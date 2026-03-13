Владимир Вдовиченков, Серафима Гощанская и Максим Стоянов играют в фильме «Пульс»

13 марта
2026 год

13 марта 2026
В Москве стартовали съёмки фильма «Пульс», в котором играют Владимир Вдовиченков, Серафима Гощанская и Максим Стоянов. Режиссером ленты выступает Максим Дашкин, а за производство отвечает «Мозаик Фильмс». Фильм вдохновлён реальными событиями, уточняет пресс-служба проекта.

фото: пресс-служба проекта

Главная героиня Настя — молодой талантливый кардиохирург, живущий своим призванием. Недавно она потеряла пациентку, и это серьёзно подорвало её веру в себя. Настя оказывается в шаге от ухода из профессии — и именно в этот момент в больнице вспыхивает крупный пожар. Огонь распространяется стремительно, а внутри здания уже начались две сложнейшие операции. Пациенты не переживут эвакуацию. Настя возвращается к работе — без неё эти операции просто невозможно завершить, остаться в стороне она не может.

В фильме также снимаются Юлия Волкова, Владислав Прохоров, Полина Кутепова, Кирилл Каганович, Игорь Грабузов. Продюсерами выступают Павел Буриан и Максим Дашкин. За сценарий отвечает Михаил Зубко.
Павел БурианВладимир ВдовиченковЮлия ВолковаСерафима ГощанскаяИгорь ГрабузовМаксим ДашкинМихаил ЗубкоКирилл КагановичПолина КутеповаВлад ПрохоровМаксим Стоянов

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

Ирина Алфёрова
Елена Бурханова
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Дэнни Мастерсон
Эмиль Хирш
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
