Главные новости аниме за неделю: киноакадемия наградила «Истребителя демонов», а «Человек-бензопила» закончился

«Магическая битва»
и «Человек-бензопила»
кончаются, «Самурай Чамплу»
станет игровым сериалом, а по манге Дзюндзи Ито
готовят жуткую грампластинку: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о первом трейлере
продолжения «Дорохэдоро»
или выход юбилейного фильма
во вселенной «Евангелиона»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте.
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Оскар» уже скоро, а пока приз Японской киноакадемии за лучший фильм получил «Истребитель демонов»
, обошедший «Человека-бензопилу
», «Стометровку
», «Пелелиу
» и 28-ю часть «Детектива Конана
».
🔘 GKIDS собираются показать в США и Канаде не самые очевидные фильмы студии Ghibli
— «Шепот сердца»
и «Ариэтти из страны лилипутов»
. Сеансы в IMAX-кинотеатрах намечены на 21 апреля и 19 мая соответственно.
🔘 Tomorrow Studios, стоящая за игровыми сериалами по «Ковбою Бибопу
» и «Ван-Пис
», объявила, что работает над адаптацией «Самурая Чамплу»
(обещают творческое участие Синъитиро Ватанабэ
).
🔘 Тем временем Ватанабэ
наведался в кладовку Criterion
, где выбрал любимые фильмы: «Убийство китайского букмекера
» Кассаветиса
, «Рожденный убивать
» Судзуки
, «М
» Ланга
, сборник комедий Тати
и хитов с Брюсом Ли
.
🔘 Третий и, вероятно, финальный сезон комедийного фэнтези «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»
стартует 1 апреля, а пока из вендинговой машины выпал трейлер
.
🔘 8 апреля с четвертым сезоном вернется популярный исекай «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире»
, для которого эндинг Ender Ember
исполнила рок-группа MYTH & ROID
вместе с TK из Ling tosite sigure
.
🔘 Вторая часть «Человека-бензопилы»
, хитовой манги Тацуки Фудзимото
, закончится 24 марта на 232 главе.
🔘 Кю Хаясида
готовит на 11 апреля ваншот во вселенной «Дорохэдоро»
— в честь второго сезона
аниме.
🔘 А вот Гэгэ Акутами
заканчивает спин-офф «Магической битвы»
с подзаголовком «Модуло»
: финал научно-фантастической манги о потомках главных героев оригинала выйдет 1 мая. Всего получилось три тома.
🔘 3 марта не стало сэйю Масако Икэда
, известной ролями Мэйтел в «Галактическом экспрессе 999
» и «Мадам Баттерфляй» в «Бей эйс!
», Леи в «Монстре
» и Матери Элизы в «Достичь Терры
». Ей было 87.
Первый тизер «Красной реки»
Недавно анонсированное
мистическое сёдзё
уже радует первым видео, а премьера «Красной реки»
назначена на июль. Мангу Тиэ Синохары
(«Морская тьма, лунная тень
») экранизирует студия Tatsunoko Production
(«Пинг-понг
»), а за сценарий отвечает Ёрико Томита
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Пламенная бригада пожарных
»). Открывающую композицию Akatsuki no Sora
(«Рассветное небо») исполняет Хироки Нанами
(«Хельк
»).
Способную школьницу Юри, казалось бы, ждет светлое будущее: вступительные экзамены позади, как и первый поцелуй с возлюбленным. Однако неведомая сила переносит 15-летнюю девочку в Хеттское царство XIV века до нашей эры, где её собираются принести в жертву. Так королева Накиа намерена усадить на престол сына, но злодейский план срывает принц Кайл. Его привлекает характер Юри, которая непохожа на знакомых ему девушек, а вместе им предстоит бороться с кознями Накии. Героиню озвучивает Мирай Татибана
(Орган из сериала «Король демонов, попытайтесь снова!
»), а её спасителя — Ватару Като
(Рэнтаро из «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно любят тебя
»).
