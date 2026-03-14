«Мертвая точка» с Андоленко, Колесниковым и Матошиным стартует в середине марта

По сюжету юрист по жилищному праву Рита Галич (Андоленко) работает в социальном центре. Однажды она получает новость о том, что ее отца, уважаемого адвоката и преподавателя в университете Евгения Владимировича (Иван Шабалтас), обвиняют в убийстве своей аспирантки. Его вина очевидна всем: он был задержан на месте преступления, а на орудии убийства и теле жертвы были обнаружены его отпечатки. Но Рита не верит, что отец причастен к произошедшему, и решает самостоятельно докопаться до истины. В ходе собственного расследования в невиновности отца ей удается убедить известного адвоката Козака (Колесников) и бывшего опера Одинцова (Матошин). Вскоре они выходят на крупный рейдерский синдикат, который, как выясняется, причастен не к одному убийству.
«Мой герой – бывший опер Одинцов, помогающий главной героине Рите расследовать дело ее отца. Он очень неординарный человек со своей историей. "Мертвая точка" в принципе необычный сериал, который пытается донести до зрителя мысль о том, что не все так просто. Люди и мир не делятся на черное и белое, бывает серое, темно-серое и так далее. На съемочной площадке у нас всегда стоял хохот: я, Иван Колесников и Карина Андоленко постоянно смеялись над чем-то. Даже наш режиссер Сергей Краснов кричал на нас, а мы все равно не могли остановиться. Нам становилось еще смешнее. Мы хохотали до тех пор, пока не начинались съемки», — вспоминает Алексей Матошин.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В сериале также заняты Илья Ильиных, Андрей Ильин, Ксения Лукьянчикова, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие актеры. «Основная изюминка проекта – это главная героиня Рита. Она живая, трудолюбивая, напористая и всегда искренняя в своих поступках. Хотя, конечно, со своими недостатками, как и все мы. Рита в одиночку воспитывает дочь, работает социальным юристом и помогает людям разбираться с простыми бытовыми вещами, но в один момент все меняется: ее отца арестовывают и обвиняют в убийстве студентки. В сериале будет много драк, каждую из которых мы старались сделать максимально правдиво и интересно. Тем более что актеры многие трюки выполняли самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров», — говорит режиссер Сергей Краснов.
обсуждение >>