«Война миров» признана худшим фильмом года

15 марта
2026 год

15 марта 2026
«Война миров» удостоена пяти «Золотых малин». Ленту признали худшим фильмом и отметили наградами в категориях «худший режиссер», «худший актер» (Айс Кьюб), «худший сценарий» и «худший приквел, ремейк или рип-офф». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте антипремии.

фото: razzies.com

Среди актрис «малина» досталась Ребел Уилсон за роль в «Шпионской свадьбе». Худшими актерами второго плана названы семь искусственных гномов из «Белоснежки» и Скарлетт Роуз Сталлоне, сыгравшая в «Стрелках». Гномы также одержали победу в номинации «Худшее экранное комбо». Кейт Хадсон вручили приз за «восстановление репутации».

Традиционно «Золотые малины» раздали за день до вручения «Оскара».
№ 2
Вячеслав Щербин   15.03.2026 - 14:11
Всё равно эти фильмы наверняка смотрибельнее, чем та зашкварная муть, которой навешивают оскаров. читать далее>>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   15.03.2026 - 13:35
"Войну миров" не смотрела и сказать ничего не могу, а вот насчет Малины для Ребел Уилсон - 100% да. читать далее>>
Скорбим

Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Том Бейтман
Фрэнк Коглен (младший)
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Вимала Понс
Арольд Торрес
Остров
драма
Россия, 2006
Картины дружеских связей
Россия, 2026
Частная жизнь
детектив, драма, криминальный фильм
Франция, 2025
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
биография, исторический фильм, музыкальный фильм
США, 2024
Астрал. Школа кошмаров
фильм ужасов
Таиланд, 2025
Доктор Гаф
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Домовёнок Кузя 2
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2026
Киллер на всю голову
боевик, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2025
На цепи
психологический триллер
Великобритания, Польша, 2025
Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