Студии из Италии, Франции и Японии готовят необычное городское фэнтези
«Риамисе»
(Riamise) — 70-минутный фильм, который должен выйти в 2028 году. Автором оригинальной идеи выступил Франческо Форти
, а ниже можно посмотреть небольшой фрагмент, который сейчас демонстрируют потенциальным продюсерам на международных кинорынках. Изначально работа велась студиями Something Big
(Франция) и Ibrido
(Италия), а недавно к ним присоединилась японская Studio 4°C
(«Железобетон
», «Игра разума
»). Вместе с Форти режиссером проекта станет Хирокадзу Кодзима
(отвечал за анимацию в «Лазаре
» и «ЧаО
»)
В городе Риамисе давно не видели воды, зато тут можно встретить гигантских ящеров и две враждующие группировки, которые всё подмяли под себя. Раньше их сдерживал комиссар полиции, но после его убийства криминальная жизнь пошла в разнос. Паренек Йона хочет выяснить, кто же стоит за гибелью отца, а помогает ему в расследовании синеволосая Кала — девушка с катаной и синими волосами. Им предстоит узнать множество таин города: например, куда пропала вода и что это за синие кристаллы, ставшие здесь основной валютой.
Хоррор Дзюндзи Ито издадут на виниле
В 1990 году главный японский мастер ужасов
написал короткую страшилку «Подержанная пластинка»
(In Old Records или Second-hand Record), которая вошла в сборник «Дом марионеток» (1997). Почти 35 лет спустя компания Zero Zero Enterprises
решила превратить её в аудиодраму, которая выйдет на грампластинках, и запустила сбор денег на специальной платформе (нужно $20 тысяч). Ожидается несколько вариантом эффектного музыкального артефакта — с обычной обложкой, призрачно-голубой и фосфоресцирующую, а также сплэттер-версия. На каждой — кровавый отпечаток Дзюндзи Ито
.
Сюжет хоррора вращается вокруг таинственной пластинки, чья мелодия сводит людей с ума. За сценарий отвечает комиксист Райан Кэди
, также написавший историю для книжной антологии по «Секретным материалам
», а английскую и японскую версии озвучат певицы Поппи
и Сёко Накагава
(пятый эндинг «Стального алхимика: Братства
»).
Манга «Из Джей в Эм» станет аниме
В основе криминальной сэйнэн
-комедии «Из Джей в Эм»
(J⇔Ｍ) — веб-манга Масао Отакэ
, выходящая с 2023 года на платформе Harta Alternative. В честь анонса создатель первоисточника нарисовал специальную иллюстрацию
.
Джей — наемный убийца, которого боится весь криминальный мир. Сирота, воспитанный преступным синдикатом, он не знает пощады, зато чересчур осведомлен в делах организации и нажил немало врагов. Три разные группировки пытались его убить, но Джей уничтожил их целиком, с тех пор став «неприкасаемым». Всё меняется после встречи с Мэгуми — третьеклассницей-отличницей, которую травят сверстники из-за того, что она наполовину американка (так называемая хафу). Столкнувшись лбами, мужчина и девочка меняются телами… Теперь им нужно скрыть «рокировку» в повседневной жизни — и найти способ всё отыграть назад. Правда, Джей и не подозревал, насколько тяжела жизнь девочки-подростка, а вот Мэгуми роль устрашающего ассасина, кажется, даже по душе.
Трейлер второго сезона футбольной драмы «Ао Аси»
История талантливого спортсмена с непростым характером продолжится 4 октября. Фанатам «Ао Аси»
пришлось ждать второго сезона четыре года — и вот экранизация манги Наохико Уэно
и Юго Кобаяси
наконец-то вернется в эфир. Правда, за производство теперь отвечает не студия Production I.G
(«Волейбол!
»), а их коллеги из TMS Entertainment
, на чьем счету «Боец Баки
», «Доктор Стоун
» и «Дни Сакамото
».
У проекта сменился режиссер — теперь это Кадзуки Ёкояма
(«Кайдзю №8
», «Яйба
»), — а вот сценарист Масахиро Ёкотани
(«Врата Штейна
», «Кэйон!
») и композитор Масару Ёкояма
(«Хоримия
», «Корзинка фруктов
») по-прежнему на борту. Как и сэйю Ао Аси — Коки Осудзу
(Драт из «Фрирен
»). Тренера, разглядевшего в парнишке талант, вновь озвучил Тикахиро Кобаяси
(Саити Сугимото из «Золотого камуя
»).
Бонус
: компания Bandai
, которой принадлежат права на легендарную
франшизу «Гандам»
, придумали необычный мерч. Это спальник в виде щита RX-78-2 — робота из оригинального сериала Ёсиюки Томино
. Сделан на 100% из нейлона, а набивка — 80% пуха и 20% пера (чтобы можно было пользоваться в любую погоду, кроме зимы). Цена — $430, предзаказ открыт до 29 марта, а вот подождать ценный груз придется до октября.
