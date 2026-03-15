В «Художественном» пройдет полная ретроспектива фильмов Сергея Эйзенштейна

С 19 по 24 марта «Художественный» представит зрителям полную ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна под названием «Эйзен навсегда». Показы приурочены к 100-летию премьеры ленты «Броненосец "Потемкин"» и к 128-летию со дня рождения режиссера, уточняет пресс-служба столичного кинотеатра.
фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»
«К 100-летию премьеры "Броненосца "Потемкин" в "Художественном" мы показываем не только этот выдающийся фильм Эйзенштейна, мы возвращаем на наш экран все его главные фильмы. "Стачка", "Октябрь", "Старое и новое" — потрясающие экспонаты социалистического авангардизма, обновившего язык мирового кино. "Александр Невский" и "Иван Грозный" — образцы кинематографической выразительности, примеры исторического кино, возвращающего нас не столько во времена, о которых они рассказывают, сколько в породившую их эпоху. Эти легендарные фильмы давно вошли в Историю — не только историю кино, но историю человечества, а таких фильмов очень немного», — говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
Кроме того, в честь великого режиссера и его вклада в мировой кинематограф в фойе кинотеатра установлена световая инсталляция, разработанная в сотрудничестве с современной художницей Дианой Капизовой.
