Главные новости аниме за неделю: киноакадемия наградила «Истребителя демонов», а «Человек-бензопила» закончился

14 марта
2026 год

14 марта 2026
«Магическая битва» и «Человек-бензопила» кончаются, «Самурай Чамплу» станет игровым сериалом, а по манге Дзюндзи Ито готовят жуткую грампластинку: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о первом трейлере продолжения «Дорохэдоро» или выход юбилейного фильма во вселенной «Евангелиона»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 «Оскар» уже скоро, а пока приз Японской киноакадемии за лучший фильм получил «Истребитель демонов», обошедший «Человека-бензопилу», «Стометровку», «Пелелиу» и 28-ю часть «Детектива Конана».

🔘 GKIDS собираются показать в США и Канаде не самые очевидные фильмы студии Ghibli«Шепот сердца» и «Ариэтти из страны лилипутов». Сеансы в IMAX-кинотеатрах намечены на 21 апреля и 19 мая соответственно.

🔘 Tomorrow Studios, стоящая за игровыми сериалами по «Ковбою Бибопу» и «Ван-Пис», объявила, что работает над адаптацией «Самурая Чамплу» (обещают творческое участие Синъитиро Ватанабэ).

🔘 Тем временем Ватанабэ наведался в кладовку Criterion, где выбрал любимые фильмы: «Убийство китайского букмекера» Кассаветиса, «Рожденный убивать» Судзуки, «М» Ланга, сборник комедий Тати и хитов с Брюсом Ли.


🔘 Третий и, вероятно, финальный сезон комедийного фэнтези «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» стартует 1 апреля, а пока из вендинговой машины выпал трейлер.

🔘 8 апреля с четвертым сезоном вернется популярный исекай «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире», для которого эндинг Ender Ember исполнила рок-группа MYTH & ROID вместе с TK из Ling tosite sigure.

🔘 Вторая часть «Человека-бензопилы», хитовой манги Тацуки Фудзимото, закончится 24 марта на 232 главе.

🔘 Кю Хаясида готовит на 11 апреля ваншот во вселенной «Дорохэдоро» — в честь второго сезона аниме.

🔘 А вот Гэгэ Акутами заканчивает спин-офф «Магической битвы» с подзаголовком «Модуло»: финал научно-фантастической манги о потомках главных героев оригинала выйдет 1 мая. Всего получилось три тома.

🔘 3 марта не стало сэйю Масако Икэда, известной ролями Мэйтел в «Галактическом экспрессе 999» и «Мадам Баттерфляй» в «Бей эйс!», Леи в «Монстре» и Матери Элизы в «Достичь Терры». Ей было 87.

Первый тизер «Красной реки»


Недавно анонсированное мистическое сёдзё уже радует первым видео, а премьера «Красной реки» назначена на июль. Мангу Тиэ СинохарыМорская тьма, лунная тень») экранизирует студия Tatsunoko ProductionПинг-понг»), а за сценарий отвечает Ёрико ТомитаЭта фарфоровая кукла влюбилась», «Пламенная бригада пожарных»). Открывающую композицию Akatsuki no Sora («Рассветное небо») исполняет Хироки НанамиХельк»).


Способную школьницу Юри, казалось бы, ждет светлое будущее: вступительные экзамены позади, как и первый поцелуй с возлюбленным. Однако неведомая сила переносит 15-летнюю девочку в Хеттское царство XIV века до нашей эры, где её собираются принести в жертву. Так королева Накиа намерена усадить на престол сына, но злодейский план срывает принц Кайл. Его привлекает характер Юри, которая непохожа на знакомых ему девушек, а вместе им предстоит бороться с кознями Накии. Героиню озвучивает Мирай Татибана (Орган из сериала «Король демонов, попытайтесь снова!»), а её спасителя — Ватару Като (Рэнтаро из «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно любят тебя»).

Студии из Италии, Франции и Японии готовят необычное городское фэнтези


«Риамисе» (Riamise) — 70-минутный фильм, который должен выйти в 2028 году. Автором оригинальной идеи выступил Франческо Форти, а ниже можно посмотреть небольшой фрагмент, который сейчас демонстрируют потенциальным продюсерам на международных кинорынках. Изначально работа велась студиями Something Big (Франция) и Ibrido (Италия), а недавно к ним присоединилась японская Studio 4°CЖелезобетон», «Игра разума»). Вместе с Форти режиссером проекта станет Хирокадзу Кодзима (отвечал за анимацию в «Лазаре» и «ЧаО»)


В городе Риамисе давно не видели воды, зато тут можно встретить гигантских ящеров и две враждующие группировки, которые всё подмяли под себя. Раньше их сдерживал комиссар полиции, но после его убийства криминальная жизнь пошла в разнос. Паренек Йона хочет выяснить, кто же стоит за гибелью отца, а помогает ему в расследовании синеволосая Кала — девушка с катаной и синими волосами. Им предстоит узнать множество таин города: например, куда пропала вода и что это за синие кристаллы, ставшие здесь основной валютой.

