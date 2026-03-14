«Мертвая точка» с Андоленко, Колесниковым и Матошиным стартует в середине марта

14 марта
2026 год

14 марта 2026
На НТВ 18 марта в 20:00 состоится премьера 16-серийного остросюжетного детектива Сергея Краснова «Мертвая точка» с Кариной Андоленко, Иваном Колесниковым и Алексеем Матошиным, сообщает пресс-служба телеканала.

«Мёртвая точка». ТВ-ролик

По сюжету юрист по жилищному праву Рита Галич (Андоленко) работает в социальном центре. Однажды она получает новость о том, что ее отца, уважаемого адвоката и преподавателя в университете Евгения Владимировича (Иван Шабалтас), обвиняют в убийстве своей аспирантки. Его вина очевидна всем: он был задержан на месте преступления, а на орудии убийства и теле жертвы были обнаружены его отпечатки. Но Рита не верит, что отец причастен к произошедшему, и решает самостоятельно докопаться до истины. В ходе собственного расследования в невиновности отца ей удается убедить известного адвоката Козака (Колесников) и бывшего опера Одинцова (Матошин). Вскоре они выходят на крупный рейдерский синдикат, который, как выясняется, причастен не к одному убийству.

«Мой герой – бывший опер Одинцов, помогающий главной героине Рите расследовать дело ее отца. Он очень неординарный человек со своей историей. "Мертвая точка" в принципе необычный сериал, который пытается донести до зрителя мысль о том, что не все так просто. Люди и мир не делятся на черное и белое, бывает серое, темно-серое и так далее. На съемочной площадке у нас всегда стоял хохот: я, Иван Колесников и Карина Андоленко постоянно смеялись над чем-то. Даже наш режиссер Сергей Краснов кричал на нас, а мы все равно не могли остановиться. Нам становилось еще смешнее. Мы хохотали до тех пор, пока не начинались съемки», — вспоминает Алексей Матошин.

фото: пресс-служба телеканала НТВ

В сериале также заняты Илья Ильиных, Андрей Ильин, Ксения Лукьянчикова, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие актеры. «Основная изюминка проекта – это главная героиня Рита. Она живая, трудолюбивая, напористая и всегда искренняя в своих поступках. Хотя, конечно, со своими недостатками, как и все мы. Рита в одиночку воспитывает дочь, работает социальным юристом и помогает людям разбираться с простыми бытовыми вещами, но в один момент все меняется: ее отца арестовывают и обвиняют в убийстве студентки. В сериале будет много драк, каждую из которых мы старались сделать максимально правдиво и интересно. Тем более что актеры многие трюки выполняли самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров», — говорит режиссер Сергей Краснов.
№ 13
Елена К/Л (Лабинск)   16.03.2026 - 12:13
я уже тысячу лет не смотрела НТВ, но до сих пор осталось впечатление, что там показывают сериалы по типу "Мухтара" или "Улицы разбитых фонарей". читать далее>>
№ 12
colybri   15.03.2026 - 16:02
... Ещё и сезоны потом будут штамповать до умопомрачения. читать далее>>
№ 11
Alex-Andri   15.03.2026 - 15:24
... А по-русски можно хоть изредка изъясняться, а то все с ума посходили с англицизмами! Просто позорно. читать далее>>
№ 10
Владмир Владмирович   15.03.2026 - 11:03
У канала НТВ есть одна мёртвая точка - всё, что снимается для канала - наглухо застряло в гипертрофированных 90-х - напрочь продажные силовики, куча трупов наразплюнуть, бесконечные гопники в барах и... читать далее>>
№ 9
sweet poison   15.03.2026 - 09:52
... Так 5-6 серий - это уже мини-сериал, а не сериал. читать далее>>
Всего сообщений: 11
Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

Павел Басов
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ника Здорик
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Сергей Юрский
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Джерри Льюис
Кристиана Реали
Надя Тиллер
Алан Тьюдик
Изабель Юппер
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
