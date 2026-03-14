Барбре Стрейзанд вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь»

14 марта 2026
Барбре Стрейзанд вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом сообщается на сайте престижного смотра.


«С гордостью и глубоким смирением я рада присоединиться к рядам лауреатов почетной "Золотой пальмовой ветви". В эти непростые времена кинематограф обладает силой открывать наши сердца и умы историям, отражающим нашу общую человечность, и взглядам, напоминающим нам о нашей хрупкости и стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», — поблагодарила организаторов киносмотра 83-летняя американская певица, актриса и постановщица.

Ранее стало известно, что аналогичную награду также получит режиссер Питер Джексон. Вручение почетных призов состоится 12 мая, в день открытия фестиваля.
Скорбим

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

