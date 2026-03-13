Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

13 марта
2026 год

Новости кино >>
13 марта 2026
Линейка премьер «Я тебя никому не отдам. Сто историй о любви» стартует 16 марта в 19:00 на Dомашнем. В этот день и 17 марта покажут мелодраму «Сердце Веры». Главные роли в проекте исполнили Александра Бурьянова, Арсений Тополага и Михаил Грищенко, сообщает пресс-служба телеканала.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету после окончания школы Вера переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Она поступает в медколледж и с головой уходит в учебу, забывая о развлечениях и личной жизни. Но все меняется, когда она знакомится с харизматичным студентом Дмитрием. Их роман развивается стремительно, и вскоре Вера узнает о беременности. Влюбленные студенты готовы создать семью, но мать Дмитрия против его брака с провинциальной девушкой. Под давлением семьи Дмитрий исчезает, оставляя Веру с ребенком.

Продолжит неделю премьер 18 и 19 марта в 19:00 мелодрама «Ее тайна». В главных ролях – Евдокия Лаврухина, Ефим Архипов, Владимир Бутенко. Главная героиня парикмахер Дарья Калинина по совету подруг обращается к гадалке Лине, чтобы снять венец безбрачия. Во время обряда Дарье передается способность видеть прошлое людей при прикосновении. Но эта способность приносит Дарье только проблемы: с каждым прикосновением ей открываются чужие тайны.

Завершает неделю премьер 20 марта в 19:00 мелодрама «Жизнь без ошибок», в которой сыграли Анна Королёва, Александр Волков и Андрей Милюхин. По сюжету Вера – учительница и строгая мать, привыкшая контролировать жизнь семьи. Однажды ее сын Матвей привел в дом девушку Яну, но она вела себя вызывающе. Вера выставляет Яну за дверь, что становится первой серьезной трещиной в отношениях семьи. Матвей, безумно влюбленный в Яну, встает на ее сторону и ссорится с матерью.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ефим АрхиповАлександра БурьяноваВладимир БутенкоАлександр Волков (II)Михаил ГрищенкоАнна Королева (II)Евдокия ЛаврухинаАндрей МилюхинАрсений Тополага
фильмы
Её тайнаЖизнь без ошибокСердце Веры

фотографии >>
Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Мелодрама «Сердце Веры» с Александрой Бурьяновой откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен