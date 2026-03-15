«Война миров» признана худшим фильмом года

«Война миров
» удостоена пяти «Золотых малин». Ленту признали худшим фильмом и отметили наградами в категориях «худший режиссер», «худший актер» (Айс Кьюб
), «худший сценарий» и «худший приквел, ремейк или рип-офф». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте
антипремии.
Среди актрис «малина» досталась Ребел Уилсон
за роль в «Шпионской свадьбе
». Худшими актерами второго плана названы семь искусственных гномов из «Белоснежки
» и Скарлетт Роуз Сталлоне, сыгравшая в «Стрелках
». Гномы также одержали победу в номинации «Худшее экранное комбо». Кейт Хадсон
вручили приз за «восстановление репутации».
Традиционно «Золотые малины» раздали за день до вручения «Оскара».
