александр Горохов, а также генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, главный редактор «Техинсайдер» Александр Грек, основатель CG-агрегатора «Студия и Достоевская» и ИИ-видеопродакшна «На нейронках» Наталья Иванова-Достоевская, декан Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета Дмитрий Котов.
В этом году у двух призов фестиваля ORIGINAL+ впервые на российском рынке будут мультимедийные цифровые дополнения. Это гран-при фестиваля – награда «Оригинальный сериал» и главный приз в «Номинации Инновация». Перед фестивальными показами состоятся нано-презентации российских стриминговых платформ, где их ведущие сотрудники коротко представят проекты ближайшего года. Пятый юбилейный Фестиваль ORIGINAL+ пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького в новом многофункциональном зале «Горький Холл».
