Гай Ричи, Милла Йовович и Джеки Чан: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Девятая планета»
В сети появился первый трейлер фантастического боевика с Юрой Борисовым
в главной роли. Это история о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далёкой планете, схватки с чудовищами, девушку Полину (Ирина Старшенбаум
)... Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете.
«Люби меня, люби»
Онлайн-кинотеатр START показал тизер 10-серийного мини-сериала. Ромком с Ангелиной Пахомовой
и Владиславом Ценёвым
в главных ролях расскажет, как найти идеальную пару в приложении для знакомств и сохранить взаимность в реальной жизни. Режиссёры сериала — Антон Риваль
и Дмитрий Власкин
снимут проект в экспериментальном формате — каждая серия будет длиться 7 минут.
«Моя собака — космонавт»
Приключенческая история для всей семьи получила полноценный трейлер. В 1960 году в городке у космодрома Байконур десятилетний Миша (Дмитрий Калихов
) находит собаку Белку, и эта встреча предопределяет его судьбу, вписывая новую страницу в историю освоения космоса. Режиссёром проекта выступил Михаил Морсков
, а роль Белки сыграли четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся.
«Сыроежки»
На ведущих онлайн‑платформах состоится премьера лирической кинодрамы, которая является экранизацией одноименной повести Ксении Драгунской
. 12-летняя Аня находит загадочного незнакомца в своём тайном убежище, что провоцирует ревность друзей и заставляет героев пройти через конфликты к осознанию важности доверия и взаимной поддержки. Режиссёром фильма стал Александр Галибин
.
«Дубровский. Русский Зорро»
Телеканал ТВ-3 представил первый тизер нового сериала — это историческая приключенческая драма с элементами боевика и мелодрамы, вольное продолжение романа Александра Пушкина. Владимир Дубровский (Олег Гаас
) возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина и тайного мстителя Зорро, чтобы восстановить справедливость, вернуть родовое имение и любовь Маши Троекуровой (Марина Ворожищева
).
«Богатыри»
Кинокомпания «Наше кино» опубликовала официальный тизер-трейлер комедийного фильма с древнерусским флёром. Мечтающий о подвигах мальчик Ваня через таинственный портал попадает в Древнюю Русь и вместе с богатырями Фёдором (Роман Постовалов
) и Ратибором (Роман Курцын
) возвращается в современность, чтобы опередить злую волшебницу Гордею (Алёна Михайлова
) в поиске магических артефактов и предотвратить пробуждение зла.
«Родительский дом»
23 апреля кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах самую тёплую комедию этой весны от создателей кассового хита «На деревню дедушке
». Главные роли в фильме исполнили Полина Максимова
и Роман Курцын
. Стюардесса Даша возвращается в родную деревню, чтобы продать родительский дом и купить квартиру в городе, но вместо быстрой сделки её ждут удивительные встречи и весёлые неурядицы.
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Колония»
Вышел дублированный тизер нового хоррора, снятого режиссёром Ён Сан Хо
(«Поезд в Пусан
»). По сюжету Профессор Сэ Джон посещает биотехнологическую конференцию, но становится свидетельницей катастрофы, когда на свободу вырывается быстро мутирующий вирус. По мере распространения вспышки и трансформации заражённых, власти оцепляют весь объект, подвергая выживших постоянно растущей угрозе.
«Операция «Панда». Дикая миссия»
В сети состоялась премьера локализованного трейлера семейной экшн-комедии с обладателем почётного «Оскара» Джеки Чаном
. Мастеру кунг-фу предстоит перевести своего подопечного, панду Сюсю, в новый вольер. Но их настигает банда грабителей, в разгар схватки с которыми звезда единоборств срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Теперь, чтобы спасти панду, ему нужно найти общий язык с дикарями.
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Изоляция»
Сербский психологический триллер с Милошем Биковичем
выйдет в российский прокат 26 марта. Молодой биолог, работающий в отдалённом лесу с камерами для наблюдения за животными, замечает на записях незнакомца и начинает задаваться вопросом, кто за кем на самом деле следит. Картина понравится тем, кто смотрел фильмы «Шоу Трумана
», «Игры разума
», «Ванильное небо
» и «Остров проклятых
».
«Грязные деньги»
Кинокомпания «Централ Партнершип» поделилась первым трейлером нового боевика Гая Ричи
. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, Рэйчел и её элитная команда — Сид и Бронко — получают задание вернуть деньги любой ценой. Главные роли в фильме сыграли Генри Кавилл
, Джейк Джилленхол
, Эйса Гонсалес
и Розамунд Пайк
.
«Соммердаль», 7 сезон
Криминальная драма возвращается в онлайн-кинотеатр «Амедиатека» с новым сезоном. Главным испытанием для Дэна Соммердаля (Петер Мюгинд
) оказываются не преступления в датском прибрежном городке, а роль примерного семьянина. Ситуация накаляется, когда ему приходится заняться расследованием, ведущим в далёкое прошлое его семьи.
«Мститель»
Американский боевик с Миллой Йовович
в главной роли обзавёлся дублированным трейлером. В центре истории бывший спецагент Никки, которой приходится взять в руки оружие, чтобы спасти дочь. Эта миссия станет проверкой не только её силы, но и человечности. Мировая премьера фильма режиссёра Адриана Грюнберга
состоялась на Международном кинофестивале в Пусане в сентябре 2025 года.
«Обсессия»
Компания «Экспонента фильм» сообщила о премьере дублированного трейлера хоррора режиссёра Карри Баркера
. Безнадёжный романтик Беар (Майкл Джонстон
) покупает в магазине эзотерики волшебную палочку, чтобы влюбить в себя красавицу Ники (Инди Наваретте
). Но желание парня исполняется совсем не так, как он ожидал: парень замечает, что Ники буквально им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими.
обсуждение >>