Хоррор Дзюндзи Ито издадут на виниле


В 1990 году главный японский мастер ужасов написал короткую страшилку «Подержанная пластинка» (In Old Records или Second-hand Record), которая вошла в сборник «Дом марионеток» (1997). Почти 35 лет спустя компания Zero Zero Enterprises решила превратить её в аудиодраму, которая выйдет на грампластинках, и запустила сбор денег на специальной платформе (нужно $20 тысяч). Ожидается несколько вариантом эффектного музыкального артефакта — с обычной обложкой, призрачно-голубой и фосфоресцирующую, а также сплэттер-версия. На каждой — кровавый отпечаток Дзюндзи Ито.


Сюжет хоррора вращается вокруг таинственной пластинки, чья мелодия сводит людей с ума. За сценарий отвечает комиксист Райан Кэди, также написавший историю для книжной антологии по «Секретным материалам», а английскую и японскую версии озвучат певицы Поппи и Сёко Накагава (пятый эндинг «Стального алхимика: Братства»).

Манга «Из Джей в Эм» станет аниме


В основе криминальной сэйнэн-комедии «Из Джей в Эм» (J⇔Ｍ) — веб-манга Масао Отакэ, выходящая с 2023 года на платформе Harta Alternative. В честь анонса создатель первоисточника нарисовал специальную иллюстрацию.

Джей — наемный убийца, которого боится весь криминальный мир. Сирота, воспитанный преступным синдикатом, он не знает пощады, зато чересчур осведомлен в делах организации и нажил немало врагов. Три разные группировки пытались его убить, но Джей уничтожил их целиком, с тех пор став «неприкасаемым». Всё меняется после встречи с Мэгуми — третьеклассницей-отличницей, которую травят сверстники из-за того, что она наполовину американка (так называемая хафу). Столкнувшись лбами, мужчина и девочка меняются телами… Теперь им нужно скрыть «рокировку» в повседневной жизни — и найти способ всё отыграть назад. Правда, Джей и не подозревал, насколько тяжела жизнь девочки-подростка, а вот Мэгуми роль устрашающего ассасина, кажется, даже по душе.

Трейлер второго сезона футбольной драмы «Ао Аси»


История талантливого спортсмена с непростым характером продолжится 4 октября. Фанатам «Ао Аси» пришлось ждать второго сезона четыре года — и вот экранизация манги Наохико Уэно и Юго Кобаяси наконец-то вернется в эфир. Правда, за производство теперь отвечает не студия Production I.GВолейбол!»), а их коллеги из TMS Entertainment, на чьем счету «Боец Баки», «Доктор Стоун» и «Дни Сакамото».


У проекта сменился режиссер — теперь это Кадзуки ЁкоямаКайдзю №8», «Яйба»), — а вот сценарист Масахиро ЁкотаниВрата Штейна», «Кэйон!») и композитор Масару ЁкоямаХоримия», «Корзинка фруктов») по-прежнему на борту. Как и сэйю Ао Аси — Коки Осудзу (Драт из «Фрирен»). Тренера, разглядевшего в парнишке талант, вновь озвучил Тикахиро Кобаяси (Саити Сугимото из «Золотого камуя»).

Бонус: компания Bandai, которой принадлежат права на легендарную франшизу «Гандам», придумали необычный мерч. Это спальник в виде щита RX-78-2 — робота из оригинального сериала Ёсиюки Томино. Сделан на 100% из нейлона, а набивка — 80% пуха и 20% пера (чтобы можно было пользоваться в любую погоду, кроме зимы). Цена — $430, предзаказ открыт до 29 марта, а вот подождать ценный груз придется до октября.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о лучших премьерах 2025-го, ошибках «Магической битвы» и шедеврах Kyoto Animation.
№ 5
Мария_2191   15.03.2026 - 21:05
"Истребитель демонов" ожидаемо опередил даже самые пиковые по популярности анимэшки типа "Человека-бензопилу" и "стометровку")) Поздравляю) читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   15.03.2026 - 18:09
Одно продолжение за другим, каждую неделю. Когда все смотреть. читать далее>>
№ 3
Ярослав Пахомов   14.03.2026 - 17:28
Ну такие себе аниме новости, ни одно из представленных аниме не зацепило читать далее>>
№ 2
Sergey Tsvetkov   14.03.2026 - 14:17
... Написана (и впервые издана) "Старая пластинка" была гораздо раньше - в 1990 году. В 1992 году даже была экранизирована (короткометражка The Fearsome Melody, реж. Такуми Кимудзука и Ёити... читать далее>>
kino-teatr.ru:
Спасибо, поправили!
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   14.03.2026 - 12:21
Итак: читаем/изучаем/смотрим новостной аниме-дайджест недели. Все аниме-проекты из новостного аниме-дайджеста недели принял к сведению. Будем в общем когда-либо, возможно позже, в каком-нибудь году,... читать далее>>
