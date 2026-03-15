Гай Ричи, Милла Йовович и Джеки Чан: главные трейлеры за неделю

15 марта
2026 год

15 марта 2026
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

«Девятая планета»
В сети появился первый трейлер фантастического боевика с Юрой Борисовым в главной роли. Это история о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далёкой планете, схватки с чудовищами, девушку Полину (Ирина Старшенбаум)... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете.

«Девятая планета»

«Люби меня, люби»
Онлайн-кинотеатр START показал тизер 10-серийного мини-сериала. Ромком с Ангелиной Пахомовой и Владиславом Ценёвым в главных ролях расскажет, как найти идеальную пару в приложении для знакомств и сохранить взаимность в реальной жизни. Режиссёры сериала — Антон Риваль и Дмитрий Власкин снимут проект в экспериментальном формате — каждая серия будет длиться 7 минут.

«Люби меня, люби». Тизер

«Моя собака — космонавт»
Приключенческая история для всей семьи получила полноценный трейлер. В 1960 году в городке у космодрома Байконур десятилетний Миша (Дмитрий Калихов) находит собаку Белку, и эта встреча предопределяет его судьбу, вписывая новую страницу в историю освоения космоса. Режиссёром проекта выступил Михаил Морсков, а роль Белки сыграли четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся.

«Моя собака — космонавт»

«Сыроежки»
На ведущих онлайн‑платформах состоится премьера лирической кинодрамы, которая является экранизацией одноименной повести Ксении Драгунской. 12-летняя Аня находит загадочного незнакомца в своём тайном убежище, что провоцирует ревность друзей и заставляет героев пройти через конфликты к осознанию важности доверия и взаимной поддержки. Режиссёром фильма стал Александр Галибин.

«Сыроежки»

«Дубровский. Русский Зорро»
Телеканал ТВ-3 представил первый тизер нового сериала — это историческая приключенческая драма с элементами боевика и мелодрамы, вольное продолжение романа Александра Пушкина. Владимир Дубровский (Олег Гаас) возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина и тайного мстителя Зорро, чтобы восстановить справедливость, вернуть родовое имение и любовь Маши Троекуровой (Марина Ворожищева).

«Дубровский. Русский Зорро». Тизер

«Богатыри»
Кинокомпания «Наше кино» опубликовала официальный тизер-трейлер комедийного фильма с древнерусским флёром. Мечтающий о подвигах мальчик Ваня через таинственный портал попадает в Древнюю Русь и вместе с богатырями Фёдором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын) возвращается в современность, чтобы опередить злую волшебницу Гордею (Алёна Михайлова) в поиске магических артефактов и предотвратить пробуждение зла.

«Богатыри». Тизер-трейлер

«Родительский дом»
23 апреля кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах самую тёплую комедию этой весны от создателей кассового хита «На деревню дедушке». Главные роли в фильме исполнили Полина Максимова и Роман Курцын. Стюардесса Даша возвращается в родную деревню, чтобы продать родительский дом и купить квартиру в городе, но вместо быстрой сделки её ждут удивительные встречи и весёлые неурядицы.

«Родительский дом»

«Колония»
Вышел дублированный тизер нового хоррора, снятого режиссёром Ён Сан ХоПоезд в Пусан»). По сюжету Профессор Сэ Джон посещает биотехнологическую конференцию, но становится свидетельницей катастрофы, когда на свободу вырывается быстро мутирующий вирус. По мере распространения вспышки и трансформации заражённых, власти оцепляют весь объект, подвергая выживших постоянно растущей угрозе.

«Колония». Тизер

«Операция «Панда». Дикая миссия»
В сети состоялась премьера локализованного трейлера семейной экшн-комедии с обладателем почётного «Оскара» Джеки Чаном. Мастеру кунг-фу предстоит перевести своего подопечного, панду Сюсю, в новый вольер. Но их настигает банда грабителей, в разгар схватки с которыми звезда единоборств срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Теперь, чтобы спасти панду, ему нужно найти общий язык с дикарями.

«Операция «Панда»: Дикая миссия»

«Изоляция»
Сербский психологический триллер с Милошем Биковичем выйдет в российский прокат 26 марта. Молодой биолог, работающий в отдалённом лесу с камерами для наблюдения за животными, замечает на записях незнакомца и начинает задаваться вопросом, кто за кем на самом деле следит. Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Шоу Трумана», «Игры разума», «Ванильное небо» и «Остров проклятых».


«Грязные деньги»
Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером нового боевика Гая Ричи. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, Рэйчел и её элитная команда — Сид и Бронко — получают задание вернуть деньги любой ценой. Главные роли в фильме сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.

«Грязные деньги»

«Соммердаль», 7 сезон
Криминальная драма возвращается в онлайн-кинотеатр «Амедиатека» с новым сезоном. Главным испытанием для Дэна Соммердаля (Петер Мюгинд) оказываются не преступления в датском прибрежном городке, а роль примерного семьянина. Ситуация накаляется, когда ему приходится заняться расследованием, ведущим в далёкое прошлое его семьи.

«Соммердаль». 7 сезон

«Мститель»
Американский боевик с Миллой Йовович в главной роли обзавёлся дублированным трейлером. В центре истории бывший спецагент Никки, которой приходится взять в руки оружие, чтобы спасти дочь. Эта миссия станет проверкой не только её силы, но и человечности. Мировая премьера фильма режиссёра Адриана Грюнберга состоялась на Международном кинофестивале в Пусане в сентябре 2025 года.

«Мститель»

«Обсессия»
Компания «Экспонента фильм» сообщила о премьере дублированного трейлера хоррора режиссёра Карри Баркера. Безнадёжный романтик Беар (Майкл Джонстон) покупает в магазине эзотерики волшебную палочку, чтобы влюбить в себя красавицу Ники (Инди Наваретте). Но желание парня исполняется совсем не так, как он ожидал: парень замечает, что Ники буквально им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими.

«Обсессия»

Скорбим

Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Азиз Бейшеналиев
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Том Бейтман
Фрэнк Коглен (младший)
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Вимала Понс
Арольд Торрес
