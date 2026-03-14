Кейт Уинслет примет участие в «Охоте за Голлумом»

Кейт Уинслет
получила ключевую роль в картине Энди Серкиса
«Властелин колец: Охота за Голлумом
», уверяет Deadline
.
Британская актриса составит компанию Иэну Маккеллену
, который вновь предстанет в образе Гендальфа, и Элайдже Вуду
— он вернется в качестве Фродо. Серкис не только сядет в режиссерское кресло, но и исполнит титульную роль. Продюсером выступит Питер Джексон
. Съемки в Новой Зеландии начнутся в мае.
Новый фильм расскажет об опасном походе Арагорна, стремящегося поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца Вселастья. Сюжет, основанный на примечаниях Толкина, разворачивается между «Хоббитом
» и «Властелином колец: Братством кольца
».
