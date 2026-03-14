Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция LIVE (апрель 2026)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кейт Уинслет примет участие в «Охоте за Голлумом»

14 марта
2026 год

Новости кино >>
14 марта 2026
Кейт Уинслет получила ключевую роль в картине Энди Серкиса «Властелин колец: Охота за Голлумом», уверяет Deadline.

фото: theplaylist.net

Британская актриса составит компанию Иэну Маккеллену, который вновь предстанет в образе Гендальфа, и Элайдже Вуду — он вернется в качестве Фродо. Серкис не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит титульную роль. Продюсером выступит Питер Джексон. Съемки в Новой Зеландии начнутся в мае.

Новый фильм расскажет об опасном походе Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца Вселастья. Сюжет, основанный на примечаниях Толкина, разворачивается между «Хоббитом» и «Властелином колец: Братством кольца».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Вячеслав Щербин   14.03.2026 - 20:07
Пожалуй, будет интересно. Тем более Екатерину давно хотелось увидеть в этой вселенной. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   14.03.2026 - 19:50
Обалдеть. Вот оно чудо!. Полноценное продолжение с частично сохранившимся составом. Новая история- старые актеры! читать далее>>
№ 2
LaFee   14.03.2026 - 19:42
Ого, как круто! Вернутся Иен и Элайджа, да еще и красотка Кейт с ними... Будет здорово) Я обязательно буду смотреть. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   14.03.2026 - 18:59
А над ли снимать эти промежуточные фильмы между "главными битвами и сражениями"? Хотя и состав оставляют прежним, разбавляют отличными актёрами, но всё же... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Элайджа ВудПитер Джексон (II)Иэн МакКелленЭнди СеркисКейт Уинслет
фильмы
Властелин колец: Братство КольцаХоббит: Нежданное путешествие

фотографии >>
Кейт Уинслет примет участие в «Охоте за Голлумом» фотографии
"Дорога перемен" (2008)
"Хоббит: Нежданное путешествие" (2012)
"Властелин колец: Две крепости" (2002)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция LIVE (апрель 2026)

Скорбим

Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Амвросий Бучма
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Кармен Галин
Дэниел Гиллис
Майкл Кейн
Кори Столл
Рианнон Фиш
Меган Фоллоуз
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
Человек-бензопила. Фильм 1
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Инферно
мистика, фильм ужасов
Мексика, 2025
Заклятье. Сумерки
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, Таиланд, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?