Александра Ремизова, Феликс Умаров и Никита Волков вошли в состав индустриального жюри фестиваля ORIGINAL+

13 марта
2026 год

13 марта 2026
V юбилейный фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил составы жюри. В рамках смотра будут работать три жюри: индустриальное, куда входят эксперты киноиндустрии; прессы с представителями СМИ и блогерами, а также жюри конкурса технологий в кино «Номинации Инновация».

Александра Ремизова, Феликс Умаров и Никита Волков вошли в состав индустриального жюри фестиваля ORIGINAL+
фото: пресс-служба смотра

Как сообщает пресс-служба фестиваля, председателем индустриального жюри в 2026 году стала продюсер и шоураннер Александра Ремизова. Компанию ей составят продюсер, соучредитель COSMOS studio Наталия Шнейдерова, режиссер Феликс Умаров, актер Никита Волков и эксперт в сфере международной дистрибуции и копродукции Катерина Пшеницына.

Жюри СМИ возглавила кинокритик Татьяна Алёшичева. В команде жюри также работают заместитель редактора отдела потребительского рынка объединенной редакции РБК Евгения Стогова, редактор российского направления медиа Кинопоиска Никита Демченко, кинообозреватель журнала «Профиль» Анастасия Гладильщикова, анонимный Telegram-канал Кино_Ёж.

В состав третьего жюри конкурса технологий в кино «Номинации Инновация» вошли председатель жюри, генеральный продюсер CGF Александр Горохов, а также генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова, главный редактор «Техинсайдер» Александр Грек, основатель CG-агрегатора «Студия и Достоевская» и ИИ-видеопродакшна «На нейронках» Наталья Иванова-Достоевская, декан Высшей школы креативных индустрий Плехановского университета Дмитрий Котов.

В этом году у двух призов фестиваля ORIGINAL+ впервые на российском рынке будут мультимедийные цифровые дополнения. Это гран-при фестиваля – награда «Оригинальный сериал» и главный приз в «Номинации Инновация». Перед фестивальными показами состоятся нано-презентации российских стриминговых платформ, где их ведущие сотрудники коротко представят проекты ближайшего года. Пятый юбилейный Фестиваль ORIGINAL+ пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького в новом многофункциональном зале «Горький Холл».
персоны
Никита ВолковАлександр Горохов (III)Ольга Жукова (II)Наталья Иванова-ДостоевскаяДмитрий КотовАлександра Ремизова (II)Феликс УмаровНаталия Шнейдерова

Скорбим

Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

что почитать?

