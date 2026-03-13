Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету после окончания школы Вера переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Она поступает в медколледж и с головой уходит в учебу, забывая о развлечениях и личной жизни. Но все меняется, когда она знакомится с харизматичным студентом Дмитрием. Их роман развивается стремительно, и вскоре Вера узнает о беременности. Влюбленные студенты готовы создать семью, но мать Дмитрия против его брака с провинциальной девушкой. Под давлением семьи Дмитрий исчезает, оставляя Веру с ребенком.
Продолжит неделю премьер 18 и 19 марта в 19:00 мелодрама «Ее тайна». В главных ролях – Евдокия Лаврухина, Ефим Архипов, Владимир Бутенко. Главная героиня парикмахер Дарья Калинина по совету подруг обращается к гадалке Лине, чтобы снять венец безбрачия. Во время обряда Дарье передается способность видеть прошлое людей при прикосновении. Но эта способность приносит Дарье только проблемы: с каждым прикосновением ей открываются чужие тайны.
Завершает неделю премьер 20 марта в 19:00 мелодрама «Жизнь без ошибок», в которой сыграли Анна Королёва, Александр Волков и Андрей Милюхин. По сюжету Вера – учительница и строгая мать, привыкшая контролировать жизнь семьи. Однажды ее сын Матвей привел в дом девушку Яну, но она вела себя вызывающе. Вера выставляет Яну за дверь, что становится первой серьезной трещиной в отношениях семьи. Матвей, безумно влюбленный в Яну, встает на ее сторону и ссорится с матерью.
