Барбре Стрейзанд
вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» 79-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом сообщается на сайте
престижного смотра.
«С гордостью и глубоким смирением я рада присоединиться к рядам лауреатов почетной "Золотой пальмовой ветви". В эти непростые времена кинематограф обладает силой открывать наши сердца и умы историям, отражающим нашу общую человечность, и взглядам, напоминающим нам о нашей хрупкости и стойкости. Кино выходит за рамки границ и политики и подтверждает силу воображения в формировании более сострадательного мира», —
поблагодарила организаторов киносмотра 83-летняя американская певица, актриса и постановщица.
Ранее стало известно, что аналогичную награду также получит режиссер Питер Джексон
. Вручение почетных призов состоится 12 мая, в день открытия фестиваля.
